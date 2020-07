Siemens Mobility instalará el nuevo señalamiento de la línea D, tras vencer en la licitación a su competidora Alstom Transporte.

La información fue anticipada en exclusiva por enelSubte este jueves y confirmada por Siemens en la mañana del viernes mediante sus canales oficiales en redes sociales.

La adjudicación, que se anunciará en los próximos días, ocurre tras la finalización del proceso de análisis de los sobres con las ofertas técnicas y económicas que tuvo lugar en los últimos meses.

We are proud to be chosen by @basubte to install #CBTC on #metro Line D in Buenos Aires, Argentina. The automated signaling system will be fully implemented across the 11 km line with 16 stations, providing improved #availability and #passengerexperience: https://t.co/RbATrzqhFh pic.twitter.com/QQruYq6jv8

— Siemens Mobility (@SiemensMobility) July 17, 2020