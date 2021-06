Victoria Ocampo de Buenos Aires

Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes

Actualmente es la “Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes” fue construida en 1929 a pedido de Victoria Ocampo por Alejandro Bustillo. Es la primera casa racionalista en Buenos Aires y está situada en Rufino de Elizalde 2831, basada en un proyecto que Victoria Ocampo le pidiera al arquitecto suizo Charles-Édouard Jeanneret-Gris (más conocido como Le Corbusier, seudónimo que adoptó a los 29 años cuando se trasladó a París, siendo una variación humorística porque evoca la palabra cuervo que recuerda al apellido de su materno Le Corbusier.

Victoria Ocampo, escritora argentina, editora, activista por los derechos de la mujer, gran promotora cultural y mecenas. Le brindó a Hispanoamérica su primera revista cultural internacional, Revista Sur.

Victoria Ocampo

Hecha de rectas, blanca y despojada, esta casa es emblema de modernidad, la primera racionalista de la Ciudad, dicen especialistas. Aunque otros expertos advierten que conserva ciertos rasgos academicistas. Fue proyectada por Alejandro Bustillo (1889-1932) en 1928, sobre la base de un proyecto que otra figura clave para el modernismo local, Victoria Ocampo (1890-1979), le pidió al arquitecto suizo Le Corbusier (1887-1965), pope de vanguardia, y en casas que él construyó en Europa.

Ocupa unos 900 m2. «De líneas depuradas, paredes blancas, mobiliario moderno y muy poca decoración, Victoria tuvo que soportar la oposición del vecindario que la acusó de afear el barrio», recuerdan desde el Proyecto Villa Ocampo, dedicado, con participación de la Unesco y otras entidades, a preservar su legado.

En la década de 1930, la casa se convirtió en la sede de la redacción de la revista Sur, en la que colaboraron Borges y José Ortega y Gasset, Oliverio Girondo y Octavio Paz, entre otras figuras locales e internacionales. Y en 2005 abrió la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Está en Rufino Elizalde 2850, Barrio Parque.

Revista Sur

Sur fue un enlace con la intelectualidad y el pensamiento entre Argentina con Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos que tuvo un impacto determinante en la cultura mundial entre las décadas de 1930 y 1970. La revista intervino además fuertemente en las discusiones ideológicas y filosóficas.

Sur publicó fuertes escritos donde se discutía sobre ideología, filosofía y política. Tuvo en su momento un claro perfil antinazi. La revista rivalizó con Contorno, de Ismael y David Viñas, que se expresaba contra » el establishment de la oligarquía cultural de la revista Sur».

Directora: 1931-1979, Victoria Ocampo

Colaboradores: Francisco Ayala, Jaime Barylko, José Bianco, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Bernardo Canal-Feijóo, Julio Cortázar, Dardo Cúneo, Alicia Dujovne Ortiz, Macedonio Fernández, Waldo Frank, André Gide, Eduardo González Lanuza, Ricardo Güiraldes, Tulio Halperín Donghi, Juan Ramón Jiménez, Le Corbusier, María Rosa Lida, Eduardo Mallea, Leopoldo Marechal, Gabriela Mistral, Ricardo Molinari, Conrado Nalé Roxlo, Silvina Ocampo, Juan Carlos Onetti, José Ortega y Gasset, Julio E. Payró, Octavio Paz, Alejandra Pizarnik, José Luis Romero, Ernesto Sabato, Juan José Sebreli, Guillermo de Torre, María Elena Walsh, J. R. Wilcock, María Zambrano, entre otros.

La Biblioteca posee ejemplares a partir del año 1, no. 1 (verano 1931).

Historia de una casa con historia

En 1928 Victoria Ocampo encarga a Alejandro Bustillo una casa en Barrio parque con un concepto arquitectónico innovador para la época. La casa se convierte rápidamente en objeto de crítica de los vecinos y allegados a Victoria, quien solía no concordar con el espíritu de cuerpo de la alta sociedad porteña.

«Adoré esa casa de Rufino de Elizalde como a ninguna. Me gustaba como arquitectura. Me gustaban los espacios y quería colmarla de objetos bellos, pero escasos. Nada superfluo o sin sentido. La arquitectura moderna me fascinaba. Tenía hambre de paredes blancas y vacías. Era una nueva manera de vivir.»

