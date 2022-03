Alberto Fernández y sus desastres anunciados. Un Gobierno totalmente terminado.

Alberto Fernández sus desastres anunciados. Un Gobierno totalmente terminado.

No es novedad que Alberto esta enemistado con todo el Peronismo, con Cristina, con los «Sectores Populares» que lo llevaron al Gobierno, una inmensa cantidad de errores no forzados. Prometió y no cumplió. Un social demócrata disfrazado de Peronista da como resultado que Alberto Fernández sea socio y tenga relaciones carnales con Héctor Horacio Magnetto el contador público y empresario argentino dueño de Clarín. No hay mucho más que agregar para un Gobierno para el olvido. Un funcionario le dijo ayer viernes a Palermonline Noticias que el gobierno es «un kilombo».

«luchar contra la inflación y proteger la mesa de los argentinos” está perdida desde el mismo anuncio

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes la creación de “un fondo de estabilización” para combatir la suba de precios y convocó a todos los sectores productivos y de la economía popular a alcanzar acuerdos que permitan «luchar contra la inflación y proteger la mesa de los argentinos”

A través de un discurso grabado desde la Quinta de Olivos, el mandatario destacó que la guerra entre Rusia y Ucrania provocó un aumento de los precios de las materias primas, y “esto claramente nos afecta y se suma a los muchos problemas que ya tenemos y que ya todos conocemos”.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas”, dijo Fernández.

El aumento del valor del trigo “haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos” consumen, explicó el mandatario.

Fernández adelantó: “Desde este lunes convocaré a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”.

“Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios”, dijo el mandatario, pero también advirtió: «No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.

Ante esta suba, y la de otras materias primas, el Presidente anunció que ha “tomado la decisión de proteger a los argentinos de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio”.

En ese mismo sentido, el mandatario agregó que “la batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria, contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”.

“No me cansaré de repetirlo: nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y les transmitiré los caminos que estamos recorriendo”, aseguró y apuntó a que “es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de Argentina”.

Para eso, dijo, “he decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas”.

Además, añadió, “he instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana».

«Garantizar el pan en la mesa de las argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando ante esta emergencia”, apuntó.

Los ministros “serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias”, subrayó.

VOCERA

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este viernes que “la inflación es lo que hoy le importa a la gente”, y subrayó que “el Gobierno tiene la certeza de que es la batalla que hay que dar”.

“El Gobierno tiene absoluta certeza y claridad de que la inflación es lo que hoy le importa a la gente y que es la batalla que hay que dar”, señaló Cerruti en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.

En este sentido, señaló que se trata de “una batalla» que desde el Gobierno nacional venían dando «con éxito incierto porque, en algún momento, comenzó a bajar, parecía que bajaba” pero no ocurrió.

La funcionaria recordó que “se venía de una inflación del 53% en 2019 que dejó el gobierno anterior» y que «después vinieron dos años de pandemia”.

“Ahora se suma la guerra en Ucrania que hace que los precios internacionales del gas, el petróleo y las materias primas estén pegando el salto que están pegando”, indicó.

En ese sentido, señaló que también “hay inflación ahora en Italia y España por la guerra”.

Por eso, indicó que “la situación más certera, más grave, en la cual está abocado todo el Gobierno en este momento tiene que ver sin duda con eso”.

