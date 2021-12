Buenos Aires Music Festival

Llega la tercera edición del Buenos Aires Music Festival

Del 13 al 15 de diciembre, en el barrio porteño de Palermo en ‘Cultural Vivo’ (Nicaragua 4462), habrá charlas, talleres, shows de bandas y, por supuesto, las proyecciones de los 150 videoclips nominados de 19 países en 31 categorías.

Este 13 de diciembre comienza la tercera edición del Buenos Aires Music Festival (BAMV Fest), con tres días a puro videoclips, música y arte. Se trata de un evento presencial que tendrá lugar en el barrio porteño de Palermo en ‘Cultural Vivo’ (Nicaragua 4462). Habrá charlas, talleres, actividades especiales, shows de bandas y, por supuesto, las proyecciones de los 150 videos nominados de 19 países participantes en 31 categorías.

Entre los videoclips nominados de artistas argentinos, se encuentran varios referentes de la escena urbana como Wos, Paco Amoroso, CA7TRIEL, Nicki Nicole, entre otros, quienes compiten con músicos y bandas internacionales como por ejemplo Dua Lipa, Residente, Coldplay.

Los videoclips ganadores serán seleccionados por un jurado internacional y también está abierta la votación al público a través del sitio web del festival hasta el martes 14 de diciembre, segundo día del festival.

A continuación, las actividades destacadas del cronograma día por día:

Lunes 13 de diciembre

En la primera jornada del festival habrá dos charlas y un ‘workshop’ (taller/seminario) sobre distintas esferas de la industria musical audiovisual como por ejemplo sobre el proceso creativo de los videoclips, los permisos de filmación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y opciones de empleo para las realizaciones audiovisuales.

La primera charla será a las 14.30 horas y se llama “Cómo filmar en la Ciudad – Paso a paso” y estará a cargo de la Buenos Aires Film Commission, del Ministerio de Cultura de CABA.

La segunda, “Desarrollo creativo y autoral en el videoclip”, a las 16 horas, será una conversación entre profesionales de América Latina y España sobre los procesos creativos para realizar un video musical.

A las 18 horas, será el turno de “Workshop Sony Aplha”, a cargo del director Mariano Dawidson.

Para coronar el primer día, a las 20 horas se estrenará “Madame X Madonna” (2021) en nuestro país, un recital y documental de la reina del pop, filmado durante su última gira por el mundo y su tiempo en Lisboa.

Martes 14 de diciembre

Desde las 15 horas comenzarán las actividades en el día número dos del festival. El Instituto Multimedia de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (IMD) junto con distintos referentes de la industria musical audiovisual, entre ellos Juan Montes (director y fundador del BAMV Fest) conversarán sobre “El videoclip como un elemento de expresión social influyente”.

A las 18 horas, tendrá lugar “Mirando al futuro: creadores de videoclips canadienses sobre la diversidad, la cultura y la colaboración”. La Embajada de Canadá en Argentina coordinará una conversación entre artistas canadienses que contarán su experiencia y su rol para visibilizar su trabajo, gracias al apoyo del Estado, como también del sector privado.

A las 19 horas, llegará la hora del realizador colombiano, Simón Brand: “25 años de videografía”. Se le podrán realizar preguntas al talentoso que ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Shakira, entre otros. Se trata de un homenaje a su carrera debido a que se le entregará el Premio a la Trayectoria 2021 en el marco del festival.

A las 21 horas se proyectará “BAMV FEST FASHION SHOW”, un fashion show con música, protagonizado por los artistas Guido Morán y Real Nini.

Para cerrar la noche “MUSIC VIDEO PARTY” invita a bailar junto a los videos musicales de artistas como Nathy Peluso, Dua Lipa, Nicki Nicole, WOS, entre otros.

El video nacional más nominado, Y Si Dices Que No de Lula Miranda y Tiago PZK

A las 12 del mediodía de manera online tendrá lugar “New York Film Academy: Conversatorio con Liz Hinlein”, directora creativa estadounidense que ha trabajado con estrellas internacionales como Britney Spears y Mary J. Blige.

Como última actividad de estos tres días a puro video y música, tendrá lugar el momento tan esperado, la ceremonia de entrega de premios con la conducción y presentación musical de La Chica de Fuego, Joako22, Martin Oliver y Alan Sutton.

Definitivamente es un evento muy especial y esta tercera edición se las trae, con videoclips con narrativas y estéticas artísticas y cinematográficas y con música que representa a la Argentina y al resto de los países que participan de este BAMV Fest 2021.

