Pymes: ¿cómo armar un comedor de alta calidad para el staff?

Por Nicolás Peria, socio de Gama Gourmet (www.gamagourmet.com.ar).

Trucos y secretos para empresas que necesiten optimizar su estructura gastronómica o deban tercerizarla.

En los últimos años, uno de los espacios de trabajo que más se ha transformado es el comedor de las empresas. La tendencia actual indica que las empresas que buscan captar y retener a los mejores talentos, disponen de un sector destinado a la alimentación de su staff. Y es que la comida y la comodidad a la hora de desayunar, almorzar o merendar, son factores muy valorados.

De esta manera, no sólo se mejora la imagen corporativa de la empresa y se ahorran costos, también se logra motivar al personal y garantizar un dieta nutritiva y equilibrada que mejorará su rendimiento.

Lograr un espacio funcional, armonico y ameno es el puntapié inicial para darle el máximo valor a este beneficio. Los aspectos principales a considerar son

La Comodidad: Por supuesto, el espacio debe responder a las necesidades de los empleados. Por eso, el comedor debe estar equipado con mesas amplias y sillas cómodas, además de heladeras comunitarias, máquinas expendedoras, utensilios básicos, sector de lavado, microondas para regenerar alimentos y cafeteras. La iluminación y el color son fundamentales, al igual que la temperatura, para generar un espacio confortable. Recordemos que comer adecuadamente es muy importante para la salud. También es posible crear pequeñas zonas de descanso y relax, con pequeños sillones, donde el staff pueda reunirse a compartir un café.

El factor multiproposito: Todo espacio destinado a comedor, además de cómodo, debe ser funcional y multiuso. Es un espacio para comer, pero también para reuniones puntuales, como zona de descanso, etcétera.

La dimensión: Quizá el tamaño del comedor no permite albergar en un mismo turno a todo el staff, por eso se debe aprovechar cada centímetro al diseñarlo. Por ejemplo, debe planificarse con precisión la ubicación de las mesas, a fin de reducir el número de turnos, obtener mayor comodidad y lograr un mejor tiempo de permanencia en el comedor. La capacidad de servicio del comedor dependerá de la cantidad de turnos y el tiempo destinado a cada turno, por lo general la capacidad máxima del comedor no debiera ser inferior a la tercera parte de la nómina de la empresa.

La Higiene: En este punto, la prioridad son los materiales a utilizar. Deben ser superficies resistentes y durables, que sean fáciles de limpiar y simples de reemplazar. Se debe incluir sector de lavado correctamente equipado y organizar el personal de limpieza para que se mantenga la limpieza del sector durante y entre turnos.

El Diseño: Por tratarse de un sector vinculado al bienestar, donde se comparten momentos de relax y esparcimiento, es posible ambientar este espacio con una estética diferente del resto de la empresa. Colores vivos, un mobiliario innovador y líneas informales, pueden ser el puntapié inicial de una ambientación armónica e inspiradora, que combine funcionalidad, diseño y ergonomía.

La Ubicación: Aunque resulte obvio, es importante que este espacio sea percibido como un punto de reunión compartido por todo el staff. Por ese motivo, el comedor debe ubicarse de forma tal que todos los empleados puedan acceder al mismo de forma simple y cómoda.

Contar con un comedor interno tiene muchos beneficios, tanto para la empresa como para los empleados, al contar con un espacio destinado a la alimentación y el bienestar de todo el staff. Acompaña la mejor integración entre los empleados que pueden disfrutar de una alimentación variada y nutritiva. El aumento del benestar y la salud también mejora la percepción de la empresa y propone un mayor compromiso.

A la hora de pensar en un comedor interno, más allá de su tamaño, diseño y los servicios que pueda brindar, es fundamental reconocer su enorme importancia dentro de la empresa.

Tal como marca la tendencia actual, son muchas las empresas que están incorporando este beneficio para su staff, proporcionándoles un espacio que funciona como núcleo de las relaciones entre empleados, espacio de integración y centro de las actividades de esparcimiento general, perfecto para motivarse y recuperar energías.