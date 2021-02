Compartí :-) .









La Mesa de Enlace fue un agrupamiento conformado en marzo de 2008 por entidades representativas de las diferentes fracciones de la patria agraria frente al aumento de la captación de renta agraria por parte del gobierno nacional.

Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias















La Mesa de Enlace consiguió derogar la resolución 125/08, entre otros hitos históricos, ellos juran que no son formadores de precios y culpan a los acopiadores y supe mercados de cuadruplicar los alimentos. Han matizado la dicotomía taxativa entre la alianza agraria y los gobiernos de turno.

Retenciones: qué le dirá la Mesa de Enlace a Fernández https://t.co/iKSSEed0AJ vía @LANACION — LA NACION Campo (@LNcampo) February 10, 2021



Si algo queda claro entre ellos es que son los primeros en traicionarse por un dólar.

¿Qué es la Mesa de Enlace y que Representan?

Las 4 entidades de la Mesa representan al complejo agroindustrial, hoy sojero, para representar este complejo solo hay que andar en auto desde Rio Negro, pasar por la Pampa, pasar por Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba para darse una idea de los millones de dólares que producen en bienes y servicios. Solo el campo Rosario Córdoba tiene 350 kilómetros de una recta interminable, interminable de campos sembrados a ambos lados. Es imposible que este país ande mal, cada año Argentina se saca la Lotería.

VÍCTOR HUGO: «LOS SECTORES DOMINANTES DEL CAMPO SIENTEN ODIO HACIA UN GOBIERNO PROGRESISTA»

En su editorial, @VHMok aseguró que la Mesa de Enlace irá a la reunión con Alberto Fernández «con el cuchillo bajo el poncho».https://t.co/CzSEzaqkZ4 — Radio AM 750 (@AM750) February 10, 2021

Sociedad Rural Argentina

Gorilas por excelencia. Son los King Kong de los Gorilas. Son netamente Antiperonistas y anti izquierdistas, pro golpe militar de todos los tiempos.

Son los más vagos a nivel familiar, al estar lejos de los campos no están entiempo y forma, sus familias viven generalmente fuera de la Argentina. Su lugar ideal es Miami. Tienen gerentes que le administran toda su cadena de valor.

Históricamente, representó a los grandes hacendados, primeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país, Llegó a tener más de mil socios, siempre fue una entidad muy exclusiva. Pero hoy tiene nada más que 800 socios y, de ellos, más de la mitad no tiene ni dirige ninguna actividad agropecuaria. Eso sí: conservan a los grandes hacendados, primeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país, No tienen ni dirige ninguna actividad agropecuaria. Eso sí: conservan apellidos ilustres. Siguen la actividad de cabañeros. Es decir, se dedican a la cría de animales de raza, que una vez al año se lucen y buscan premios en la exposición tradicional (Angus, Hereford, Brahman, Brangus, etc). Otra parte importante, a las razas caballares. Ni uno ni otro tiene mucho que ver con las oscilaciones de los precios del mercado, financiación para capital de trabajo o traslado de hacienda a frigoríficos.

Lejos de subirse a un tractor, la gente de de la Rural tiene otros menesteres: recaudar lo que le rinde el alquiler de un espacio de entretenimientos en un lugar exclusivísimo del barrio de Palermo (gracias a una cuestionada concesión del Estado) y manejar el Registro Genealógico de los cabañeros. En definitiva, características que lo asemejan más a un club social exclusivo donde expresar su más rancio conservadurismo, que a una entidad gremial empresaria.

Federación Agraria.

Serían los progres con Osde, ex de izquierda o ex UCR o ex anarquistas (sus abuelos) que prosperaron

Con una rica historia de luchas agrarias y defensa del pequeño productor, hoy la Federación se convirtió en un instrumento muy útil a intereses políticos muy ajenos a su identidad. apellidos ilustres.

Confederaciones Rurales.

Serían los que realmente trabajan en el campo. Odian a los de la Rural de Palermo.

Es, entre las tres, la más representativa. Con sus organizaciones de segundo grado (Carbap, Cartez, Carclo, etc), abarca la representación de unos 30 mil medianos y grandes productores en todo el país, principalmente en la «zona núcleo», la más rica en la pampa húmeda. Son «la línea dura» del ruralismo, los dirigentes más afines a la derecha militarista, a jurar por la bandera, eso si, cada dólar se lo llevan del país a Miami. Se los puede ver en camionetas importadas odian usar Ford Ranger, por que dicen que es re grasa.

CONINAGRO.

Son los que esperan que otros «labueren» para juntar las migas que las otras organizaciones pelean. Serían como caranchos. fundamentalmente son «veletas».

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas CONINAGRO, es una organización que agrupa al sector cooperativo agrario de Argentina, fundada el 18 de septiembre de 1956.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires

Links Interesantes en Instagram

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.