El viernes 19 de noviembre 2021 fueron revelados los videos nominados de la tercera edición de Buenos Aires Music Video Festival (BAMV Fest), considerado el primer evento internacional de videoclips en Argentina. Este año la Competencia Oficial contará con videos musicales de artistas argentinos como WOS, Paco Amoroso, CA7RIEL, Nicki Nicole, entre otros; quienes competirán con videos de estrellas del extranjero como Lil Nas X, Dua Lipa, Residente, Coldplay y BTS.

BAMV Fest tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2021 en Cultural Vivo ubicado en Palermo y contará con diversas actividades entre charlas, talleres, bandas en vivo y proyecciones de los 150 videos musicales de 19 países que participan este año en 31 categorías.

El videoclip más nominado de BAMV Fest 2021 es «Mi huella» de los españoles Fuel Fandango y Maria José Llergo con 6 nominaciones; mientras que el argentino WOS se convierte en el artista más nominado de la Competencia con cuatro videos.

Otros realizadores con múltiples nominaciones son KC Locke (6), Alex Gargot (6), Shim Ji Hyoung (6), Jason Lester (5), Christian Breslauer (5) y el argentino Orco Videos (5).

Este año el videoclip nacional más nominado es «Y Si Dices Que No» de Lula Miranda y Tiago PZK, dirigido por Juan Manuel Pinzón y Benjamín Baccetti; con 4 nominaciones.

Los ganadores serán elegidos por un jurado internacional y también por el voto del público que podrá elegir sus videos favoritos a través de la plataforma del Festival en www.bamvfest.com hasta el 12 de diciembre.

Sobre el evento:

Buenos Aires Music Video Festival celebrará su tercera edición el 13, 14 & 15 de diciembre de 2021 y contará con charlas, workshops , bandas en vivo y actividades especiales para todos los amantes del videoclip. El Festival es considerado el primer evento internacional competitivo de videoclips en Argentina y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Directores Argentinos Cinematográficos – DAC y la Cámara Argentina de Videoclips – CAV.

A/ COMPETENCIA GENERAL

01. VIDEO DEL AÑO

BLINK, JAK PAYNE Distorted Light Beam — Bastille (Dir. Jak Payne) Reino Unido

ICONOCLAST, ALASKA Nem Um Pouquinho — Duda Beat, Trevo (Dir. Alaska) Brasil

COSMO CINE, SENTIMENTAL FILME, PEDRO ALVARENGA Visceral — Fran, Carlos do Complexo, Bibi Caetano (Dir. Pedro Alvarenga) Brasil

LONDON ALLEY, THE LUCKY BASTARDS INC, CHRISTIAN BRESLAUER Industry Baby — Lil Nas X, Jack Harlow (Dir. Christian Breslauer) Estados Unidos

KEVIN BOHDANOWICZ, PAMPA X KATO Viuda Negra — Paco Amoroso (Dir. PAMPA x KATO) Argentina

THE YOUTH, VIRA-LATA MEDO — Terno Rei (Dir. VIRA-LATA) Brasil

CANADA, LOPE SERRANO Love Again (Director’s Cut) — Dua Lipa (Dir. Lope Serrano) Reino Unido

GRAYSKULL, ALEX GARGOT Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (Dir. Alex Gargot) España

SWORDS & EAGLES, KC LOCKE Learning Curve — Aitch (Dir. KC Locke) Reino Unido

CAVE, RAFAEL KENT Cali Dreams — Vintage Culture, Fancy Inc, The Beach (Dir. Rafael Kent) Brasil

02. MEJOR DIRECTORX

BÀRBARA FARRÉ MUÑEQUITA Linda — Najwa Nimri (dir. Bàrbara Farré) España

KC LOCKE Learning Curve — Aitch (dir. KC Locke) Reino Unido

JUAN MANUEL PINZÓN, BENJAMIN BACCETTI Y Si Dices Que No — Lula Miranda, Tiago PZK (dir. Juan Manuel Pinzón, Benjamin Baccetti) Argentina

JASON LESTER Me Without You — Ashe (dir. Jason Lester) Estados Unidos

LEAH VLEMMIKS Tesfay — Witch Prophet (dir. Leah Vlemmiks) Canadá

ORCO VIDEOS QUE SE MEJOREN — WOS (dir. Orco Videos) Argentina

LUCRECIA TAORMINA Ain’t Stoppin — Siah (dir. Lucrecia Taormina) Reino Unido

PEDRO ALVARENGA Visceral — Fran, Carlos do Complexo, Bibi Caetano (dir. Pedro Alvarenga) Brasil

MARIANO DAWIDSON, LUCAS RIOS No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad — Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (dir. Mariano Dawidson, Lucas Rios) Argentina

