Solsticio de invierno llega el Sol

Los Solsticios

Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor excursión (declinación astronómica) hacia el norte o el sur relativa al ecuador celestial en la esfera celeste, y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Geográficamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima latitud norte (+23° 26’) o sur (−23° 26’) con respecto al ecuador terrestre.

TIP para renacer: Martes 21 de Junio a las 6:13 AM hora local se producirá el Solsticio de Invierno del 2022 en el Hemisferio Sur dando inicio a dicha estación. Caracterizada por ser “la noche más larga” y el día con menor cantidad de horas de luz. Feliz invierno.

TIP : El solsticio de invierno promoverá la noche más larga del año, trayendo reflexiones para este período. Las hojas que ya empezaron a despedirse de los árboles, ahora en invierno se convertirán en abono. Lo mismo debe hacerse en los sectores de tu vida que ya han cumplido la misión, las emociones y los sentimientos deben transformarse en terreno firme para nuevas posibilidades.

TIP: El tono del Solsticio debe ser: soltar, abrir espacios, conectar con tus verdades, pronunciar palabras dulces…

Que nuestros labios sean canales de bendición

Que las palabras sueltas germinen dulces frutos

Que nuestras manos sean portadoras de bondad, caricias, caricias…

Que nuestro sol interior sea calentado por los rayos de la esperanza

Y que la esencia que nos mueve sea de suave aroma.

En la mayoría de las culturas antiguas se celebraban festivales conmemorativos de los solsticios, especialmente en el solsticio de invierno. En los lugares de la Tierra que se ubican fuera de la zona intertropical, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales parece alcanzar su punto más alto en el cielo durante los solsticios, sin llegar nunca al cenit, como sí sucede en los países tropicales, donde el Sol y el cinturón de lluvias tropicales cruza el cenit dos veces por año y no durante los solsticios.

TIP: El día 21 llega el Sol a Cáncer dando comienzo al solsticio , cambiamos de estación y de energía. Entramos en un periodo necesario para nutrirnos a nivel interno y nuestros proyectos. Buen momento para lanzar proyectos o planes del pasado.

La luna estará en Aries, en conjunción con Júpiter y algo más alejada pero también con Neptuno. En estos próximos 3 meses se pueden dar mudanzas ya pensadas meses atrás, cambios de entorno o viajes que nos inspiran. Podemos sentir ganas de movernos con un sentido más amplio, salir de lo conocido, centrarnos en las posibilidades y no tanto en los límites.

La energía nos invita a cultivar nuestro interior ,conectamos con la sensibilidad , imaginación , intuición , empatía y es un buen momento para sanar y honrar a nuestros ancestros, conectar con nuestro pasado para vivir el presente desde nuestra verdadera esencia e individualidad sin olvidar esas raíces de las cuales venimos.

El día 23 Venus entrará en Géminis, nos sentiremos más sociables, comunicativos, aumentan las ganas de divertirnos de formas diferentes, nuevas curiosidades, aprender cosas nuevas , relacionarnos con todo tipo de personas y también favorece los viajes cortos que pueden ser de mucha interacción social o de un aprendizaje que disfrutamos. Una energía idónea para conocer nuevas personas , entornos y caer en gracia con el buen humor que aporta este aspecto. La última semana de junio tendremos luna nueva en Cáncer y la energía empezará a ser más intensa durante los próximos meses, pero ya sabemos que cuando cuidamos el interior también cuidamos el exterior porque todo está unido y siempre podemos elegir cómo reaccionar ante los acontecimientos. La única persona que tiene el control de nuestras emociones somos nosotros mismos.

Fechas y horas del Solsticio de junio

Visión con respecto al plano ecuatorial

Iluminación de la Tierra por el Sol en el solsticio de junio. En seis meses más el otro polo será el expuesto al sol

Ocurre regularmente el 20 o 21 de junio. Es denominado de verano y la Estación lluviosa en el hemisferio norte o de invierno y la Estación seca en el hemisferio sur.

La fecha del solsticio de junio constituye el día más largo del año en el hemisferio septentrional, y el más corto en el hemisferio meridional.

