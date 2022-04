1 de Mayo. Día Internacional de los Trabajadores

1 de Mayo.

El 1º de Mayo se conmemora, en todo el mundo, el Día del Trabajador, que recuerda a los obreros ejecutados en 1887, tras el reclamo de reivindicaciones laborales. El 1 de Mayo de 1886, un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional en Estados Unidos que afectó a numerosas fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia laboral, instaurándo aquella fecha como el Día del trabajador.

Conmemorar el Día del Trabajador tiene un significado especial porque recuerda una jornada de lucha histórica de los trabajadores en busca de lograr condiciones de vida y de trabajo dignas. Rememora también las injusticias sociales y laborales que aún perduran.

La celebración de esta jornada, como Día internacional de la Clase Obrera, fue acordada en el Congreso de la Segunda Internacional, que se celebró en París en 1889, como homenaje a los Mártires de Chicago.

Origen de la conmemoración

Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo xix Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX.

¿Qué se celebra el 1 de mayo?

Es una fecha que se celebra prácticamente en todo el mundo, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, como un recordatorio de la lucha que los trabajadores comenzaron para buscar mejores condiciones laborales, una de ellas la jornada laboral de ocho horas.

¿Qué se celebra el 1 de mayo en Argentina?

Día de los Trabajadores.

¿Qué pasó el 1 de mayo de 1886?

Los Mártires de Chicago fueron un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos luego de participar en las huelgas por la consecución de las jornadas laborales de ocho horas en 1886.

¿Cuáles fueron las causas de la protesta iniciada por los obreros en 1886?

El 1 de Mayo de 1886, un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la 1 de Mayo día internacional de los trabajadores. Jornada laboral a 8 horas.

El 1º de mayo de 1886 un grupo de trabajadores de la ciudad de Chicago comenzó un paro en reclamo de una jornada laboral de ocho horas. Alrededor de medio millón de trabajadores se pronunciaron durante cuatro días a lo largo de todo el país en más de 5.000 puntos de huelga.

Tres años más tarde, en un Congreso en París en donde se celebraba la Segunda Internacional -una organización obrera conformada por partidos socialistas y laboristas- se instituyó el 1º de mayo como el Día Internacional del Trabajador, en memoria a la extensa movilización de Chicago en 1886 y a los sindicalistas ejecutados en una de las represiones conocidas como la Revuelta de Haymarket.

En Argentina la fecha fue celebrada por primera vez en 1890. Desde entonces, todos los años se realizan actos y manifestaciones que conmemoran las luchas y los derechos conseguidos por todos los sectores trabajadores.

La Izquierda Argentina dice

Alejandro Bodart declaró: “En el día internacional de la clase trabajadora, la gravísima crisis que hoy atraviesa el mundo confirma a las claras que el capitalismo sólo puede ofrecerle a la humanidad más miseria, extractivismo y guerras de rapiña imperialista. Por supuesto no va más el neoliberalismo, pero tampoco la falacia de un capitalismo ‘humanizado’: este sistema es salvaje y depredador por naturaleza. Por eso reafirmamos la necesidad de una salida antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo con democracia, tanto en nuestro país como en el continente y en el mundo. En ese sentido, desde el MST aportamos la experiencia de estar construyendo la Liga Internacional Socialista (LIS) como una alternativa de unidad de los revolucionarios, sin pensamiento único y donde podemos convivir con diferencias en base a un programa socialista en común”.

Por su parte, Cele Fierro expresó: “El gobierno del Frente de Todos, que eligió someterse al FMI y aplicar el ajuste, se agrieta internamente igual que Juntos por el Cambio. Ambos le abren así la puerta a Milei y sus liberfachos, que proponen recetas ya fracasadas y traccionan la agenda política a derecha. Desde la izquierda vamos a seguir junto a los reclamos populares, contra la inflación, por aumento salarial y trabajo genuino, contra la burocracia sindical. Ahora impulsamos una masiva Marcha Federal del 11 al 13 de mayo, con columnas que vienen desde todo el país y confluirán en Plaza de Mayo. Y a la vez postulamos una salida política distinta: un gobierno de las y los trabajadores. Creemos que el FIT Unidad tiene que ir más allá de un frente electoral y, en base a su programa por cambios de fondo, incorporar al activismo social y político independiente para ir fortaleciéndonos como una alternativa de poder para el pueblo trabajador, la juventud y las mujeres y disidencias”.

El Peronismo y el 1 de Mayo

Durante los años del gobierno del General Perón, se cambió ese sentido. Del mismo modo que el peronismo “nacionalizó” al sindicalismo y cambió las banderas rojas de las agrupaciones sindicales de “izquierda”, por las banderas con los colores de Argentina, el 1° de mayo pasó de ser una fecha de bronca y de protesta, a ser la “Fiesta de los Trabajadores”, quienes disfrutaban de los inmensos beneficios y de las grandes conquistas logradas por el impulso y la decisión política de Juan Domingo Perón durante aquellos años.

Desde sus primeros tiempos en la función política ligada al mundo sindical, Perón tuvo en mente cambiar el sentido tradicional que tenían las conmemoraciones de los 1° de mayo. Ya desde los tiempos de la Secretaría de Previsión se marcaban las diferencias. Por ejemplo, en los afiches que el organismo daba a publicidad en la celebración del Día Internacional del Trabajador, se leía la siguiente leyenda: “Obrero. Ayer oprimido, hoy dignificado”. En su primer 1° de mayo siendo Secretario de Trabajo y Previsión, o sea, el de 1944, así lo señaló: “En este día clásico de los Trabajadores, prometo, en nombre del gobierno, que esa confianza no será defraudada. Las nuevas conquistas darán a esta conmemoración un sentido más patriótico y más argentino”.