JOANA COLOMAR Tocarte — Jorge Drexler, C. Tangana (dir. Joana Colomar) España

03. MEJOR VIDEO — ARGENTINA

ORCO VIDEOS QUE SE MEJOREN — WOS (dir. Orco Videos) Argentina

GREEN UMBRELLA PRODUCCIONES, ORNEDEVIR Karma — Guido Morán (dir. ORNEDEVIR) Argentina

MAMÁ HÚNGARA, JUAN MANUEL PINZÓN Y Si Dices Que No — Lula Miranda, Tiago PZK (dir. Juan Manuel Pinzón, Benjamin Baccetti) Argentina

KEVIN BOHDANOWICZ, PAMPA X KATO Viuda Negra — Paco Amoroso (dir. PAMPA x KATO) Argentina

WOLF CREDO PRODUCCIONES, BELEN ASAD Me Quema— La Chica de Fuego (dir. Belén Asad) Argentina

AGRESTE FILMS, IVÁN RAZZA Olivia — FRANE, Lucia Boffo (dir. Iván Razza) Argentina

THE MOVEMENT, KEVIN ZETA CONVOY JARANA — WOS (dir. Kevin Zeta) Argentina

04. MEJOR VIDEO — LATAM

COMPOSTELA FILMS & ART, CHARLIE NELSON PIN PIN — Myke Towers (dir. Charlie Nelson) TBA

ICONOCLAST, FERNANDO NOGARI Baila Conmigo — Selena Gomez, Rauw Alejandro (dir. Fernando Nogari) Brasil

EQUECO, BERNARDO QUESNEY Megalomania — Aisles (dir. Bernardo Quesney) Chile

ICONOCLAST, ALASKA Nem Um Pouquinho — Duda Beat, Trevo (dir. Alaska) Brasil

PARTE PECHO, RODOLFO MUÑANTE MARIATEGUI Alberto — Camille Jackson (dir. Rodolfo Muñante Mariategui) Perú

ZAPATERO FILMS, KACHO LÓPEZ MARI Flow HP — Don Omar, Residente (dir. Kacho López Mari) Puerto Rico

MODERNISTA, ANDRÉ INÁCIO Teletransportar — Rafa Castro (dir. André Inácio) Brasil

05. MEJOR VIDEO — INTERNACIONAL

CANADA, FELIX BOLLAIN Ya No Vales — Alizzz, C Tangana (dir. Felix Bollain) España

FRIEND, LUCRECIA TAORMINA Ain’t Stoppin — Siah (dir. Lucrecia Taormina) Reino Unido

LEFT PRODUCTIONS, AUBE PERRIE Thot Shit — Megan Thee Stallion (dir. Aube Perrie) Estados Unidos

OUR SECRET HANDSHAKE, JASON LESTER Me Without You — Ashe (dir. Jason Lester) Estados Unidos

SWORDS & EAGLES, KC LOCKE Learning Curve — Aitch (dir. KC Locke) Reino Unido

ZANYBROS, Shim Ji HYOUNG (심지형) REVOLUTION — AleXa (알렉사) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

GRAYSKULL, ALEX GARGOT Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (dir. Alex Gargot) España

06. VIDEO EMERGENTE

AGUSTINA CAROLA, LUCIANO LUCA MALLIA Poné un Disco — RYAN (dir. Agustina Carola, Luciano Luca Mallia) Argentina

LUCAS OLIVERA, CLOE BLONDEL A veces es mejor no hablar — Martin Oliver (dir. Lucas Olivera, Cloe Blondel) Argentina

MARTIN CASSE Nebulas — Joako22 (dir. Martin Casse) Argentina

CHRISTIAN MATTIA ORUE Amame Como Cupid — Mattiya, Grace, Badlove (dir. Christian Mattia Orue) Argentina

FELIPE CAZOU ETCHART My Ego Left With You — Nacho Gomez Cao (dir. Felipe Cazou Etchart) Argentina

B/ COMPETENCIA FAVORITA

07. VIDEO FAVORITO

Nuno Gomes, Ozuna La Funka — Ozuna (dir. Nuno Gomes) TBA

Agustin Puente, Nathy Peluso Mafiosa — Nathy Peluso (dir. Agustin Puente) España

Martin Seipel, MYA, TINI, Duki 2:50 Remix — MYA, TINI, Duki (dir. Martin Seipel) Argentina

Willy Rodriguez, Abraham Mateo Repetíamos — Abraham Mateo (dir. Willy Rodriguez) España

Stefan Kohli, Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion 34+35 (Remix) — Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion (dir. Stefan Kohli) Estados Unidos

Orco Videos, CA7RIEL, Chita I RILLI DONT CARE — CA7RIEL, Chita (dir. Orco Videos) Argentina

