Borcegos y su moda atemporal

En la actualidad los borcegos son uno de los calzados más elegidos dentro de los guardarropas, se caracterizan por ser duraderos, extremadamente versátiles y por lo general sin género.

Pero ¿de dónde vienen? ¿a qué se debe su gran éxito atemporal ?

Los borcegos tienen una historia de lo más interesante, comenzaron siendo zapatos de obrero (de ahí su durabilidad) y los crearon con el fin de suplantar las botas del ejército de los soldados alemanes de la 2da Guerra.

Y si hablamos de los primeros borcegos no podemos dejar de mencionar al Doctor Klaus Martens, soldado y médico Aleman que participó a temprana edad en la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la Gran Guerra Martens se lastimó el tobillo utilizando una de las botas del ejército, lo que lo motivó a crear un zapato que sea tan duradero como las botas de soldado pero le dio el valor agregado de la comodidad y la seguridad de que con ellos no se lesionaría.

En ese entonces allí por el año 1947 en un periodo de postguerra la clase trabajadora necesitaba de un calzado funcional y cómodo para soportar largas jornadas de trabajo. Es por esto que el invento del Dr Martens sería beneficioso no solo para él y su tobillo lesionado sino también para toda la clase trabajadora.

Aún así el boom de los borcegos no llegaría hasta los años 60 cuando junto con el Dr Funck Herbert tomaron la decisión de hacer de este producto uno internacional y lo llevaron a Inglaterra y el 1ro de abril de 1960 salió a la venta el primer borcego con un cuero reforzado pero flexible, costuras amarillas que hoy son icónicas y su característica suela de aire.

Este increíble y versátil zapato que logró mantenerse en el tiempo comenzó a ser utilizado por obreros ingleses debido a su alta calidad y económico valor, pero no fueron sólo los obreros y trabajadores quienes los utilizaron y cobraron aún más valor y popularidad cuando empezaron a ser utilizados por músicos icónicos de la época, el primero en marcar tendencia fue nada más y nada menos que Pete Townshend, guitarrista de la aclamada banda The Who.

A partir de las décadas de los 70 y 80s el borcego comenzó a ser símbolo de rebeldía en todo Europa y grupos de Punk como los Sex Pistols y The Clash comenzaron a llevarlos, hasta que poco tiempo después esta moda migró a los grupos rebeldes norteamericanos con la época del grunge, donde artistas de las bandas como Nirvana y Pearl Jam comenzaron a utilizarlos no solo en la vida cotidiana sino para subir a los escenarios.

Hoy los borcegos son unos de los calzados más elegidos y utilizados tanto por hombres como mujeres y son muchas las marcas que producen este tipo de zapatos, desde las más aclamadas de alta costura como lo pueden ser Gucci, Chanel, Vesace o Prada (entre otros) a incluso marcas de precios más asequibles e incluso marcas low cost tienen sus versiones en sus colecciones.

Los borcegos lograron llegar para quedarse sin importar la época, estación o género y ser una tendencia atemporal en la moda.

