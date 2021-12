Pase Cultural para la compra de libros en Librerías adheridas.

Pase Cultural lanzó cupones para la compra de libros

Es una iniciativa que busca promover el hábito de la lectura, dándole a jóvenes de entre 16 y 19 años de escuelas públicas de la Ciudad, y a docentes inscriptos en el programa, cupones equivalentes a $500 válidos para la compra de libros.

Librerías adheridas

A-Marte. Montiel 5495, Villa Lugano

Atlante. Junín 827, Recoleta

Bonum, Av. Corrientes 6687, Chacarita

Casa Mundus. Moreno 1157 «B», Monserrat

Dickens. Av. Corrientes 1375, San Nicolás

Didactikids. Del Barco Centenera 256, Caballito

Didactikids. Rivera Indarte 94, Flores

El Libro de Arena. Aráoz 594, Villa Crespo

El Más Acá. Libros. Caseros 514, San Telmo

Entelequia. Uruguay 341, San Nicolás

Entelequia. Juramento 2584, Belgrano

Estari Libros. Viamonte 2052, Balvanera

Eudeba. Av. Rivadavia 1573, Congreso

Fedro Libros. Carlos Calvo 578, San Telmo

Feria del Libro El Aleph. Av. Santa Fe 2151, Recoleta

Feria del Libro El Aleph. Av. Rivadavia 7033, Flores

Gould Libros. Acevedo 388, Villa Crespo

Guadalquivir. Av. Callao 1012, Barrio Norte

Hd Libros. Rivadavia 3992, Almagro.

Hd Libros. Av. Corrientes 3315, Once

Hd Libros. Rivadavia 5611, Caballito

Hd Libros. Av. Las Heras 2235, Recoleta

Hd Libros. Luis Maria Campos 807, Belgrano.

Hd Libros. Callao 583, Centro.

HD San Martin 2640, Paternal

Hd Libros. Rivadavia 1711, Monserrat

Hd Libros. Av. Pueyrredón 615, Once,

Hd Libros. Av Fernández de la Cruz 1610, Pompeya

Hocus Pocus Librería, Defensa 1323, San Telmo

Kier. Av. Santa Fe 1260, Recoleta

Librería de la imagen. Pasaje Dr. R. Rivarola 115, Monserrat

Librería Hernández. Avenida Corrientes 1436, San Nicolás

Librería Medio pan y un libro. Virrey Avilés 3700, Villa Ortúzar

Librería Patria Grande. Av. Rivadavia 6369, Flores

Libros La Cueva. Avenida de Mayo 1114, Monserrat

Libros Mendel. Paraguay 5163, Palermo

Los Argonautas. Avenida Santa Fe 2530, Recoleta

Momo Librería. Pico 1917, Núñez

Ritualitos, Pieres 103. Liniers

Tiempos Modernos. Cuba 1921, Belgrano

Vuelvo al Sur. La Rioja 2127, Parque Patricios.

Bases y condiciones del cupón

Los cupones no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, ni por ningún otro valor, bien o servicio que el indicado en el presente. No se otorgará ningún vuelto por el pago con los cupones, cuyo valor sea superior a la compra. Se podrá usar para cancelar una parte del pago pudiendo completar el resto mediante efectivo o cualquier otro medio de pago aceptado en las librerías adheridas. Pueden utilizarse hasta 4 de cupones por compra y por persona. No será aceptado ningún cupón que presente deterioros que lo desnaturalicen. Información para la librería adherida: Los cupones deberán ser presentados para su cobro a partir del 7 de febrero de 2022 en la Fundación El Libro, H. Yrigoyen 1628, 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre Pase Cultural

El Pase Cultural es una tarjeta de beneficios exclusivos con la que estudiantes de secundario de 16 a 19 años y docentes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de la actividad cultural porteña.

Vinos Argentinos