Salud / Belleza / Mujer. Consejos: Cómo bajar de peso sanamente.

Los detalles y los hábitos son importantísimos a la hora de bajar de peso. Te explicamos a qué cosas prestarle atención para prepararte para este verano.

Si alguna vez estuviste a dieta, o intentaste bajar de peso, probablemente sabés lo difícil que es mantenerse constante y no sucumbir ante el estrés de la balanza. Una vez que empezás la dieta, querés resultados YA. Y si no vienen rápido, puede ser bastante frustrante. Te pasamos algunos consejos que te pueden ser de utilidad si estás por encarar un plan para bajar de peso. El primer tip, fundamental, buscá la ayuda de un profesional. Es impresionante la diferencia que puede hacer tener el apoyo de un nutricionista.

Consejos para bajar de peso con menos esfuerzo

· Para empezar, tenés que aceptar que el proceso va a tomar tiempo. Armate de paciencia sabiendo que éste va a ser un proceso largo. No esperes resultados inmediatos porque te podes frustrar si no llegan.

· Establecé metas realistas para bajar de peso. No hay nada peor que fijarse objetivos imposibles de cumplir.

· Intentá comer lo mismo que come tu familia, ya que es muy difícil cocinar una cosa y tener que comer algo dietético.

· Es muy importante que cada tanto puedas darte un gusto, ya sea en tu casa o en alguna fiesta. Darte un gusto a la semana, no te va a hacer engordar y te liberará de tensiones.

· Es clave que sepas que el peso varía día a día, no es conveniente que te peses todos los días porque te podés hacer una idea equivocada de tu peso.

· A la hora de servir la comida, asegurate de no llevar las fuentes a la mesa. Así evitarás la tentación de servirte otra porción.

· Si tenés hambre, comé. La idea no es que pases hambre sino que te midas en las comidas y elijas mejor los alimentos.

· Para evitar tentaciones en las dietas a largo plazo, probá de pasar tus platos preferidos a su versión light. Por ejemplo: una pizza con queso bajo en calorías.

· SI versus NO. Intentá agregar comidas a tu dieta diaria. Es mucho más positivo incorporar nuevos alimentos saludables y ricos que descartar comidas constantemente.

· ¡Hace ejercicio! De 45 minutos a 1 hora de caminata por día. Si sos nueva en esto del deporte, empezá saliendo a caminar un par de veces por semana y andá aumentando los días progresivamente.

· Tomá mucha agua durante todo el día. Aprovechá todos los beneficios de estar bien hidratada. También, un vaso de agua antes de comer, puede ayudarte a perder un poco de la sensación de hambre.

· No empieces una dieta como tal. Está bueno encararlo como un cambio de hábitos. Si es una dieta a corto plazo, lo más probable es que vuelvas a perder los kilos que perdiste.

· Antes de empezar tu plan para bajar de peso, es una buena idea tomarte las medidas, para tener un parámetro de comparación y animarte cada vez que perdés centímetros. Lo mismo lo podés lograr si te sacas fotos de Antes y Después.

· Elegí platos más chicos para servirte la comida. Te dará la sensación de estar comiendo más cantidad.

· Es clave que duermas un mínimo de 8 horas cada noche.

· Comé lento, consciente de cada bocado. Masticá, degustá la comida y disfrutá de lo que estás comiendo.

· Incluí un buen porcentaje de fibras en tus comidas. Muchas veces, las dietas (si no son completas), pueden traer constipación.

· Es importante que tengas constancia en tu programa para bajar de peso, pero también está bueno que puedas permitirte obstáculos o fallas en ese camino.

· Si solés comer cuando estas bajo estrés, buscá otras formas para relajarte como yoga o meditación.

· Planeá tus comidas con anticipación. Así evitarás elegir comidas poco saludables en el apuro.

· Al momento de ir al supermercado, hace una lista y mantenete en esos límites. De esa forma, evitarás tentaciones.

· No te prohíbas las salidas a comer afuera. Siempre y cuando sepas elegir los platos indicados y rechaces el pan.

· Para condimentar tus comidas, recurrí a las hierbas frescas. Son muy sabrosas y engordan menos que los condimentos tradicionales.

· Si podés elegir, usá la escalera. Si tu oficina está en el 3er o 4to piso, optá por usar las escaleras. ¡No te das una idea de lo bien que le hará a tu cuerpo este ejercicio!