Christian Breslauer, Lil Nas X, Jack Harlow Industry Baby — Lil Nas X, Jack Harlow (dir. Christian Breslauer) Estados Unidos

Lope Serrano, Dua Lipa Love Again (Director’s Cut) — Dua Lipa (dir. Lope Serrano) Reino Unido

Dave Meyers, Coldplay, BTS My Universe — Coldplay, BTS (방탄소년단) (dir. Dave Meyers) Estados Unidos

Kacho López Mari, Don Omar, Residente Flow HP — Don Omar, Residente (dir. Kacho López Mari) Puerto Rico

08. VIDEO POP

FERNANDO NOGARI, SELENA GOMEZ Baila Conmigo — Selena Gomez, Rauw Alejandro (dir. Fernando Nogari) Brasil

MILEY CYRUS Midnight Sky — Miley Cyrus (dir. Miley Cyrus) Estados Unidos

ORNEDEVIR, GUIDO MORÁN Random Boy — Guido Morán (dir. ORNEDEVIR) Argentina

WILLY RODRIGUEZ, DVICIO, NIL MOLINER EPIPHANY — Dvicio, Nil Moliner (dir. Willy Rodriguez) España

ANTONIO ROMA, DANNA PAOLA Calla Tú — Danna Paola (dir. Antonio Roma, Danna Paola) México

MARIO ARENAS, POL GRANCH No Pegamos — Pol Granch (dir. Mario Arenas) España

NUNO GOMES, CHARLIE NELSON, WISIN, JHAY CORTEZ, LOS LEGENDARIOS Fiel — Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios (dir. Nuno Gomes, Charlie Nelson) Puerto Rico

MARTIN SEIPEL, RUGGERO Dos Extraños — Ruggero (dir. Martin Seipel) Argentina

DIEGO PESKINS, TINI, MARIA BECERRA Miénteme — TINI, Maria Becerra (dir. Diego Peskins) Argentina

KC LOCKE, LITTLE MIX Sweet Melody — Little Mix (dir. KC Locke) Reino Unido

09. VIDEO ROCK

JAK PAYNE, BASTILLE Distorted Light Beam — Bastille (dir. Jak Payne) Reino Unido

BELÉN ASAD, ROCCO POSCA Tres Tigres Pt 2 — Rocco Posca (dir. Belén Asad) Argentina

PERCY CÉSPEDEZ, ZEN Confusión — Zen (dir. Percy Céspedez) Perú

NIKO SEDANO, LUCAS & THE WOODS ELECTRICO — Lucas & The Woods (dir. Niko Sedano) Argentina

CHRIS ULLENS, POPPY Her — Poppy (dir. Chris Ullens) Reino Unido

ORCO VIDEOS, WOS QUE SE MEJOREN — WOS (dir. Orco Videos) Argentina

DAMNLAND, NO TE VA A GUSTAR Mi Ausencia — No Te Va a Gustar (dir. DAMNLAND) Uruguay

10. VIDEO URBANO

KEVIN ZETA, CA7RIEL Polvo — Ca7riel (dir. Kevin Zeta) Argentina

KACHO LÓPEZ MARI, DON OMAR, RESIDENTE Flow HP — Don Omar, Residente (dir. Kacho López Mari) Puerto Rico

FACUNDO BALLVE, CAZZU Turra — Cazzu (dir. Facundo Ballve) Argentina

JESS “LA POLACA” PRAZNIK, NICKI NICOLE Baby — Nicki Nicole, Jess “La Polaca” Praznik Argentina

AUBE PERRIE, MEGAN THEE STALLION Thot Shit — Megan Thee Stallion (dir. Aube Perrie) Estados Unidos

JUAN GONZS, LIL CAKE, FLEXO FERRERO — LiL CaKe, Flexo (dir. Juan Gonzs) Argentina

LAURA MANSON, FEMIGANSTA Mediocre — Femigangsta (dir. Laura Manson) Argentina

SANTIAGO DIAZ-VENCE, ALI A.K.A. MIND Uno — ALI A.K.A. MIND (dir. Santiago Diaz-Vence) Colombia

JOAQUIN CAMBRE, ECKO, ANGELA TORRES Quiero entender – Ecko, Angela Torres (dir. Joaquin Cambre) Argentina

EME, L-GANTE, DT.BILARDO MALIANTEO 420 (Volumen 2) — L-Gante, DT.Bilardo (dir. EME) Argentina

11. VIDEO WORLD MUSIC

DIEGO TUCCI, LO’ PIBITOS, SHIBA En Otra Dimensión — Lo’ Pibitos, Shiba (dir. Diego Tucci) Argentina

SANTOS BACANA, C. TANGANA, NIÑO DE ELCHE, LA HUNGARA Tú Me Dejaste De Querer — C. Tangana, Niño de Elche, La Hungara (dir. Santos Bacana) España

