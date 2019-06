Remolacha remix

Compartí :-) .







Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Uno de los mejores restaurantes de Amsterdam se yergue dentro del museo más célebre de la ciudad. Restaurado totalmente el ocasión de la entronización de los reyes, el Rijksmuseum esconde un secreto gastronómico sólo para conocedores.

Abrió sus puertas por primera vez en 1800 con el nombre de ‘Nationale Kunstgalerij’. En ese momento, se encontraba en Huis ten Bosch en La Haya. La colección comprendía principalmente pinturas y objetos históricos. En 1808, se mudó a la nueva ciudad capital, Ámsterdam, donde tenía su sede en el Palacio Real en la Plaza Dam.

Después de la llegada del rey Willem I al trono, las pinturas y la colección de grabados nacionales se trasladaron a los Trippenhuis en Kloveniersburgwal, mientras que los otros objetos fueron devueltos a La Haya. El edificio actual comenzó a usarse en 1885. El Museo de Historia y Arte de los Países Bajos, con sede en La Haya, se mudó a los mismos locales, formando lo que luego se convertiría en los departamentos de Historia y Escultura y Arte Aplicado de Holanda.

El 19 de noviembre de 1798, más de tres años después del nacimiento de la República de Batavia, el gobierno decidió honrar una sugerencia presentada por Isaac Gogel siguiendo el ejemplo francés de crear un museo nacional. Inicialmente, albergaba los restos de las colecciones virreinales y una variedad de objetos originados en instituciones estatales. Cuando el Nationale Kunstgalerij abrió sus puertas por primera vez el 31 de mayo de 1800, tenía más de 200 pinturas y objetos históricos en exhibición. En los años siguientes, Gogel y el primer director, CS Roos, realizaron innumerables adquisiciones. Su primera compra, The Swan by Jan Asselijn, costó 100 florines holandeses y sigue siendo una de las mejores piezas del Rijksmuseum.

Mudarse a Amsterdam

En 1808, el nuevo rey Luis Napoleón ordenó que las colecciones se mudaran a Ámsterdam, que se convertiría en la capital del Reino de Holanda. Las obras de arte y los objetos fueron llevados al Palacio Real en la Plaza Dam, el antiguo ayuntamiento de Ámsterdam, donde se unieron con las pinturas más destacadas de la ciudad, incluida la Guardia Nocturna de Rembrandt. En 1809, el Museo Koninklijk abrió sus puertas en el último piso del palacio.

Unos años después de que Willem regresara a los Países Bajos como nuevo rey en 1813, el ‘Museo Rijks’ y la colección nacional de grabados de La Haya se mudaron a Trippenhuis, una ciudad-palacio del siglo XVII en Kloveniersburgwal, hogar de lo que más adelante convertirse en la Real Academia Holandesa de las Artes y las Ciencias. Muy a pesar del director Cornelis Apostool, en 1820 se asignaron muchos objetos, entre ellos piezas de gran interés histórico, a la Kabinet van Zeldzaamheden [Galería Real de Objetos Raros], que se había fundado en La Haya. En 1838, se estableció un museo separado de arte moderno del siglo XIX en Paviljoen Welgelegen en Haarlem. Contrariamente a los días de Louis Napoleón, muy pocas grandes adquisiciones se realizaron durante este período.

Era hora de establecer un museo dedicado en los Países Bajos. El trabajo en un nuevo edificio no comenzó hasta 1876, después de muchos años de debate. El arquitecto, Pierre Cuypers, había trazado un diseño histórico para el Rijksmuseum, que combinaba los estilos gótico y renacentista. El diseño no fue bien recibido; se lo consideraba demasiado medieval y no lo suficientemente holandés. La inauguración oficial tuvo lugar en 1885.

Casi todas las pinturas antiguas pertenecientes a la ciudad de Ámsterdam se colgaron en el Rijksmuseum junto con otras piezas y grabados de los Trippenhuis, incluidas pinturas como la Novia judía de Rembrandt, que el banquero A. van der Hoop había legado a la ciudad. La colección de arte del siglo XIX de Haarlem también se agregó a la colección del museo. Finalmente, una parte importante de la Kabinet van Zeldzaamheden, que para entonces se había incorporado al nuevo Museo de Historia y Arte de los Países Bajos, fue devuelta a Amsterdam.

Con el paso de los años, las colecciones siguieron creciendo y la percepción del museo continuó expandiéndose, por lo que el edificio Rijksmuseum sufrió muchos cambios. Se agregaron salas al lado sudoeste del edificio entre 1904 y 1916 (ahora el ala Philips) para albergar la colección de pinturas del siglo XIX donadas al museo por los Drucker-Fraser. En las décadas de 1950 y 1960, los dos patios originales fueron cubiertos y renovados para crear más espacios.

