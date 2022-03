“Día Nacional del Acordeonista”. Músicos y músicas del acordeón homenajean a “Nini” Flores en el Anfiteatro del Parque Centenario.

El viernes 25 de marzo a las 20 hs. en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita y con todas las medidas y protocolos de prevención, para disfrutar de forma segura se realizará el concierto por el “Día nacional del acordeonista”, en homenaje al natalicio de Nini Flores. Se suspende por lluvia.

El Ministerio de Cultura de Ciudad junto al Gobierno de la Provincia de Corrientes y a través de la Dirección General de Música, invitan al concierto por el “Día Nacional del Acordeonista”, en homenaje al natalicio de Nini Flores.

Por sexto año consecutivo, el 26 de marzo, se celebra el “Día Nacional del Acordeonista”, en homenaje al virtuoso maestro del acordeón Avelino “Niní” Flores, nacido en la provincia de Corrientes en 1966. Fue acordeonista y bandoneonista chamamecero que cultivó un estilo sobrio y sofisticado dentro del género. Este homenaje contará con 16 referentes del género y del instrumento de diferentes regiones de todo el país, que interpretarán composiciones propias y versiones de las composiciones de Nini.

Jorge Suligoy, ideólogo del festival, recordó y resaltó aspectos personales del homenajeado: “Nini siempre fue una persona de bajo perfil, quizás esa sea una de las razones por la cual no se conoce todo el legado que nos ha dejado. Cualquier persona que haya tenido la posibilidad de haber compartido escenario, o algún momento de la cotidianidad, puede asegurar que su presencia siempre traía consigo energía positiva y calma. Hombre apasionado por la música y por compartir sus conocimientos”.

Durante el año 2016 Suligoy grabó su disco “Frutos” y, con los hermanos Flores, un tema dedicado al padre de estos dos músicos, “Ofrenda Marchita” (Salvador Miqueri – Avelino “Nini” Flores). Esta fue la última grabación en vida de Nini ya que unos meses después sufrió una muerte súbita en su casa apenas con 50 años. Un año antes de su deceso tuvo la oportunidad de hacer sonar su acordeón en el Teatro Colón con su quinteto.

Suligoy tuvo el anhelo de que se apruebe el proyecto del 26 de marzo como el “Día Nacional del acordeonista”, fecha del natalicio de Nini Flores, diferenciándolo del día del acordeón.” Todo instrumento necesita un ejecutante y es por eso que creemos que los intérpretes debemos festejar este día” concluye.

Artistas participantes

Presentadora: Myriam Fleitas (Corrientes).

Danza Inicial: Noelia Santander (Corrientes)

Intérpretes: Noemi Maizares (Chaco), Mariela Campodónico (Paraná), Nico Cardozo (Bs As), German Fratarcangelli (Berisso), Juan Manuel Silveyra (Entre Ríos), Samuel Rodríguez (Corrientes), Facundo Rodríguez (Corrientes), Julio Ramírez (Chaco), Luis Cardozo (Bs As), Pablo Bentos (Corrientes), Suena Sanfona (Misiones), Edith Rodríguez (Santiago del Estero), Daniel Franich (Santa Fe), Javier Acevedo (Bs As), Gabriel Cocomarola (Corrientes) y Sebastián Flores Guerra (Chaco).