En el polo Norte el Sol y el cinturón de lluvias tropicales circúla por el cielo a una altitud constante de 23°.

En el círculo polar ártico el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del norte, sin ponerse. El Sol culmina al sur, donde alcanza su altitud máxima: 47°. Es el único día que el Sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 horas.

En el trópico de Cáncer el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27° norte, del Este. Culmina al cenit, y se pone a los 27° norte, por el Oeste. El Sol está sobre el horizonte durante 13,4 horas: 13 horas 24 minutos.

En el ecuador el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 23° norte, del este. Culmina al norte, donde alcanza su máxima declinación norte: 23°. Se sitúa a los 23° norte, al oeste. Permanece 12 horas sobre el horizonte.

En el trópico de Capricornio el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27° norte, del este. Culmina al norte, donde alcanza su altitud máxima: 59.48°. Se sitúa a los 27° norte, por el oeste. El Sol está sobre el horizonte durante 10,6 horas: 10 horas 36 minutos.

En el círculo polar antártico el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del norte, sin salir. Es el único día que el Sol y el cinturón de lluvias tropicales se mantiene abajo del horizonte durante 24 horas.

En el polo Sur nunca sale el Sol y el cinturón de lluvias tropicales. Siempre se mantiene 23° abajo del horizonte.

El punto solsticial está situado al inicio de la constelación de Tauro, con lo que el nombre astronómico del trópico es de Tauro.

Solsticio de invierno

El solsticio de invierno corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 21 y el 22 de diciembre todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre el 20 y el 21 de junio, en el caso del hemisferio sur.

El significado de Solsticio de invierno

El significado estacional del solsticio de invierno se manifiesta en la reversión de la tendencia al alargamiento de la duración de las noches y al acortamiento de las horas diurnas. Distintas culturas definen esto de diversas maneras, puesto que en algunas ocasiones se considera que, astronómicamente, puede señalar ya sea el comienzo o la mitad del invierno del hemisferio. La palabra invierno tiene un significado subjetivo, puesto que no tiene un principio o mitad que esté científicamente establecido; sin embargo, en el caso del solsticio de invierno, es posible calcular con exactitud el segundo en el que ocurre. Aunque en teoría el solsticio de invierno solo dura un instante, este término también se usa normalmente para referirse a las 24 horas del día en que tiene lugar.

El significado o interpretación de Solsticio de invierno

El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas culturas del mundo, pero la mayoría de ellas lo reconocen como un período de renovación y re-nacimiento, que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones.

En el 45 a. C., en el calendario juliano, se estableció el 30 de diciembre como el solsticio de invierno de Europa. Había una diferencia entre el año civil (365,2500 días) y el año tropical (365,2422 días), y esa diferencia provocó que el solsticio astronómico no cayera siempre el mismo día, sino que se adelantara aproximadamente tres días cada cuatro siglos. En 1582, el papa Gregorio XIII decretó el cambio al nuevo calendario gregoriano, con lo que el solsticio de invierno (en el hemisferio norte) sucedía alrededor del día 21 de diciembre. Anualmente, en el calendario gregoriano el solsticio fluctúa ligeramente, pero a largo plazo (solo alrededor de un día cada 3000 años).

Un momento especial del ciclo anual del año de Solsticio de invierno

El solsticio por sí mismo puede haber sido un momento especial del ciclo anual del año, incluso durante el periodo neolítico. Eventos astronómicos controlados en la antigüedad, como el apareamiento de los animales, la siembra de los cultivos y la medición de las reservas entre las cosechas de invierno muestran cómo las diferentes mitologías y las tradiciones culturales han surgido. Esto es comprobado por la física que se mantiene en los diseños de finales del Neolítico y la Edad de Bronce, como en los sitios arqueológicos de Stonehenge (en Gran Bretaña) y Newgrange (Irlanda).

Los principales ejes de ambos monumentos parecen haber sido cuidadosamente alineados sobre una línea de vista que apunta a la salida del sol del solsticio de invierno (Newgrange) y la puesta del sol del solsticio de invierno (Stonehenge). Significativo respecto de Stonehenge es el hecho de que la Gran Trilithon se erigió desde el centro hacia el exterior del monumento, es decir, su buena cara plana se volvió hacia la salida del sol de pleno invierno.