SARAH LOIS DORAI, ALENA MURANG Warrior Spirit — Alena Murang (dir. Sarah Lois Dorai) Malasia

DIEGO TOMASEVIC, FLOR PAZ Fruto — Flor Paz (dir. Diego Tomasevic) Argentina

COLECTIVO DELIRIO, EMILIA Y PABLO Temblor — Emilia y Pablo (dir. Colectivo Delirio) España

KATI EGELY, CANTICUÉNTICOS Si viene de la tierra — Canticuénticos (dir. Kati Egely) Hungría

NANO GARAY SANTALÓ, KUELGUE, JULIETA VENEGAS La Mirada — Kuelgue, Julieta Venegas (dir. Nano Garay Santaló) Argentina

12. VIDEO KPOP

VICTOR SCORRANO, COLDPLAY, BTS (방탄소년단) My Universe (SUGA’s Remix) [Lyric Video] — Coldplay, BTS (방탄소년단) (dir. Victor Scorrano) Italia

SHIM JI HYOUNG (심지형), ALEXA (알렉사) REVOLUTION — AleXa (알렉사) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

REAL NINI (리얼니니), GABRIEL GRIECO, BRA, PANTERA MZI Samag (사막) — Real Nini (리얼니니), BRA, Pantera mzi (dir. Real Nini (리얼니니), Gabriel Grieco) Argentina

SHIM JI HYOUNG (심지형), PINK FANTASY (핑크판타지) Poison (독) — Pink Fantasy (핑크판타지) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

SHIM JI HYOUNG (심지형), HEO YOUNG SAENG (허영생) MI CASA SU CASA — Heo Young Saeng (허영생) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

13. HECHO EN BUENOS AIRES

JUAN GONZS, PONCHO, EMMANUEL HORVILLEUR Muchos Dias — Poncho, Emmanuel Horvilleur (dir. Juan Gonzs) Argentina

PIPEN SAINZ, GUAYABA, ¿JUAN JULIAN?, HALPE VIDA DE TURISTA — guayaba, ¿Juan Julian?, Halpe (dir. Pipen Sainz) Argentina

SANTIAGO GUIDI, LWLO, PERCY BIG BANG Wacho Pistola — Lwlo, Percy Big Bang (dir. Santiago Guidi) Argentina

SOFIA HANSEN, BABEBLADE 10 segundos — BABEBLADE (dir. Sofia Hansen) Argentina

WHAIRE, DAKILLAH Millon — Dakillah (dir. Whaire) Argentina

ORCO VIDEOS, PACO AMOROSO Sabe — Paco Amoroso (dir. Orco Videos) Argentina

JUAN JESUS CASTRO, GHETTO POWER MICROPHONE GHETTO POWER MICROFUNK — Ghetto Power Microphone (dir. Juan Jesus Castro) Argentina

C/ COMPETENCIA TÉCNICA

14. ANIMACIÓN

RODRIGO MARTINS Mitos — Artur Nabeth (dir. Rodrigo Martins) Brasil

RAFATOON Hey Boy — Sia, Burna Boy (dir. Rafatoon) Colombia

KATI EGELY Si viene de la tierra — Canticuénticos (dir. Kati Egely) Hungría

REZA DOLATABADI survivin’ — Bastille (dir. Reza Dolatabadi) Reino Unido

PRINCESA FEONA, GERMÁN BASSO ALPAPUYO — Mango Lafruta, Princesa Feona (dir. Princesa Feona, Germán Basso) Argentina

CHRIS ULLENS Her — Poppy (dir. Chris Ullens) Reino Unido

JORDAN MINKOFF Sleight Of Hand — Calvin Love (dir. Jordan Minkoff) Canadá

15. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

SANTI CANTILLO Y Si Dices Que No — Lula Miranda, Tiago PZK (dir. Juan Manuel Pinzón, Benjamin Baccetti) Argentina

GUS BENDINELLI Me Without You — Ashe (dir. Jason Lester) Estados Unidos

KATO ARAMBURU Viuda Negra — Paco Amoroso (dir. PAMPA x KATO) Argentina

YURI MARANHÃO MEDO — Terno Rei (dir. VIRA-LATA) Brasil

DANIEL BORBUJO Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (dir. Alex Gargot) España

BERNARDO NEGRI Visceral — Fran, Carlos do Complexo, Bibi Caetano (dir. Pedro Alvarenga) Brasil

