¡Vamos con el Tango! ¡qué buen bandoneón! Hoy 11 de julio se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo y se celebra el Día Nacional del Bandoneón. Esta fecha fue elegida en homenaje al día de natalicio de Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, distinguido bandoneonista, compositor, director de orquesta de tango, que nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. El 18 de mayo de 2005 se sancionó la Ley 26.035 para que su vida quedara ligada definitivamente al instrumento, de origen alemán, que fue una extensión de él y que se apropió de sus emociones.

Entrañable Pichuco a partir de los pilares de su vida: el barrio, los comienzos, la amistad, la mujer y, por supuesto,el Bandoneón de Buenos Aires.

«Tranquilo y a no agitarse,

es peligroso desesperarse.

La vida es corta

y el pasarla a té de tilo,

preocupada y con estrilo

me parece que es atroz.

Tranquilo, viejo, tranquilo,

y al final, primero vos.»

Cada 11 de julio se celebra el Día del Bandoneón, en recuerdo del nacimiento de Pichuco Troilo. El Día del Bandoneón se conmemora el 11 de julio de cada año en la Argentina. Esta fecha fue elegida por ser la del nacimiento de quien se considera el «Bandoneón Mayor de Buenos Aires», el maestro Aníbal Troilo.

El 13 de abril de 2000 la Ciudad de Buenos Aires había sancionado la ley 366 que decretaba esa fecha como Día del Bandoneón.

El 11 de julio de 2005, el Congreso de la Nación Argentina declaró esa fecha como Día Nacional del Bandoneón mediante la ley 26.035, sancionada el 18 de mayo de 2005. Los propulsores de esta ley fueron Francisco Torné, nieto de Zita Troilo, y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y presidente de la Academia Nacional del Tango.

Sin embargo, el instrumento tanguero por excelencia no es exclusivo de hombres. Fue diseñado inicialmente en Alemania como evolución de instrumentos de lengüetas sueltas (free-reed) anteriores, como la concertina u otros. Se dice que su uso fue inicialmente como órgano portátil para ejecutar música religiosa; de ahí su sonido sacro y melancólico.

El bandoneón es un instrumento musical de viento, libre (o de lengüetas libres) a fuelle de la familia de la concertina (en alemán konzertina), de forma rectangular, sección cuadrada y timbre particular. Su nombre original en alemán es bandoneon, pero su castellanización en el Río de la Plata estableció la palabra «bandoneón» para denominar al instrumento en español.

Técnicamente, el bandoneón posee botonera cuádruple, ya que cuando se abre el fuelle cada botón oprimido genera un tono y cuando se cierra el fuelle el mismo botón emite otro tono. Por lo tanto, es necesario aprender la ubicación de 71 tonos abriendo el fuelle y otros 71 cerrándose.

Al llegar al Río de la Plata de la mano de marineros e inmigrantes, fue adoptado por músicos de la época y fue así como colaboró en la formación del sonido particular del tango rioplatense, constituyéndose en un verdadero símbolo de este.

El bandoneón hay que tocarlo con un poco de bronca, de violencia. Hay que golpearlo, pegarle, exigirle todo. Yo no concibo a alguien que toque el bandoneón como si fuese un nenito que está haciendo pis; hay que tocarlo con todo lo que uno tiene adentro. No se lo puede tocar como un clavicordio; hay que emplear otro tipo de fuerza, es algo mas físico. Como dice el gordo Federico, hay que tocarlo con todo el peso del cuerpo. No hay que tocarlo como dicen algunos fanáticos técnicos, abriendo y cerrando. Cerrando, jamás se podrá frasear el bandoneón; no podes hacer nada. Yo diría que ni el diez por ciento de las notas que toco las toco cerrando. Empleé el cerrando simplemente por una necesidad de respirar con la jaula, pero el noventa y cinco por ciento de las notas, cuando tengo que cantar una melodía, la tengo que cantar abriendo. Porque de esa manera se goza lo que se toca. Cerrando no se goza un pirulo, cerrando el bandoneón es cero, nada.

Astor Piazzolla.

Detrás de Paquita Bernardo, la pionera, son muchas las mujeres que sacan y sacan lo mejor de un «fueye».

Soñando – Tango de Paquita Bernardo con letra de Eugenio Cárdenas (1924). Este tango obtuvo el premio «accesits» en el 1er concurso del disco Nacional. Cuenta Guadalupe Aballe en el sitio web «Todo Tango»: «En ocasión del primer concurso de tangos que el disco Nacional realizó en el teatro Gran Splendid a fines de 1924, Paquita Bernardo se presenta con “Soñando” que obtiene el sexto premio en una elección fraudulenta, pues este tango fue el único bisado en toda la ronda (entre 150), a pedido expreso del público que colmaba el teatro y contra la orden de los organizadores de no repetir. Ante las quejas de Roberto Firpo, que con su orquesta ejecutaba los tangos intervinientes, referente al bis de “Soñando”, intervino Carlos Gardel diciendo: «Maestro, el público es soberano, hay que tener en cuenta que Paquita es la única mujer que ha dominado al taura del bandoneón». Gardel habría cantado su vals “Villa Crespo”, “La enmascarada” y «Soñando» y en cuanto a “La enmascarada”, era inédito cuando Carlitos lo oyó en el teatro Smart ejecutado por su autora a quién pidió la música para que Francisco García Jiménez le colocara versos teniendo ese título por gusto del propio cantor». Paquita nació en Buenos Aires (Villa Crespo) el 1 de mayo de 1900 y allí falleció el 14 de abril de 1925.

Tips Bandoneón de Buenos Aires

1 – En el año 1955, ISO propuso que en todo el mundo el la4 no tuviera 435 Hz sino 440 Hz. La razón era que en experimentos con ondas en condiciones de laboratorio, los 440 Hz eran más sencillos de reproducir que los 435 Hz.

2 – Cuando hoy decimos «bandoneón», solemos querer referirnos un típico específico de Bandoneón que terminó popularizándose como el instrumento característico del Tango Rioplatense, el Bandoneón diátonico bisonoro de 142 tonos (también llamado Bandoneón Argentino, o Bandoneón Argentino Tango).

3 – En Argentina y Uruguay se considera al bandoneón como un instrumento inseparable de las orquestas de tango. Llegó al país hacia 1900, importado desde Alemania por los inmigrantes.

4 – En Argentina, algunos músicos prefirieron aprovechar el cambio completo de afinación para cambiar esas dos notas a fa y mi de la octava del do grave, respectivamente, quedando fa arriba del teclado y mi sobre el final hacia el lado del frente. De esta manera el teclado quedaba completo para estudiar abriendo.

