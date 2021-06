Solsticio de invierno en Buenos Aires

Solsticio de invierno

En Argentina, Chile, Bolivia, y Perú comenzará la estación invernal en el hemisferio sur con el solsticio de invierno, que lleva aparejado la noche más larga del año. A partir de hoy comenzarán a aumentar las horas de luz, algo que continuará cuando se produzca el siguiente cambio de estación, con el equinoccio de primavera.

Campartir el invierno

Los procesos la vida

Siempre que me rindo a los procesos la vida me regala esta claridad. Si bien, la primavera y el verano son mi época favorita, me he podido reconciliar y querer un poco más al invierno y su naturaleza. Sobre todo ahora que es más complejo salir, comprendí que el invierno es el momento idóneo para estar conmigo, en mi, sentir la soledad y encontrar en mi la propia compañía, la propia calidez.

Un momento especial

El solsticio por sí mismo puede haber sido un momento especial del ciclo anual del año, incluso durante el periodo neolítico. Eventos astronómicos controlados en la antigüedad, como el apareamiento de los animales, la siembra de los cultivos y la medición de las reservas entre las cosechas de invierno muestran cómo las diferentes mitologías y las tradiciones culturales han surgido.

El invierno es un término subjetivo

El invierno es un término subjetivo, por lo que no está científicamente establecido el principio o la mitad de un invierno, pero el solsticio de invierno, sí está claramente calculado con exactitud. En el Talmud judío, Teḳufat Tevet, es la estación del solsticio de invierno, se registra como el primer día del «paso de tiempo» o la temporada de invierno. La cultura irania también lo reconoce como el comienzo del invierno.

Feliz solsticio de invierno

El sol ha renacido ya que hicimos el descenso hacia la oscuridad y atravesamos la noche más larga del año. Ahora comenzaremos lentamente a acercarnos hacia el sol. Feliz nuevos tiempos, feliz invierno que nos llama a reciclarnos y habitar la oscuridad llamando al fuego y la luz.

El estar más en mi cuerpo

Entendí también que puedo permitirme el descanso, el estar más en mi cuerpo, acostado, abrigado, tranquilo, en un ritmo lento de lo orgánico. Entendí entonces que el invierno me es útil para regenerarme.

Solsticio de invierno

El significado estacional del solsticio de invierno se manifiesta en la reversión de la tendencia al alargamiento de la duración de las noches y al acortamiento de las horas diurnas.

El solsticio de invierno corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre el 20 y el 23 de junio, en el caso del hemisferio sur.

Solsticio de invierno y los calendarios

En el 45 a. C., en el calendario juliano, se estableció el 30 de diciembre como el solsticio de invierno de Europa. Había una diferencia entre el año civil 365,2500 días y el año tropical 365,2422 días, y esa diferencia provocó que el solsticio astronómico no cayera siempre el mismo día, sino que se adelantara aproximadamente tres días cada cuatro siglos. En 1582, el papa Gregorio XIII decretó el cambio al nuevo calendario gregoriano, con lo que el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, sucedía alrededor del día 21 de diciembre. Anualmente, en el calendario gregoriano el solsticio fluctúa ligeramente, pero a largo plazo, sólo alrededor de un día cada 3000 años.

Antiguas tradiciones

Para la mayoría de las antiguas tradiciones el ser humano y la naturaleza terrestre eran un microcosmos que reflejaba los principios del macrocosmos del cielo, así la vida humana dependía y encontraba sentido en su relación con el universo.

El solsticio de invierno es la oportunidad de sintonizar con el proceso de muerte-renacimiento que vemos en la naturaleza, sabiendo que muerte siempre implica transformación. La muerte es necesaria para crecer y liberarse de viejas ataduras y para morir es necesario entregarse, soltar y vaciarse.

El día del Yoga FELIZ 21 de junio

La enumeración de los beneficios abarca diferentes aspectos y viene a reforzar todo lo que el Yoga simboliza y aporta en el campo del bienestar a corto, mediano y largo plazo.

1-Promueve la calidad de vida en general: La palabra «yoga» proviene del sánscrito y significa unión. Simboliza la unión del cuerpo y la mente. La práctica de las “asanas” (posturas) promueve y genera una sensación de bienestar integral, que conecta con el momento presente y ayuda a calmar las “ondulaciones” de la mente y a transitar el día mejor.

2-Reduce la ansiedad y el estrés: Al situarnos en el aquí y ahora, el continuo rumiar de pensamientos encuentra una pausa; la respiración se hace más lenta y se comienzan a experimentar sensaciones de calma y tranquilidad. El yoga es una herramienta recomendada para combatir el agotamiento.

3- Mejora la concentración: La práctica cotidiana del yoga favorece notablemente la atención plena. Ayuda al hecho de estar más enfocados y nos permite direccionar la energía para hacer una cosa a la vez con mayor determinación.

4- Aumenta la energía: El sedentarismo -que conlleva el trabajar muchas horas sentados- predispone al sobrepeso y a muchas dolencias físicas y musculares. Realizar posturas de yoga, en pausas establecidas, estimula el movimiento, el estar activos y ayuda a reducir la fatiga y la sensación de desgano.

5- Optimiza el rendimiento: Una persona que trabaja de manera más enfocada logra alcanzar con mayor facilidad los resultados propuestos. Está comprobado que la productividad y la capacidad de atención aumentan a partir de los beneficios de la práctica.

6- Estimula una mayor claridad mental: Lograr un estado de equilibrio favorece la toma de decisiones desde un lugar de mayor ecuanimidad, y seguridad interna. También el yoga es una disciplina recomendada para poder afrontar los desafíos que se presentan a diario con una filosofía más integral y humana.

7- Promueve la flexibilidad: La tonicidad que va adquiriendo el cuerpo con la práctica de las distintas posturas tiene su correlato en la plasticidad que, al mismo tiempo, va desarrollando la mente. Nos ayuda a estar abiertos a nuevas ideas, a entender diferentes posturas y a contemplar diferentes perspectivas.

8 -Mejora el entorno laboral: El yoga en el ámbito del trabajo permite a las empresas brindar un beneficio que presenta un impacto positivo para todos. La misma compañía se ve beneficiada con esta propuesta que permite a todos desenvolverse en un ambiente de mayor armonía, y de mejor en relación con la tarea a realizar, con sus compañeros y supervisores.

9- Aumenta el bienestar durante las horas de trabajo: La práctica de yoga opera a nivel físico, intelectual y emocional. El bienestar que produce es integral y se evidencia rápidamente en nuestro comportamiento. Transitar el horario laboral desde los beneficios que presenta la práctica tiene un impacto tal, que permite llegar al fin del día sin sentirnos exhaustos ni vacíos.

10-Previene el ausentismo laboral: El yoga ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, previene dolencias físicas, reduce el nerviosismo y el insomnio, y ayuda a adoptar una postura física correcta. Generar condiciones para estar en un buen estado de salud evita faltas recurrentes y ayuda a prevenir enfermedades.