PERSONA Tocarte — Jorge Drexler, C. Tangana (dir. Joana Colomar) España

ALI KHURSHID Air Forces — Mustafa (dir. Glenn Michael, Christo) Canadá

IVÁN RAZZA Olivia — FRANE, Lucia Boffo (dir. Iván Razza) Argentina

MARTI GUIVER Omen — David Lindmer, Johanson (dir. DRUST) Reino Unido

16. DIRECCIÓN DE ARTE

PITU FERNANDEZ Straight To The Morning — Hot Chip, Jarvis Cocker (dir. RÉALITÉ) Reino Unido

CAROLINA OZZI Nem Um Pouquinho — Duda Beat, Trevo (dir. Alaska) Brasil

MAGDALENA PERALTA Piso 13 — Dillom (dir. Andres Capasso) Argentina

GUADALUPE VARADÉ ARGÜELLES Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (dir. Alex Gargot) España

PRINCESA FEONA ALPAPUYO — Mango Lafruta, Princesa Feona (dir. Princesa Feona, Germán Basso) Argentina

ALEX DELGADO Industry Baby — Lil Nas X, Jack Harlow (dir. Christian Breslauer) Estados Unidos

EDI ALVES, LAÍS MELO MEDO — Terno Rei (dir. VIRA-LATA) Brasil

STUDIO AUGMENTA Love Again (Director’s Cut) — Dua Lipa (dir. Lope Serrano) Reino Unido

CACÁ MONTAGNANA Cali Dreams — Vintage Culture, Fancy Inc, The Beach (dir. Rafael Kent) Brasil

ELENA ISOLINI Tonight Tonight — Celeste (dir. Noah Lee) Reino Unido

17. STYLING

THINKING AGENCY Taradinha — Lexa, Kevinho, Hitmaker (dir. Gigs) Brasil

JUAN SARTOR, ENZO NICOLAS HARO Karma — Guido Morán (dir. ORNEDEVIR) Argentina

MARINA VIEIRA, MARCELLA LEME FERREIRA Nem Um Pouquinho — Duda Beat, Trevo (dir. Alaska) Brasil

BRETT ALAN NELSON Streets — Doja Cat (dir. Christian Breslauer) Estados Unidos

EUGENIA TARNOSKI, EMMANUEL MIÑO TETA — Sara Hebe (dir. Martina Giancaterino) Argentina

MASON LYLE BaeBeeBoo — rIVerse (dir. Leah Rifkin) Canadá

YANN JOBIN, CHANELLE BOHÉMIER Bijou — FouKi (dir. Xavier Menard Carignan) Canadá

18. VFX

EIGHTY4 Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (dir. Alex Gargot)_ España

MATHEMATIC Higher Power — Coldplay (dir. Dave Meyers) Estados Unidos

LUCAS RIOS No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad — Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (dir. Mariano Dawidson, Lucas Rios) Argentina

TRISTAN ZERAFA Clove Cigarette — Andy Shauf (dir. Colin Medley, Jared Raab) Canadá

ASTRO DIGITAL LAB REVOLUTION — AleXa (알렉사) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

PIMPI CASTRO Take My Life — Jay Wheeler, Tyla Yaweh (dir. Nuno Gomes) TBA

LMNTL FX Learning Curve — Aitch (dir. KC Locke) Reino Unido

19. EDICIÓN

IVÁN RAZZA Dharma — ACRU (dir. Iván Razza) Argentina

NICHOLAS MARTIN DUNN Omen — David Lindmer, Johanson (dir. DRUST) Reino Unido

RODOLFO MUÑANTE MARIÁTEGUI Alberto — Camille Jackson (dir. Rodolfo Muñante Mariategui) Perú

GUIGA SCHWARTZ, DANIEL MANZALI Visceral — Fran, Carlos do Complexo, Bibi Caetano (dir. Pedro Alvarenga) Brasil

EME Pastillitas — Emanero (dir. Patricio Deart) Argentina

ANDER ZUFIAUR Tocarte — Jorge Drexler, C. Tangana (dir. Joana Colomar) España

RAFATOON Shadows — Frank Walker, Sophie Simmons, Nevada (dir. Rafatoon) Colombia

20. COREOGRAFÍA

JOSH TAYLOR Tesfay — Witch Prophet (dir. Leah Vlemmiks) Canadá

PARK HAERHEE, KIM BEOM Poison (독) — Pink Fantasy (핑크판타지) (dir. Shim Ji Hyoung (심지형)) Corea del Sur

AILIN BARSANTI Hymn — Ruth Elspeth (dir. Lis Molinares) Argentina

SEAN BANKHEAD Industry Baby — Lil Nas X, Jack Harlow (dir. Christian Breslauer) Estados Unidos