En esa misma oportunidad, ratificó una noción central de su accionar: la Conciliación entre patrones y trabajadores con intervención del Estado.

Propuso como camino a seguir, la armonía y la conciliación entre patrones y obreros, con la debida intervención del Estado. En este aspecto, como en tantos otros, Perón adoptó la postura de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, acerca de la necesidad de solucionar los problemas sociales mediante la colaboración de todos los sectores productivos. Sobre el particular, el 25 de agosto de ese mismo año de 1944, Perón expresó que no creía que “la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo” y, en ese marco, reivindicó al Papa León XIII por su doctrina en favor que desaparezca “la lucha inútil que, como toda lucha, no produce sino destrucción de valores”.

Aquí encontramos otra diferencia enorme entre el Peronismo y el tradicional sindicalismo internacional: Banderas nacionales en vez de los distintivos rojos; conciliación y armonía del trabajo y el capital, en vez de lucha de clases sociales; Doctrina Social de la Iglesia Católica, en vez de Marxismo.

El 1° de mayo de 1950, el General Perón sentenció que “La defensa de los trabajadores se hace sólo por los trabajadores mismos. Que se fortalezcan nuestras organizaciones para que muchos 1° de mayo nos sorprendan en el grado de felicidad y dignidad que hoy disfrutamos”.

En el 1° de mayo de 1952 aprovechó para contrastar el 1° de mayo original con la situación de los trabajadores argentinos de ese momento. Sobre el particular, indicó que “El día 1° de mayo, que recuerda la infamia más horrorosa de la historia del trabajo del mundo, nos brinda a nosotros, hombres justos, la oportunidad de mostrar la cara limpia de los hombres humildes frente al cielo límpido de la Patria, como una promesa de sacrificio eterno, para que esas injusticias cesen en el mundo y para que en nuestra tierra no permita Dios que jamás reine nuevamente la injusticia”.

En el acto del 1° de mayo de 1953 reafirmó, con vehemencia, la Tercera Posición Justicialista y la excepcionalidad de la fortaleza del sindicalismo argentino, en los siguientes términos: “La conciencia social de la clase trabajadora argentina ha despertado ante los ojos admirados del mundo, que la observa, o con simpatía o con temor, porque ve en ella el ejemplo de la liberación de millones de esclavos que sufren bajo el látigo del capitalismo o del comunismo”.

Pero también reivindicó las luchas obreras en aquella oportunidad y señaló “Que cada Primero de Mayo sea para nosotros un altar levantado en cada corazón para revivir la memoria de los que murieron en defensa de los pueblos, esos héroes anónimos que nadie recuerda porque han sido abandonados en la lucha anónima de todos los días. Para ellos, nuestro reconocimiento; para ellos el mejor recuerdo de nuestro corazón de hombres de trabajo y de hombres buenos”.

En el acto del 1° de mayo de 1954 tuvo un recuerdo especial a la figura de Evita y al consejo por ella dado en el lecho de su muerte. “No pasará en mi vida, probablemente, ningún Primero de mayo sin que yo dirija mi recuerdo a esa inolvidable mujer (Eva Perón), porque ella fue la amiga sincera y la defensora de los trabajadores en todas las horas de su vida, desde sus luchas en la Secretaria de Trabajo hasta el postrer momento de su vida, cuando ella, que tenía fe en mí y conocía mi vocación, murió diciéndome que no abandonase jamás a los trabajadores”.

CGT

1ERO DE MAYO- DIA DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA

Hoy es 1ero de Mayo y, como todos los años, desde la Confederación General del Trabajo conmemoramos un nuevo Día del Trabajador y la Trabajadora en nuestro país. Es la fecha en la que inflamos el pecho para evocar nuestro día, porque estamos orgullosos de serlo y porque esa condición es la que define nuestra identidad, nuestra lucha y nuestras acciones. El contexto socio-económico en nuestro país es preocupante; la inflación erosiona los salarios y los ingresos, y con mayor gravedad impacta en los más vulnerables. Las paritarias, los ingresos de emergencia para los sectores informales y los aumentos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de planes sociales dispuestos por el gobierno, generan un alivio transitorio. Es hora de que los formadores de precios, los grandes especuladores financieros que multiplican sus ganancias en la crisis y los que recibieron una renta extraordinaria producto de la alteración de los mercados por la guerra, asuman su responsabilidad y contribuyan a mitigar una desigualdad social que hoy resulta intolerable. Los trabajadores y las trabajadoras buscamos progreso social permanente y un futuro mejor para nuestros hijos; nuestra herramienta es el trabajo digno y el único objetivo que nos guía es una transformación con desarrollo inclusivo y equitativo. Sin desconocer que la puja de intereses es natural en una sociedad, el esfuerzo en la construcción de una comunidad organizada con sentido humanista debe hacer prevalecer el beneficio colectivo, con una más justa distribución de la riqueza. Es el mejor modo de saldar la deuda con los que menos tienen, con los que más necesitan. La producción, la inversión genuina, la confianza en nuestras posibilidades, el círculo virtuoso de la economía, son los cimientos a fortalecer. Es allí donde el capital debe poner todos sus esfuerzos. El trabajo, como gran ordenador social, tiene que ser la piedra fundamental para la recuperación que nuestro país necesita urgentemente, tal como lo manifestamos en nuestro último Congreso General Ordinario, conformando la triada Desarrollo, Producción y Trabajo como ejes imprescindibles para la Patria justa, libre y soberana que soñamos. Esas banderas son las que nos guían y sobre las cuales deben girar las políticas y las acciones del Estado.

LA ARGENTINA QUE SOÑAMOS ES CON DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Buenos Aires, 1ero de Mayo de 2022

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL







