Se conoce como «viernes negro» ​(en inglés Black Friday) al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. ​ Se realiza desde 2013, cuando la empresa Walmart lo introdujo. Walmart fue pionero en la implementación de esta acción en Argentina, realizando el primer Black Friday a nivel nacional.

Como complemento a esta festividad consumista también existe el «ciberlunes» (conocido también como Cyber Monday), que es un día dedicado a compras por Internet y se celebra el lunes después de la festividad de Acción de Gracias.



Ya llega el #Black Friday ! y Avast te comparte algunos tips para evitar falsas ofertas.

El viernes 23 llega el esperado #BlackFriday en el cual todos corremos y nos volvemos locos por acceder a descuentos únicos y lograr así tener ese producto deseado sin tener que hacer largas filas ni movernos de nuestros hogares. Con tan solo un click la compra se realiza y solo resta esperar a que nuestra “auto-regalo” llegue.

Para que la locura del #BlackFriday no se convierta en un lamento y caos te doy los Tips de Avast para evitar ofertas falsas durante el Black Friday.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para realizar tus compras online seguras.

Tips de Avast que te ayudarán a comprar con una sonrisa

* El Black Friday 2018 está por comenzar y con él, grandes oportunidades de compra para los argentinos. Entre la gran cantidad de ofertas disponibles, las que se ofrecen en línea serán muy atractivas por los beneficios que brindan, evitan a los usuarios el tráfico de la Ciudad, realizar largas filas y cargar bolsas pesadas. Los cibercriminales saben cuánto valoran los usuarios la conveniencia de comprar en línea, y es para ellos la oportunidad ideal de lanzar sus propias ofertas “especiales” falsas para abusar de los consumidores.

Los ciberdelincuentes parecen haber aprendido de los criminales que venden productos falsos en las calles, si quieren vender, deben hacer que los productos falsos se vean lo más real es posible. Es por ello que hacen que sus ofertas “especiales” falsas se vean lo más real posible. Luis Corrons, Evangelista de Seguridad de Avast, comparte seis tips de seguridad a los que se debe prestar especial atención, para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes:

1- Algunos precios son demasiado buenos para ser verdad

Encontrar un descuento siempre es emocionante, pero los compradores deben ser cautelosos con las ofertas que están muy por debajo del precio del mercado, ya que esto puede indicar una oferta poco confiable.

2- Los compradores deben ser cuidadosos con lo desconocido

Ya sea en las redes sociales o en un anuncio en línea, los compradores deben tener cuidado cuando se trata de tiendas desconocidas, especialmente si están ofreciendo precios ridículamente bajos. Antes de arriesgarse con una tienda virtual poco conocida, los compradores deben hacer su investigación y buscar toda la información posible sobre la tienda, como sus redes sociales. Más importante aún, los compradores deben leer comentarios que otros han escrito sobre el vendedor. Si no se pueden encontrar comentarios positivos y si el sitio web o el perfil de las redes sociales no parece confiable o no es profesional, los usuarios deberían optar por una tienda reconocida y confiable.

3- Cuidado con los correos electrónicos de phishing

Las bandejas de entrada de los correos electrónicos suelen estar bombardeadas con descuentos, promociones y anuncios, por lo que es comprensible que algunas ofertas de phishing puedan engañar a las personas. Muchos correos electrónicos de suplantación de identidad (phishing) incluyen enlaces a sitios maliciosos que parecen reales y son difíciles de identificar como falsos.

Siempre es más seguro ingresar las URL directamente en el navegador y evitar hacer clic en los enlaces y archivos adjuntos incluidos en los correos electrónicos promocionales. La misma precaución debe aplicarse no solo a las tiendas en línea, sino también en bancos y otras instituciones financieras en línea.

4- Pagar responsablemente.

Al realizar el pago, los compradores deben estar atentos al candado verde HTTPS que se encuentra junto a la dirección del sitio web en la barra de direcciones del navegador. HTTPS es un protocolo que cifra los datos que se envían a través de la web. Si una página de pago no tiene el candado HTTPS, los compradores deben abstenerse de ingresar sus datos personales e información financiera.

Además, si una tienda no acepta métodos de pago como tarjetas de crédito y, en cambio, solicita criptomonedas, probablemente no sea seguro. Las tarjetas de crédito no solo ayudarán a los compradores a realizar un seguimiento de sus compras, sino que, lo que es más importante, les brinda la opción de reportar un cargo fraudulento y recuperar su dinero.

5- Las aplicaciones no son inmunes

Si bien las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play y la App Store de Apple realizan comprobaciones de seguridad antes de permitir una aplicación en la tienda, es importante estar atento a las falsificaciones. En el pasado, Avast ha encontrado aplicaciones falsas en Google Play Store que usan logotipos y nombres de desarrolladores muy parecidos o idénticos a los de las aplicaciones populares, con el fin de engañar a las personas para que las descarguen.

En la mayoría de los casos, las aplicaciones falsas están diseñadas para robar datos personales, pero algunas aplicaciones van un paso más allá e interceptan SMS para abusar de los códigos de autenticación de dos factores o mostrar páginas de inicio de sesión falsas en aplicaciones bancarias, engañando a los usuarios para que renuncien a sus credenciales de inicio de sesión bancarias.

Los compradores siempre deben asegurarse de que están descargando aplicaciones legítimas visitando el sitio web de la tienda y descargando directamente desde ahí.

6- Mantenerse seguro al utilizar Wi-Fi público

Hacer compras por Internet puede conllevar riesgo extra si se hace mediante el uso de Wi-Fi público. Las redes públicas de Wi-Fi son un punto de entrada fácil para que los cibercriminales puedan atacar y la mayoría de los usuarios no se da cuenta de que toda la información personal transferida a través de redes de Wi-Fi abiertas y desprotegidas se vuelve vulnerable.

Recomendamos a los usuarios que utilicen una VPN cuando se conecten a una red Wi-Fi pública, para proteger sus datos personales. Una VPN crea una conexión cifrada segura y canaliza el tráfico a un servidor proxy. La conexión cifrada protege los datos personales, evitando así que los atacantes accedan o incluso alteren las comunicaciones a través de Internet.

Mayor conciencia durante el Black Friday.

Avast ve a los ciberdelincuentes lanzar ofertas “especiales” todo el tiempo, pero durante esta venta, los compradores argentinos pueden ser especialmente vulnerables. Por lo tanto, Avast aconseja a los argentinos que utilicen herramientas de seguridad y presten mucha atención a los detalles mientras

Compran en línea, la protección, siempre será la mejor herramienta.