CAMI LUCCA Karma — Guido Morán (dir. ORNEDEVIR) Argentina

MONIKA FELICE SMITH Me Without You — Ashe (dir. Jason Lester) Estados Unidos

NICO KING Sweet Melody — Little Mix (dir. KC Locke) Reino Unido

D/ COMPETENCIA ESPECIAL

21. IMPACTO SOCIAL

JUAN PABLO ARROYO, MACA REVOLT, BACKING BAND DEBAJO DE LA PIEL — Maca Revolt, Backing Band (dir. Juan Pablo Arroyo) Argentina

AGNES MARIÁ Pai Nosso — Agnes Mariá (dir. Agnes Mariá) Brasil

IRENE MORAY, ELENA MARTIN, RIGOBERTA BANDINI Perra — Rigoberta Bandini (dir. Irene Moray, Elena Martin) España

VIRGINIA DE FERRANTE, MULAMBA LAMA — Mulamba (dir. Virginia de Ferrante) Brasil

QUAMI.XYZ i know the sound — quami.xyz (dir. quami.xyz) Canadá

CHARLY GÓMEZ, APURADISIMO, REVISTAS REVISTAS: Un edificio, abandono y preguntas — Revistas (dir. Charly Gómez, Apuradisimo) Argentina

FELIX BOLLAIN, ALIZZZ, C TANGANA Ya No Vales — Alizzz, C Tangana (dir. Felix Bollain) España

22. NARRACIÓN

DRUST Omen — David Lindmer, Johanson (dir. DRUST) Reino Unido

CHARLIE NELSON PIN PIN — Myke Towers (dir. Charlie Nelson) TBA

TEO PALVI Mora y los metegoles en el mundo de los cielos — Mora y los metegoles (dir. Teo Palvi) Argentina

ANDRÉ INÁCIO Teletransportar — Rafa Castro (dir. André Inácio) Brasil

JUAN MANUEL PINZÓN, BENJAMIN BACCETTI Y Si Dices Que No — Lula Miranda, Tiago PZK (dir. Juan Manuel Pinzón, Benjamin Baccetti) Argentina

RAFAEL DE MIRANDA, RAFAEL KENT Cali Dreams — Vintage Culture, Fancy Inc, The Beach (dir. Rafael Kent) Brasil

RODOLFO MUÑANTE MARIATEGUI Alberto — Camille Jackson (dir. Rodolfo Muñante Mariategui) Perú

23. ACTING

MARIA LEON Ya No Vales — Alizzz, C Tangana (dir. Felix Bollain) España

MARTIN OLIVER A veces es mejor no hablar — Martin Oliver (dir. Lucas Olivera, Cloe Blondel) Argentina

RAFAEL FRANÇA, GABRIELA VINCI Cali Dreams — Vintage Culture, Fancy Inc, The Beach (dir. Rafael Kent) Brasil

ESTER EXPÓSITO Muñequita Linda — Najwa Nimri (dir. Bàrbara Farré) España

OLIVIA ONTIVERO Harta — Sin Cordones (dir. Ivan Razza) Argentina

ALEX DRAPER, EVA MARIE KUNG, TOM CRAY Omen — David Lindmer, Johanson (dir. DRUST) Reino Unido

DIOGO GRANATO Teletransportar — Rafa Castro (dir. André Inácio) Brasil

24. SCI FI

ALEX GARGOT Mi huella — Fuel Fandango, Maria José Llergo (dir. Alex Gargot) España

JAK PAYNE Distorted Light Beam — Bastille (dir. Jak Payne) Reino Unido

TEO PALVI Mora y los metegoles en el mundo de los cielos — Mora y los metegoles (dir. Teo Palvi) Argentina

NUNO GOMES Del Mar — Ozuna, Doja Cat, Sia (dir. Nuno Gomes) TBA

ALASKA Nem Um Pouquinho — Duda Beat, Trevo (dir. Alaska) Brasil

LUIS BORDA Ella canta — OportunCrisis (dir. Luis Borda) Bolivia

CHRIS ULLENS Her — Poppy (dir. Chris Ullens) Reino Unido

25. VERTIGO

ANDRES CAPASSO Piso 13 — Dillom (dir. Andres Capasso) Argentina

KEVIN ZETA MUGRE — WOS (dir. Kevin Zeta) Argentina

NOAH LEE Tonight Tonight — Celeste (dir. Noah Lee) Reino Unido

LUIS ORTEGA, GABRIEL BOSISIO EL RAYO — Maria Eva (dir. Luis Ortega, Gabriel Bosisio) Argentina

