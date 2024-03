Sueldo del presidente: La casta es Javier Milei. Se aumentó el sueldo al doble.

Sueldos del presidente: Un tema candente

Es como que te robaste algo, te descubrieron y lo devolvéis. Lo grave es que los dos decretos fueron firmados por el Presidente. Uno que excluye del aumento a los funcionarios y 30 días después uno que los incluye . Eso es lo que tiene que explicar . Porque lo cambio. O no lo vio?

Javier Milei es un chanta y mentiroso. Al decreto 206/24 para aumentarse el sueldo lo firmó el propio Milei el día 29 de febrero, un aumento del 48%(2 millones), el chanta le quiere echar la culpa a Cristina. Mientas ajusta a jubilados y enfermos, él se aumenta el sueldo.

El salario del presidente de cualquier país es un tema que genera debate y controversia. En Argentina, no es la excepción. El decreto de aumento del sueldo de Milei y de su gabinete del 28 de febrero, lleva su firma. Miente, pero no quedan dudas. El discurso de que ‘la casta paga el ajuste’ es la zanahoria para que millones acepten más pobreza, despidos, tarifazos, salarios y jubilaciones de miseria.

¿Cuánto gana el presidente argentino?

El actual presidente, Javier Milei, percibe un salario bruto de $4.066.018,15 pesos. Este monto se compone de dos partes:

Sueldo básico: $1.658.069,39 pesos.

Complemento de responsabilidad del cargo: $2.072.222,49 pesos.

Comparación con otros países

En comparación con otros países de la región, el salario del presidente argentino se encuentra en la mitad superior. Por ejemplo, el presidente de Brasil gana $3.4 millones de reales, mientras que el presidente de Chile gana $9.7 millones de pesos chilenos.

Controversia

Algunos sectores consideran que el salario del presidente argentino es demasiado alto, especialmente en comparación con el salario promedio de la población. Otros argumentan que el salario es necesario para atraer a los mejores talentos al cargo más importante del país.

Aspectos a considerar

Al analizar el salario del presidente, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Responsabilidad del cargo: El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, y tiene la responsabilidad de conducir al país hacia el progreso.

Costo de vida: El costo de vida en Argentina es relativamente alto, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde reside el presidente.

Salarios de otros funcionarios públicos: El salario del presidente debe ser comparable al de otros altos funcionarios públicos, como ministros y jueces.

Conclusión

El salario del presidente es un tema complejo que no tiene una respuesta fácil. Es importante analizarlo desde diferentes perspectivas para llegar a una conclusión informada.

¿El Presidente quiere hacer creer que no se da cuenta que recibe 50% más de su sueldo? ¿Ninguno de los funcionarios, ni siquiera su hermana que integra el Gobierno, le avisó? Cuando se hace público toma medidas.

Cristina: Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue.

Javier: Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno.

Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política. VLLC! Más cruces por los salarios del Congreso: ahora denuncian que Milei y su Gabinete dieron un aumento de 48% y por mes cobran $5 millones