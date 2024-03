Semana Santa resort

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

La Semana Santa se aproxima y las familias empiezan a planear viajes pensando en disfrutar de momentos únicos con sus seres queridos. Es por esto que Hilton presenta lo último en clubes infantiles y resorts familiares, que incluyen desde snorkeling de realidad virtual, una academia de surf, clases de cocina para niños y hasta emocionantes toboganes acuáticos en los siguientes resorts:

• Escapadas familiares en Argentina: El Hilton Pilar, situado en el corazón del Pilar Golf Club, a sólo 45 minutos de Buenos Aires, ofrece a sus huéspedes actividades recreativas para niños y adultos, además de alquiler de bicicletas gratuito para recorrer las zonas verdes y disfrutar de la experiencia al máximo. Otros servicios adicionales del hotel son la zona de spa, restaurantes exclusivos, canchas de tenis, sala de juegos y una piscina bajo techo y al aire libre.

• La mejor zona para niños y adolescentes en Cancún (México):Ideal para un escape frente a la playa, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort cuenta con 715 elegantes habitaciones con impresionantes vistas panorámicas. Situado en 404,700 metros cuadrados de costa maya, a 20 minutos al sur de la popular zona hotelera de Cancún y al norte de la Riviera Maya, el resort ofrece múltiples comodidades, incluida una piscina con toboganes y dos piscinas adicionales frente al mar, una de ellas para las familias. El club para niños y la zona para adolescentes tiene diversas actividades como manualidades, búsquedas del tesoro, juegos de playa y un parque infantil. Otras experiencias incluyen entretenimiento como espectáculos nocturnos y talleres culturales.

• Parque acuático familiar en Tulum (México): Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort está ubicado en una bahía aislada con ocho piscinas, 13 restaurantes y una exclusiva zona familiar con un parque acuático solo para niños. El resort All-Inclusive encarna el encanto de la civilización maya y la cultura mexicana moderna, donde los niños y adolescentes pueden disfrutar de un club de cine, área de ping-pong, voleibol acuático y actividades cautivadoras como paseos en bicicleta, noches de videojuegos, torneos de billar y clases de español.

• Programa Ocean Explorers de California (Estados Unidos): El legendario Hotel del Coronado, Curio Collection by Hilton, en California, un referente para las vacaciones familiares en una de las playas más emblemáticas de Estados Unidos, cuenta con una gran cantidad de actividades familiares supervisadas por el Director de Diversión del resort, entre las que se incluyen aventuras en bicicleta eléctrica, una academia de surf, snorkel submarino de realidad virtual, yoga playero en familia y películas en la playa. Su programa Ocean Explorers es un aula animada y una experiencia de acuario submarino con una piscina de mareas interactiva donde los niños aprenden a preservar el océano.

• Complejo familiar de diversión en Dallas (Estados Unidos): El Hilton Anatole cuenta con el complejo de piscinas JadeWaters, que se extiende a lo largo de 182,109 metros cuadrados en el corazón del distrito de diseño de Dallas. Inaugurado para la temporada de primavera el 1 de marzo y preparado para la diversión diaria después del fin de semana del Memorial Day, las familias pueden refrescarse en dos toboganes de agua de 55,000 metros, una zona de juegos acuáticos para niños y la piscina de ocio con un bar. Además de las cabañas privadas, en el momento del check-in hay un calendario mensual de actividades para toda la familia, que incluye juegos divertidos y actividades como la carrera de patitos en el río lento, pickleball y más.

• Junior Park Rangers de Key West (Estados Unidos): Situado en la única playa privada de arena natural de Cayo Hueso, The Reach Key West, A Curio Collection by Hilton ejemplifica el término náutico «reaching» (que significa un punto de navegación relajado) con su acceso único a deportes acuáticos como vela, moto acuática, buceo y mucho más, así como talleres de escultura de arena con su famoso escultor de arena local. A pocos pasos de Southernmost Point y de la Casa y Museo Ernest Hemingway, The Reach ofrece a las familias una escapada tropical alegre y animada con un toque de estilo. Ya sea disfrutando de un baño de sol junto a la piscina, de una cena al atardecer en el restaurante Four Marlins o de una excursión marina al Parque Nacional de Dry Tortugas, uno de los parques nacionales más preservados de Estados Unidos, en donde los huéspedes pueden disfrutar del encanto costero contemporáneo del resort.

• Un retiro familiar junto al mar del sur de Florida: The Diplomat Beach Resort Hollywood, Curio Collection by Hilton ofrece a las familias dos piscinas junto a la playa, la Dip + Slide Splash Zone con toboganes de agua y juegos de playa como el Jenga gigante, así como suites familiares con dos habitaciones, comedor y sala de estar. Además de deportes acuáticos diarios, como motos acuáticas y paseos en flotadores de banana, los «Embajadores del Océano» del club infantil se unirán con sus nuevos amigos en búsquedas del tesoro, clases de cocina, búsquedas de conchas marinas y mucho más.