Alejandro Gómez Palomo, nacido en Posadas, Córdoba, 3 de abril de 1992, un Ariano hecho y derecho, generoso egocéntrico y fatal, es un diseñador de ropa y modista español que ha cambiado el concepto de que es la moda en España. En 2016 presentó en Madrid la primera colección de su firma Palomo Spain.

Palomo es, tal vez, el más brillante de la joven generación de creadores españoles. Por lo anticonvencional de su propuesta y por su poder para aglutinar talento a su alrededor, y para cosechar admiradores de todas las generaciones, como todo el arco actoral desde Pedro Almodóvar hacia abajo, hoy vestirse con ropa de Alejandro Palomo es ser lo más in de lo in, Es Por eso que la comunidad de la moda lo busca y desvalija sus escaparates, ya en modo de coleccionistas, es que sus ropas son obras de arte en sí mismas y son esencialmente para el mundo que viene, un mundo sin naciones y de todas las nacionalidades.

Palomo y los años 60 y 70

Como dice si FB «Las nuevas gafas de sol Curro representan un estilo aerodinámico, inspirado en los años 60 y 70, están diseñadas con una forma audaz y alargada en un color carey o en un verde translúcido. Con lentes naranjas o verdes y la continuación del icónico diseño característico de las gafas Palomo, este estilo es definitivamente una pieza destacada». Palomo resignifica los 60 y 70 un nivel sin precedentes en la moda mundial. SI alguien creía que Olivia Palermo era lo más in de loin, le decimos que no, Olivia Palermo representa todo lo que no hay que hacer ni vestir, es simplemente ropa como se dice aquí en Argentina, ropa para boludas, ropa para chetas que no tienen sex appeal y desabridas, todo lo contrario a este nuevo monstruo de lo in fuera de lo out. La moda española es hoy más que nunca «mola que te cagas». Si quieres opinar sobre este tema tan delicado, te invitamos a escribirnos a nuestra carta de lectores que está debajo.

Arte y Palomo, mucho más que moda

El tratamiento de la sexualidad, la negación de lo binario y la confusión constante de lo que es hombre y lo que es mujer hasta lograr que el espectador concluya que la ropa de Palomo es en esencia un espectáculo en sí mismo.

La desfachatez, la falta de pudor y la sin verguenza son una marca registrada de Palomo.

Lo más in de la moda Española

En febrero de 2016 presentó en Madrid la primera colección de su firma Palomo Spain. Con el nombre de Orlando, estaba inspirada en el personaje literario de Virginia Woolf, un noble inglés que cambia de sexo y vive 300 años. Más tarde, en la Semana de la Moda de Moscú presentó su segunda colección. El equipo de la estilista y exdirectora de Vogue Paris Carine Roitfeld le pidió prendas para sus producciones, así como Opening Ceremony, que quiso vender Palomo Spain en sus sucursales de Los Ángeles y Nueva York.

En febrero de 2017 presentó en Nueva York su colección ‘Objeto sexual’, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York para hombre, celebrada en el Cadillac House neoyorquino.

En junio de 2017, el American Center for Art and Culture de París canceló durante unas horas un desfile de la firma Palomo Spain por su contenido abiertamente homosexual, aunque el desfile finalmente se llevó a cabo.

En septiembre de 2017, presentó en Madrid su quinta entrega, Hotel Palomo.

La revista LOC del diario El Mundo lo incluyó entre los 50 homosexuales más influyentes en España 2017.

Desde febrero de 2018 participa en un concurso de talentos de la costura de Televisión Española titulado Maestros de la costura y conducido por Raquel Sánchez Silva, en el que Palomo es uno de los tres miembros del jurado, junto a María Escoté y Lorenzo Caprile.

2021: Jean Paul Gaultier volvió al prêt-à-porter. La casa de moda lanzó una colección dedicada al tema marino y presentó la versión propia del equipo de diseño de las blusas marineras y una silueta o accesorio de los diseñadores invitados Ottolinger, Palomo Spain, Nicola Lecourt Mansion, Alan Crocetti y Marvin M’Toumo.