SEBA LYNCH Baul — E.N.N.I, PSN1 (dir. Seba Lynch) Argentina

JORDAN MINKOFF Sleight Of Hand — Calvin Love (dir. Jordan Minkoff) Canadá

PATRICIO DEART Pastillitas — Emanero (dir. Patricio Deart) Argentina

26. DELIRIO

KEVIN ZETA Polvo — CA7RIEL (dir. Kevin Zeta) Argentina

AUBE PERRIE Thot Shit — Megan Thee Stallion (dir. Aube Perrie) Estados Unidos

JUAN FOLLONIER Besos en el Ascensor — Manu Piró, Vilma Palma e Vampiros (dir. Juan Follonier) Argentina

LUCRECIA TAORMINA PERSONAL SHOPPER — Steven Wilson (dir. Lucrecia Taormina) Reino Unido

BASOVIH MARINARO CASINO — Martin Oliver (dir. Basovih Marinaro) Argentina

XAVIER MENARD CARIGNAN Bouge ton thang — Clay and Friends (dir. Xavier Menard Carignan) Canadá

MARIANO DAWIDSON, LUCAS RIOS No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad — Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (dir. Mariano Dawidson, Lucas Rios) Argentina

27. VIDEO ESTUDIANTE

MORA MATTIO, FADU – UBA Algo de vos — Tom Tarno (dir. Mora Mattio) Argentina

AYELEN MASCARO, FADU – UBA Calidoscopio — Mándala (dir. Ayelen Mascaro) Argentina

FLOR SOSA, BELEN ASAD Eso no era mío — Faculimón (dir. Flor Sosa) Argentina

JAZMÍN CARBONE, FADU – UBA Sangre — Kardiá (dir. Jazmín Carbone) Argentina

ROCÍO AILÉN ELISII, FADU – UBA Solo el Viento — Materia (dir. Rocío Ailén Elisii) Argentina

E/ COMPETENCIA FORMATOS

28. LYRIC VIDEO

RAFATOON, LUIS SALAS The Lucky Ones (Lyric Video) — Pentatonix (dir. Rafatoon, Luis Salas) Colombia

CLOE BLONDEL Videocall (Lyric Video) — Fausto Lozano (dir. Cloe Blondel) Argentina

VICTOR SCORRANO My Universe (SUGA’s Remix)[Lyric Video] — Coldplay, BTS (방탄소년단) (dir. Victor Scorrano) Italia

RAFATOON Heartbreak (Anthem) [Lyric Video] — Galantis, David Guetta (dir. Rafatoon) Colombia

TOM BURDEN Wannabe (Lyric Video) — Spice Girls (dir. Tom Burden) Reino Unido

29. LIVE SESSION

SANTIAGO PERFETTO WOS Live Set — WOS (dir. Santiago Perfetto) Argentina

JESS «LA POLACA» PRAZNIK Tiny Desk (Home) — Nicki Nicole (dir. Jess «La Polaca» Praznik) Argentina

FARDO SVDT VIVO #1 — SAVE LA DATA (dir. FARDO) Argentina

JASON LESTER 3, 2, 1 (Live From The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) — 24k Goldn (dir. Jason Lester) Estados Unidos

SANTIAGO PERFETTO RESET – Las sesiones — CELLI (dir. Santiago Perfetto) Argentina

QUE CÁLIDO Pitada — Emmanuel Horvilleur (dir. Que Cálido) Argentina

FARDO Faldeo — Los Bichunos (dir. FARDO) Argentina

30. MAKING OF

AGUSTIN NUÑEZ De a poquito (Making Of) — Camila Manes (dir. Agustin Nuñez) Argentina

SANTIAGO BELLA No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad (Making Of) — Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (dir. Santiago Bella) Argentina

GONZALO MARCONI Karma (Making Of) — Guido Morán (dir. Gonzalo Marconi) Argentina

SANTIAGO BELLA D3jo (Making Of) — LWLO (dir. Santiago Bella) Argentina

RODRIGO DE MIGUEL Oyes (Making Of) — Daniela Milagros (dir. Rodrigo de Miguel) Argentina

31. FASHION FILM

HENRIQUE SAUER Broken promises for broken hearts — São Paulo Fashion Week (dir. Henrique Sauer) Brasil

MATTHEW FROST A Fashion Thing — Christian Cowan (dir. Matthew Frost) Estados Unidos

VALENTINO R. SANDOLI Cruising — Fucking Young! (dir. Valentino R. Sandoli) España

NADA HASHISH, JUSTIN KRAMER SLS Dubai — SLS Dubai (dir. Nada Hashish, Justin Kramer) Qatar

HERNAN CORERA Paraiso — Sadaels (dir. Hernan Corera) Argentina

MAURUS VOM SCHEIDT Live to Love (Director’s Cut) — Balenciaga (dir. Maurus vom Scheidt) Alemania

HENRIQUE SAUER Breathe — Egrey (dir. Henrique Sauer) Brasil

