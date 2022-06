Acuña advirtió que sancionarán a docentes que utilicen el lenguaje inclusivo. Soledad Acuña, prohibición, censura, sanciones, castigos, criminalizar, vigilante. Lejos la educación y la solidaridad. Sole es lo menos de lo menos. La Historia la va a castigar.

TIP

Una sanción es una decisión tomada por una autoridad pública o privada, como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le atribuye la responsabilidad por el incumplimiento.

TIP

Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir.

Para la ministra de Educación porteña, su uso en las aulas «genera un obstáculo en la comprensión, en la fluidez lectora y en la escritura” y se debe poner el foco «en los derechos de los estudiantes». Agregó que si se incumple habrá un proceso administrativo disciplinario.

La ministra de Educación porteña defendió la medida de evitar el lenguaje inclusivo en las aulas.



La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dijo este domingo que la utilización del lenguaje inclusivo por parte de los estudiantes genera «un obstáculo» en el aprendizaje y advierte que habrá sanciones para los docentes que incumplan la prohibición de su uso institucional en las escuelas porteñas.

«La utilización de estas nuevas incorporaciones que rompen las convenciones del lenguaje generan un obstáculo. Si en el aula ponés en un primer grado una palabra con un arroba, otra palabra con una ‘x’ y otra palabras escrita correctamente, generás confusión», expresó Acuña a la radio FM Milenium.

TIP ¿Qué dice Foucault en Vigilar y castigar?

En el Foucault de Vigilar y castigar, lo crucial es el paso de la descripción del ser-poder al estudio del poder-función, del que sólo es posible dar cuenta a partir de sus propias manifestaciones positivas, es decir, de su práctica y actividad efectiva. El castigo se ejerce como forma de recalificar a los individuos como sujetos de derecho, haciendo uso de signos que aseguren la aceptación universal y la certidumbre de que el delito es castigado

«Entonces nosotros decimos: ‘Eliminemos esos obstáculos’. Eso no quiere decir eliminar el lenguaje inclusivo, la lengua española tiene una infinidad de recursos para no utilizar el masculino genérico. Somos todos conscientes de eso. La lengua no es neutral, también invisiviliza. Yo no me siento cómoda cuando en una sala dicen: ‘Señores, vamos a hablar de tal tema», abundó.

“Nosotros sacamos una resolución en el marco de un montón de decisiones que venimos tomando hace tiempo, a raíz de las consecuencias de la pandemia sobre los estudiantes, a raíz de la caída en el aprendizaje tanto en escuelas públicas como en privadas”, sostuvo la funcionaria porteña.

«Tomamos una innumerable cantidad de decisiones en este tiempo que tienen que ver con generar nuevas oportunidades, reforzar, acelerar procesos, garantizar que todos los chicos y las chicas tengan las mismas oportunidades, de sacar todos los obstáculos que pueda haber en ese proceso», añadió.

«Una de estas medidas fue regular el uso de la ‘e’, la ‘x’, el ‘@’, en las aulas por parte de los docentes en el momento del ejercicio de la enseñanza con los estudiantes y en las comunicaciones institucionales”, precisó Acuña a la FM.

La medida es de aplicación en todos los niveles educativos porteños.

Según Acuña, la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas «genera un obstáculo en la comprensión y en la fluidez lectora y en la escritura por parte de los estudiantes que están en una situación muy crítica”.

Respecto del eventual incumplimiento de la norma que emitió el Gobierno porteño el jueves pasado, para que no se utilice el lenguaje inclusivo en comunicaciones institucionales y contenidos en las escuelas públicas y privadas porteñas, Acuña dijo:

«lo primero que tiene que hacer la conducción de esa escuela es explicarle al docente que el foco de lo que hace tiene que estar en los derechos de los estudiantes, no en lo que a él o ella como adulto le interese rebelarse o ponerse en contra. El foco son los chicos».

«Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones», agregó.

Acuña señaló también que la resolución de su cartera no se refiere a una prohibición:

«no habla de prohibición en ningún momento. Ninguna de las medidas que acompañan las normativas hablan de prohibición. La primera parte habla de regulación del ejercicio de la tarea docente. El segundo artículo habla de la aprobación de manuales sobre el uso del lenguaje inclusivo sin la necesidad de tergiversar la lengua española. Queremos que siga la discusión sobre las identidades, la visibilización, la desnaturalización. Queremos reforzar la discusión con elementos concretos».

Intelectuales califican de «preocupante» la prohibición del lenguaje inclusivo

Un grupo de artistas, intelectuales y escritores manifestó su posición a favor del lenguaje inclusivo frente a la prohibición del Gobierno porteño y advirtió que «en una comunidad con carencias y déficits de toda índole, que una política educativa sea la prohibición de la libre expresión es, como mínimo, muy preocupante».

Tras la decisión del Ejecutivo conducido por Horacio Rodríguez Larreta de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos de ese modo, los cuestionamientos siguen apareciendo y ahora son artistas, escritores e intelectuales quienes se posicionan en contra de esa medida que afecta «la libre expresión» en las escuelas y denigra «derechos adquiridos», de acuerdo a un texto que circulan sus firmantes.

El comunicado, que empezaron a circular los escritores Sergio Olguín y Julián López, se posiciona desde el título «Artistas, escritorxs e intelectuales por el Lenguaje Inclusivo», y reúne las firmas de Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeyro, Selva Almada, Mercedes Morán, Mariana Enriquez, Cecilia Roth, Guillermo Martínez, Enzo Maqueira, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Marcelo Figueras, Albertina Carri, Eugenia Almeida, Luciana Peker y Franco Torchia, entre muchos otros.

Los firmantes declaran «perplejidad» frente a la decisión del Gobierno porteño y advierten que «en una comunidad con carencias y déficits de toda índole, que una política educativa sea la prohibición de la libre expresión es, como mínimo, muy preocupante».

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó el pasado viernes que los docentes en la ciudad de Buenos Aires «tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares», lo que generó mucha preocupación entre movimientos sociales y actores que luchan por la inclusión y el reconocimiento plural de las identidades.

En el citado comunicado, el grupo autoconvocado indica que «el lenguaje inclusivo es el emergente de la lucha y los logros conseguidos por las mujeres y el colectivo LGTBI+. Prohibirlo en las aulas es una invitación a que en las escuelas se ignoren o se denigren los derechos adquiridos y a quienes representan. La ESI, la Ley de Identidad de Género, el cupo para personas travestis, transexuales y transgénero no son materia debatible por funcionarios públicos en redes y de ninguna manera se puede contradecir lo que el Estado garantiza mediante leyes de alcance nacional».

Por lo que que «echar a rodar en las redes o en los medios estas cuestiones fundamentales parece responder a un interés de corte proselitista para satisfacer de manera demagógica a los antiderechos y a los sectores más retrógrados de la sociedad».

En este punto, el comunicado asegura que el lenguaje inclusivo tiene la potencia de reconocer y visibilizar: «Que el lenguaje nos incluya y nos nombre a todes, a todas, a todxs, a todos, en las aulas, en todas las reparticiones oficiales, es la manera que ganamos en y como comunidad. La riqueza de nuestra lengua nos permite expresarnos de muchas maneras».

Asimismo, el texto advierte que nadie «está obligado a usarlo si no se siente representado. Que las autoridades municipales lo prohíban es absolutamente inaceptable».

Acuña encarnó a

Micky Vainilla