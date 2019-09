Prorrogan circulación de taxis modelo año 2009.

Compartí :-) .







Los diputados porteños aprobaron hoy la continuidad de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro con modelos del año 2009. Una clásula transitoria solicitada por el Ejecutivo modifica en el Título décimo segundo el Código de Tránsito y Transporte de esta Ciudad aprobado mediante Ley N° 2.148.

La flamante normativa prorroga los vencimientos de las licencias de vehículos de 2009 de manera excepcional por un año para que los mismos puedan seguir prestando servicio durante el año próximo. Estos vehículos no estarán exceptuados de realizar la correspondiente verificación técnica por lo que continuarán cumpliendo con los estándares propuestos para la prestación del servicio.

La ley N°2.148, texto consolidado según ley N°6.017, modificado por Ley N°6.098, en su título décimo segundo regula específicamente los taxis con reglas y requisitos a cumplir. Uno de ellos es la antigüedad máxima de los automóviles que no pueden superar los diez años, con la excepción de una prórroga por noventa días en el caso de que no alcancen a renovar el vehículo en ese plazo.

El Ejecutivo explicó que la necesidad de renovar los vehículos es un requisito importante para poder cumplir con los parámetros de calidad y de servicio. No obstante, no son los únicos requisitos para mantener la calidad del servicio. De igual manera los vehículos deben aprobar la Verificación Técnica Vehicular obligatoria todos los años. Este requisito es fundamental a fin de garantizar que cumplan y puedan circular y realizar un servicio seguro y eficiente con los estándares exigidos.

“En el transcurso del año corriente, la cantidad de vehículos que no ha renovado material es grande. En total, hasta los primeros días de septiembre, hay mil noventa y un vehículos modelo año 2009. De no realizar alguna medida excepcional, se verán perjudicados aquellos licenciatarios que no pueda cambiar el modelo del vehículo en lo que resta del año 2019. Desde el Poder Ejecutivo estamos obligados a realizar políticas que contemplen los esfuerzos de los licenciatarios que durante todos los años han prestado servicio y aprobado las verificaciones técnicas vehiculares obligatorias” concluyeron los fundamentos del Mensaje enviado por el Jefe de Gobierno.

En el recinto el Bloque Peronista a través de la diputada Silvia Gottero manifestó que prefería una prórroga por dos años y que haya una tasa subsidiada para un crédito que brinde la posibilidad a los licenciatarios de renovar sus vehículos de trabajo. En tanto la presidente de la Comisión parlamentaria de Tránsito y transporte diputada Cristina García (VJ), destacó el crédito prendario que otorga el Banco Ciudad llamado “Ciudad Taxi” consistente en un monto máximo de $ 400.000 a pagar entre 36 y 48 meses.

Finalmente, la votación en general y en particular resultó de 53 votos positivos.