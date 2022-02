¿Qué es USDT? Tether USD

Si tenemos que ser estrictos las criptos están manejadas por el índice de «Miedo y Codicia», que marca el sentimiento general del mercado criptográfico.

Miedo: Sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, real o imaginario.

Codicia: La codicia es un anhelo incontrolado de aumentar la adquisición o el uso de ganancias materiales; o valor social, como estatus o poder.

El problema es que, como cualquier vehículo de inversión, el valor de bitcoin y otras criptomonedas (formas de dinero digital) está sujeto a manipulación por parte de grandes entidades que tienen una participación en él, especialmente comerciantes a gran escala.

Tether USD, la moneda estable más grande por capitalización de mercado, se ha enfrentado a acusaciones de no poder realizar auditorías de sus reservas mientras imprime continuamente millones.

The next ₿ig thing is here, even if Larry can’t see it.

We’re giving away 7.54 #bitcoin right now to celebrate!

How to enter:

1) Watch our ad!

2) Follow us

3) Retweet this by 11:59 pm EST

Four lucky winners! #FTXContest

No Purch Nec. Subject to T&C: https://t.co/7oCC4YUk0M pic.twitter.com/RosZS0HZAS

— FTX (@FTX_Official) February 14, 2022