Bustillo

Bustillo tampoco se sintió a gusto con el proyecto, su estilo por excelencia era el neoclásico francés. «Victoria era una coqueta que siempre se salía con la suya Esta casa parece una maquette con jirafas, por este motivo no la firmé».

Motivo de equívocos y fabulaciones ha sido el vínculo de la casa con Le Corbusier ya que es posible reconocer la influencia del planteo racionalista en los ambientes luminosos donde resaltan las líneas depuradas, contrastando con los lujosos petit hotel que elevan sus perfiles afrancesados entre una fronda de jacarandaes, tipas, palos borrachos y ceibos, que el arquitecto El paisajista Carlos Thays diseñó como Barrio Parque en 1912. Lo cierto es que Le Corbusier no participó en la concepción del proyecto, aunque lo ponderó en su único viaje a Buenos Aires en 1929: «ella solamente ha tenido el gesto decisivo en arquitectura, construyendo una casa que hace escándalo (…) encontré en la casa de Victoria Ocampo obras de Picasso y Léger en el marco de un purismo que raramente he visto hasta ahora.»

El edificio está compuesto por varios volúmenes despojados de ornamentación.

Las paredes son de ladrillos blanqueados y se Se alzan en una serie de planos, de cuadrángulos y cubos desde un solo pilar circular que arranca desde el pórtico central. El hall de entrada continúa los planos luminosos de la fachada. El austero tratamiento de las superficies con una equilibrada proporción de llenos y vacíos, el manejo de la luz natural en los interiores y su fluida relación con el exterior, la continuidad espacial sin ornamentos, son rasgos que hacen a su modernidad.

En 1930 la casa es utilizada como sede de redacción de la revista SUR

Refuncionalización

El proyecto de refuncionalización del edificio, realizado por Luis. Benedit y Alejandro Corres, tuvieron como principal desafío el traspaso de una construcción concebida como vivienda a un espacio de uso público, sin dejar de lado que la casa ya había sido modificada por la intervención de sucesivos ocupantes. En primer lugar los arquitectos buscaron volver la fachada a su versión original, ya que el frente principal había sido alterado años atrás. Hay planos fidedignos de la documentación original producida por Bustillo que permitieron cumplir con ese primer objetivo.

Para cumplir con las estipulaciones de este tipo de edificios se diseñaron baños para el público, guardarropa, aire acondicionado y sistemas de seguridad. No se han tocado los hogares de leña -piezas art-déco- ni los artefactos de iluminación embutidos en las paredes, ni los pisos ni las habitaciones de los pisos altos.

Fondo Nacional de las Artes en abril de 2005

La casa se abre al público como Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes en abril de 2005 con la finalidad de proporcionar un espacio para que los distintos actores culturales realicen presentaciones, seminarios de investigación, jornadas y actividades de difusión de las expresiones culturales de nuestro país.

Correspondencia

V. Ocampo – V. Woolf

(2020)

Victoria Ocampo y Virginia Woolf se conocieron en Londres a fines de 1934, en una muestra del fotógrafo Man Ray. Woolf era ya una autora consagrada internacionalmente y Ocampo buscaba hacerse un lugar en el muy masculino campo intelectual argentino. Victoria narrará este encuentro recurrentemente y en distintas versiones, dándole forma a su propio mito acerca del origen de esa amistad: “Yo la miré con admiración. Ella me miró con curiosidad. Tanta curiosidad por una parte y admiración por la otra; que enseguida me invitó a su casa”. A partir de entonces, comenzó entre ellas un vínculo a la vez cultural y afectivo que se fue construyendo sobre un nutrido intercambio epistolar: Virginia y Victoria se vieron en persona tan solo tres veces.

Sus cartas, reunidas por primera vez en este libro, no solo nos dejan entrever cómo se imaginan estas dos escritoras, la una a la otra, a través de las múltiples distancias que las separan o cómo se vive la incertidumbre de la guerra. Estas cartas nos permiten, además; conocer su trabajo como editoras y agentes culturales: entre otras cosas; podemos rastrear en ellas la decisión de publicar en español, ya en 1936, un texto tan significativo para la historia del feminismo como lo es Un cuarto propio.

La muerte de Woolf en 1941 no debilitará la importancia del vínculo, sus resonancias y sus efectos: veinte años más tarde Ocampo volverá sobre ellos en el ensayo Virginia Woolf en su diario publicado por Sur en 1954, y que aquí acompaña su correspondencia. La presente edición incluye también algunos originales inéditos de ambas escritoras en versión facsimilar.

