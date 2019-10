Psicología: Los 10 ladrones de tu energía

Compartí :-) .







Hoy he tenido suerte y he despertado vivo. Tengo esta vida valiosa y no la desperdiciaré” – Dalai Lama

El Dalai Lama, líder espiritual budista, explica con sencillez y claridad, 10 factores que pueden robarnos energía. Como psicólogo y consultor, observo que tanto en la vida personal como la profesional, cuando no estamos atentos a detectar y manejar adecuadamente estos 10 factores, podemos caer en estados de depresión, frustración, ansiedad, estrés y enfermedad. Es importante reconocer estos 10 ladrones de energía para poder tener una BUENA vida.

Si te pregunto… ¿Te gustaría que te roben tu dinero, tu salud…tus ganas de vivir? Es bastante probable que digas NO. Hasta es probable que te rías y consideres ridícula la idea que a alguien pueda gustarle que le roben en su propia cara. Sin embargo si miras atentamente, podrás observar que es bastante común permanecer pasivo y dejarse robar energía en el día a día. La siguiente es la lista enunciada por el Dalai Lama, acerca de los 10 ladrones que roban tu energía:

1 – Deja ir a personas que sólo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente.

2– Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo cobra a quién te debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle.

3– Cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a re-negociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida; aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer, es decir NO desde el principio.

4– Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas.

5– Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad.

6– Tira, recoge y organiza, nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas.

7– Da prioridad a tu salud, sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos.

8– Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, desde rescatar a un amigo o a un familiar, hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo; toma la acción necesaria.

9– Acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar.

10– Perdona, deja ir una situación que te esté causando dolor, siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo.

¿Cuál de estos 10 factores precisas revisar y trabajar en tu vida personal y laboral para que no te roben tu energía?

Te deseo una muy buena semana.

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico & Consultor de empresas

Tel.: 154 946 9491