En 1927, mientras Schmidt-Degener era Director General, el Museo de los Países Bajos se dividió para formar los departamentos de Historia y Escultura y Arte Aplicado de Holanda. Estas áreas fueron trasladadas a partes separadas del edificio después de 1945. La llegada de una colección donada por la Asociación de Amigos del Arte Asiático en la década de 1950 dio lugar a la creación del departamento que la cobija.

En la década de 1970 se registraron cifras récord de visitantes de casi un millón y medio por año, y el edificio comenzó gradualmente a no cumplir con los requisitos modernos.

La renovación más reciente restableció la estructura original de Cuypers. Los trabajos de construcción en los patios fueron retirados. Las pinturas, el arte aplicado y la historia ya no se muestran en partes separadas del edificio, sino que forman un solo circuito cronológico que cuenta la historia del arte y la historia holandeses.

El edificio fue completamente modernizado, mientras que al mismo tiempo restauraba más diseños de interiores originales de Cuypers: el Rijksmuseum ha apodado esta tarea ‘Verder met a Cuypers’ [Continuando con Cuypers]. El Rijksmuseum es ahora un nuevo museo deslumbrante capaz de satisfacer las necesidades de sus visitantes del siglo XXI!

Espacio para las ollas

Como entidad nacional, el Rijksmuseum ofrece una visión general representativa del arte y la historia holandeses desde la Edad Media en adelante, y de los principales aspectos del arte europeo y asiático. Conserva, administra, restaura, investiga, prepara, recopila, publica y presenta objetos artísticos e históricos, tanto en sus propias instalaciones como en otros lugares del mundo.

En la modernidad se ha constituído en uno de los centros de arte más activos de Europa. Su restaurante sigue los pasos del arte. Rijks abrió sus puertas por primera vez en el 2014, con Joris Bijdendijk a la cabeza como chef ejecutivo. Bijdendijk introdujo la cocina de los países bajos, firmemente arraigada en los productos holandeses. Fue galardonado con una estrella Michelin en 2016

Bijdendijk y los chefs de cocina Ivan Beusink y Yascha Oosterberg, presentan la cocina “Low Food”, que está firmemente arraigada en los productos holandeses. Se sirve un menú a la carta y el menú Rijkstable durante el almuerzo y la cena. Este último es un servicio de degustación de 6 platos exclusivos. En el almuerzo también está disponible un menú de almuerzo que consta de tres platos o cuatro platos a elección.

Durante siglos, los holandeses han ido a los cuatro rincones del mundo para aprender sobre el vino. Han sido comerciantes y cultivadores. La carta de vinos de Rijks se inspira en esto.

Palabra de chef

“En 2012 volví a los Países Bajos después de un par de años en Le Jardin des Sens en Montpellier, para trabajar como chef en el restaurante Bridges del Hotel de Grand en Ámsterdam -cuenta Bijdendijk-. En el primer año recibimos nuestra primera estrella Michelin. En 2014 me pconvocaron para el Rijks, de reciente construcción. Me dieron una misión especial al iniciar el restaurante: desentrañar la cocina holandesa y ponerla en el menú en toda su gloria. Como un verdadero amsterdammer, me pareció una tarea desafiante y honorable. El mejor lugar para investigar la cocina holandesa era, por supuesto, el Rijksmuseum. Estudié las muchas pinturas hermosas con representaciones barrocas de juegos, verduras, quesos, etc”.

– Qué selecciones se realizaron para la composición del menú?

– Busqué auténticos productores y encontré artículos fantásticos. Las diferentes regiones de los Países Bajos tienen una gran cantidad de verduras especiales, frutas, carne y pescado. Pero también se producen tradicionalmente quesos, embutidos y panes”.

– Qué desafíos enfrentaron?

– Uno de nuestros favoritos es tomar uno de nuestros humildes vegetales holandeses, a veces olvidados, y prepararlos como si fuera carne. Por ejemplo el apio. Lo asamos en un asador durante horas, lo batimos con mantequilla constantemente, por lo que el exterior se carameliza y el sabor por dentro se concentra mucho.

– La remolacha es un punto fuerte en la propuesta…

– Sin dudas. La remolacha con Tomasu beurre blanc, ha estado en nuestro menú en una variedad de formas durante varios años. Cada vez que diseñamos una nueva variación, pensamos: ‘¡Este es el mejor de todos!’ Para nuestra versión actual, decidimos que ya no había espacio en el plato para nada que distrajera de su esencia: allí están la salsa y la remolacha.