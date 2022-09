Funky Torinos celebra la música de Willy Crook en Usina del Arte

Sábado 24 de septiembre a las 20 horas

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, La Usina del Arte presenta

Funky Torinos con un homenaje a Willy Crook. Será el sábado 24 de septiembre a las 20 en el Auditorio. La entrada es libre y gratuita con reserva previa en www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte

Se realizará un show especial, donde los artistas que acompañaron en los últimos 25 años de carrera al reconocido artista Willy Crook se reunirán para celebrar su música. Algunos de los temas que tocarán serán: H-Funk, Ingratamente, Seen sin, Wrong but strong, Rock Revenge, Eco, Never.

Ficha artística:

Timoty Cid en batería, Carlos “Patán” Vidal en piano, JM Valentino en guitarra, Fernando Lupano, Nacho Porqueres y Hernán Graveloni en bajo, Aimé Cantilo en guitarra y voz, Hubert Reyes en percusión, Nina Portela y Dany Jimenez en voz, Hugo Lobo en trompeta, Martino Gesualdi en trombón y Juana Torres en saxo.

Funky Torinos:

Willy Crook siempre tuvo un instinto especial a la hora de elegir músicos para que lo acompañasen. Volviendo de España y con el Acid Jazz (subgénero tan en boga durante los primeros 90s.), incorpora a su banda a Juan M. Valentino y Carlos “Patán” Vidal que ya venían tocando en el circuito de clubes de Jazz & Blues, para presentar su primer disco “Big Bombo Mamma”.

Ya con Timoty Cid en batería, Miguel Tallarita en trompeta y Jorge Pasquali en bajo (luego reemplazado por Fernando Lupano), nacen los Funky Torinos. Con dicha formación graba los discos “Funky Torinos”, “Eco”, “Vivo I y II” y versiones.

A unos meses de su partida física, estos músicos más otros que participaron en diferentes momentos de la carrera del mayor exponente del Funk y R&B en Argentina, se reúnen para brindar una serie limitada de conciertos donde celebrarán su música.