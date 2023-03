Robert Pattinson el actor de Batman y Crepúsculo en Palermo

Robert Pattinson el actor de Batman y Crepúsculo en Argentina, la figura de Hollywood fue descubierta «in fraganti» en una parrilla porteña. En las últimas horas Robert Pattinson, el nuevo » Batman» y quien fuera protagonista de la saga «Crepúsculo» visito el barrio de Palermo haciendo turismo urbano.

👀 robert pattinson está en argentina y pasó por la parrilla don julio su novia, suki waterhouse, se presenta mañana en el lollapalooza 📸: @Ailana169 pic.twitter.com/AnNr0Owjzg — fefe (@fedeebongiorno) March 16, 2023

«Aquí siguiendo a Batman», escribió junto a la imagen en cuestión la usuaria de Twitter @Ailana169. Luego, Fede Bongiorno la compartió y el posteo no tardó en viralizarse con miles de hipótesis sobre qué hacía el actor en nuestro país.

Lo primero que se supo fue que el lugar elegido para la comida era la parrilla Don Julio, ubicada en el barrio de Palermo y considerada como uno de los mejores restaurantes de la región según la Latin America’s 50 Best Restaurants.

Robert Douglas Thomas Pattinson (Londres, Inglaterra, 13 de mayo de 1986) es un actor, modelo, productor y cantante británico. Inició su carrera durante su adolescencia como modelo de varias marcas infantiles, pero tras la llegada de su pubertad comenzó a tener problemas para obtener nuevos empleos, por lo que decidió dedicarse a la actuación. Tras aparecer en el telefilme Dark Kingdom: The Dragon King, debutó en el cine con Vanity Fair (2004) y seguidamente ganó reconocimiento al interpretar al personaje de Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005).

Pattinson logró mayor popularidad al interpretar al personaje de Edward Cullen en las películas Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) y The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012), que fueron éxitos en taquilla. Su trabajo en dicha saga lo hizo ganador de dos premios en los Scream Awards, así como de nueve en los MTV Movie Awards y diez en los Teen Choice Awards. También tuvo éxito con otras cintas como Remember Me (2010), Water for Elephants (2011) y Cosmopolis (2012).

Posteriormente, comenzó a adoptar papeles más maduros en distintas películas, entre ellas The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), High Life (2018), The Lighthouse (2019) y Tenet (2020), en las que recibió elogios de la crítica. Además de ello, interpretó al personaje de Batman en The Batman (2022). Pattinson ha sido nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo y ha aparecido en varias ocasiones como uno de los actores mejor pagados según Forbes. Además, sus películas suman más de 3.8 mil millones de dólares en taquilla. Por otra parte, Pattinson ha apoyado a distintas asociaciones benéficas en favor de los niños.