El solsticio de invierno puede haber sido inmensamente importante porque las comunidades iban a ser privadas de muchas cosas durante el invierno, y tenían que estar preparados en los últimos nueve meses.

El hambre era común en invierno, entre enero y abril, también conocida como «meses de la hambruna». En los climas templados, el festival de pleno invierno fue la última fiesta de celebración, antes del comienzo del invierno. La mayoría de los animales eran sacrificados para no tener que alimentarlos durante el invierno, por lo que prácticamente era el único momento del año para el suministro de carne fresca disponible.

La mayoría de vino y cerveza durante la cosecha anual estaba finalmente fermentada y lista para beber en este momento. Lo más intenso de la observancia no siempre era en el día que comienza (a la medianoche o al amanecer), pero al comienzo de la era pre-románica, empezó a caer en la víspera anterior.

En Argentina, Chile, Bolivia, y Perú comenzará la estación invernal en el hemisferio sur con el solsticio de invierno, que lleva aparejado la noche más larga del año. A partir de hoy comenzarán a aumentar las horas de luz, algo que continuará cuando se produzca el siguiente cambio de estación, con el equinoccio de primavera.

Los procesos de la vida

Siempre que me rindo a los procesos la vida me regala esta claridad. Si bien, la primavera y el verano son mi época favorita, me he podido reconciliar y querer un poco más al invierno y su naturaleza. Sobre todo ahora que es más complejo salir, comprendí que el invierno es el momento idóneo para estar conmigo, en mi, sentir la soledad y encontrar en mi la propia compañía, la propia calidez.

Un momento especial

El invierno es un término subjetivo

El invierno es un término subjetivo, por lo que no está científicamente establecido el principio o la mitad de un invierno, pero el solsticio de invierno, sí está claramente calculado con exactitud. En el Talmud judío, Teḳufat Tevet, es la estación del solsticio de invierno, se registra como el primer día del «paso de tiempo» o la temporada de invierno. La cultura irania también lo reconoce como el comienzo del invierno.

Feliz solsticio de invierno

El sol ha renacido ya que hicimos el descenso hacia la oscuridad y atravesamos la noche más larga del año. Ahora comenzaremos lentamente a acercarnos hacia el sol. Feliz nuevos tiempos, feliz invierno que nos llama a reciclarnos y habitar la oscuridad llamando al fuego y la luz.

El estar más en mi cuerpo

Entendí también que puedo permitirme el descanso, el estar más en mi cuerpo, acostado, abrigado, tranquilo, en un ritmo más lento de lo orgánico. Entendí entonces que el invierno me es útil para regenerarme.

Cuándo empieza el invierno en Argentina

El invierno comenzará el martes 21 de junio a las 06:13 horas, porque ese día y horario tendrá lugar el solsticio. El Sol estará a una mayor declinación hacia el sur en relación con el ecuador celeste.

A partir de esa fecha, cada día sumará un minuto más de luz que dará lugar al día más largo del año: el solsticio de verano, en el hemisferio norte, que será en diciembre 2022.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2022 en Argentina

Buenos Aires: 18 al 29 de julio

CABA: 18 al 29 de julio

Catamarca: 11 al 22 de julio

Chaco: 18 al 29 de julio

Chubut: 11 al 22 de julio

Córdoba: 11 al 22 de julio

Corrientes: 18 al 29 de julio

Entre Ríos: 11 al 22 de julio

Formosa: 18 al 29 de julio

Jujuy: 11 al 22 de julio

La Pampa: 11 al 22 de julio

La Rioja: 11 al 22 de julio

Mendoza: 11 al 22 de julio

Misiones: 11 al 22 de julio

Neuquén: 11 al 22 de julio

Río Negro: 11 al 22 de julio

Salta: 11 al 22 de julio

San Juan: 11 al 22 de julio

San Luis: 11 al 22 de julio

Santa Cruz: 18 al 29 de julio

Santa Fe: 11 al 22 de julio

Santiago del Estero: 18 al 29 de julio

Tierra del Fuego: 18 al 29 de julio

Tucumán: 11 al 22 de julio