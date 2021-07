Cafezenda, Buenos Aires Palermo

Cafezenda en Palermo, Buenos Aires

En estos días de frío recargado, en los cuales estar al lado de la estufa se convierte en vicio, tener una infusión calentita en la mano cobra una magia especial. A la vez que nos sirve de mini salamandra para las manos, cada sorbito se siente como un elixir que le devuelve vitalidad a nuestro interior. Ni hablar de quienes madrugamos y estamos ante ese desayuno calentito.

En particular, yo soy fanático del café. Como fundamentalista del mismo, solo lo tomo negro y sin ningún agregado; eso es café. El resto es café con cosas. De todos modos y sin desviarnos del tema central de la nota, en esta oportunidad les quiero traer a colación el mejor lugar para comprar café en la Ciudad de Buenos Aires; o al menos de Palermo.

Muy bien, antes de continuar vamos a dar un pequeño rodeo. Esto se debe a que desde Palermonline los y las invitamos a participar de la nota. Ya sea con otro lugar de café para recomendar o bien, la variedad de Cafezenda que más te guste. También, ¿cómo prefieren su café? ¿Defienden algún modo específico para prepararlo? Pues yo sí, pero eso vendrá luego de hablar de Cafezenda.

Cafezenda en Palermo, Buenos Aires

Probablemente muchos y muchas de ustedes ya conozcan o hayan oído nombrar a este asombroso sitio alguna vez. Sucede que Cafezenda es uno de esos peculiares lugares que sobreviven a los embates del tiempo en nuestro querido país. Cafezenda está vendiendo café en la misma dirección hace más de 80 años; ni el peronismo existía aún. Bueno, simplemente me gusta comentar este detalle porque añade la magia de saber que muchísima gente de varias épocas distintas pasó por esas puertas a comprar café.

Yendo más a lo informativo no se puede pasar por alto nombrar la dirección de Cafezenda, que se encuentra en la Avenida Cabildo 199, en la esquina con Santos Dumont. Por otra parte, su número de teléfono disponible para ponerse en contacto es 11 4771-3421. Otro detalle, que va de la mano con su antigüedad, es que en Cafezenda el único medio de pago es efectivo. Así que recuerden ir con lo necesario en la billetera para evitar el poco motivante momento de no poder pagar en el acto.

Llegados a este punto lo mejor es que les cuente las variedades que allí poseen. Simplemente enumeradas, las variedades son las siguientes: Moka (Caracolillo Brasil), Santos (Bourbon Brasil), Gourmet Brasil (Pedra Azul Brasil), Colombia (Excelso Armenia), Gourmet Colombia (Guanes Genuino), Costa Rica (Santa Elena Miel), Guatemala (Ixil Archimbal), Etiopía (Harrar), Java (Washed Kashumas), Papua Nueva Guinea (Tribal Aromas) y Sumatra (Mandheling Arabiga). Esos son los finos tostados, también hay descafeinado.

Por otra parte, entre los que compras y te preparan en el momento, ofrecen: Colombia (Excelso o Supremo), Brasil (Pedra Azul o Bourbon), Moka, Costa Rica Tarrazú, café de Tanzania, Sumatra, Papua y Guatemala y Kenia “AA” Plus. En mi caso, no tuve la suerte de probar varios ya que tampoco me queda muy cerca. De todos modos, quiero ir a por el de Kenia y volvería por el de Tanzania. También recomiendo el de Sumatra. Ahora sí, les revelo que amo la cafetera italiana; la Volturno. La consistencia y saturación que logra no tiene par.

