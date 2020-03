Compartí :-) .







¿Saben cuántos geriátricos hay en Buenos Aires? Casi novecientos geriátricos habilitados. Allí viven casi veinte mil ancianos. Además hay otros 500 que serían clandestinos. Cada vez hay más geriátricos, un pingüe negocio, porque además en países de baja densidad demográfica, cada vez más una proporción de la población es más vieja.

Cada vez, por otra parte, se trabaja más y hay menos tiempo para cuidar a los ancianos. Y cada vez se respeta menos a los viejos y, por lo tanto, son material descartable. Incluso para sus familias, que muchas veces prefieren sacárselos de encima. Triste realidad.

Muchos de estos geriátricos están en Palermo. En nuestro barrio tenemos entre otros, el Geriátrico Palermo en Bonpland 1953, el Geriátrico Residencia L´Auberge de Santos Dumont 2338 , el Instituto Geriátrico de Rehabilitación Integral de Paraguay 2465 , el Instituto Geriátrico de Rehabilitación Integral en la calle Billinghurst 2180, el Instituto Geriátrico Don Bosco, allá en Gorriti 3868 y el Instituto Geriátrico Serrano de Charcas 4278.

Hay que decirlo con todas las letras. Hoy, decir la palabra geriátrico es reconocer un problema que habla de un fracaso de contención familiar y comunitaria. Desde hace tiempo, los especialistas en la materia vienen dando cuenta y generando proyectos sobre esta situación de fragilidad biológica, psicológica y social de los adultos mayores de nuestro medio en diversos trabajos de investigación realizados. Además, no existen programas para los ancianos como quizás si los haya para otros estamentos generacionales. Y querámoslo o no, el tiempo pasa y la vejez está a la vuelta de la esquina.

Imaginemos que si luego de trabajar una vida, más del setenta por ciento de los jubilados no cobran más de seiscientos pesos por mes, esto es el fiel reflejo de que tipo de preocupación existe en nuestros gobiernos y por ende, en la sociedad toda que los vota, respecto de nuestros ancianos. Múltiples negocios se han hecho con los aportes jubilatorios de quienes luego terminan siendo ancianos.

Entre ellos los de muchas compañías aseguradoras, que en el uno a uno, recaudaban aportes, los colocaban en el exterior, lo que les rendía pingües ganancias, y luego, cuando la mano cambió y la «rata» tuvo que irse, «devolvieron» el negocio. Un conocido de este cronista, integrante del Directorio de una conocida compañía aseguradora, alguna vez le dijo «solo hay un negocio más vil que este, el de los bancos». Le guste o no esto, a muchas personas vinculadas a esta actividad que nos puedan leer.

Cambiemos de tema y volvamos a los geriátricos. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. Independientemente de la buena atención que muchos geriátricos pueden ofrecer, que obviamente no son todos, su propia existencia revela que a nuestra sociedad le conviene sacarse el problema de encima. Si hasta existe un «geriátrico» para jóvenes.

Es para padres que no saben qué hacer con sus hijos, o no quieren ocuparse de ellos, e internan los adolescentes con problemas. Allí son contenidos y son atendidos por profesionales. Esta notable institución abrió sus puertas a finales del 2002 y ya cuenta con más de doscientos adolescentes. Si bien los padres pueden ir a visitarlos cuando lo deseen , según las estadísticas que nos han llegado, más del ochenta por ciento de ellos no han aparecido nunca, ni han llamado por teléfono.

Por último una verdadera apostilla. Barcelona se ha convertido en la primera ciudad de Europa que albergará un geriátrico para ancianos homosexuales. Se trata de una idea de la Fundación Arena, una institución que presta asistencia a gays y lesbianas y es, además, propietaria de siete pubs en esa ciudad.