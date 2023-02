Caso Báez Sosa. Opinión

Si hay algo que me queda claro de este medio es que no es hipócrita. Dicen lo que hay que decir y otros callan. Por eso les reitero es un honor que publicaran las colaboraciones que les envié. Pero vayamos al grano.

Mi opinión sobre el caso de Fernando Báez Sosa no difiere de la del común frente a la atrocidad que cometieron esa horda de energúmenos. Es más, cuando sucedió el hecho no pude contener mi vicio de escribir y envié una carta al país que Clarín generosamente me publicó apenas seis días después del hecho. Se titula «Fernando recibió el peor ladrillazo en esta jungla social».

Lo que me indigna de todo esto quizá como abogado que lo soy en el fondo es la imagen de Burlando que ahora se presenta como el adalid de la Buena Justicia. El abogado de los pobres y ausentes. El abogado que puede salvar la tétrica imagen de la Justicia de Lago Escondido y demás yerbas.

Me indignó escucharlo en los alegatos refiriéndose a los «distinguidos fiscales» cuando no puedo sacar de mi cabeza la entrevista que algún canal le efectuó hace años en medio del caso Thelma Fardin (recordemos que es el boga de Darthés), y él dijo que había encontrado un abogado en Nicaragua (donde se originó el caso) y se vanagloriaba porque el colega nicaragüense tenía, palabras más palabras mendo, aceitados contactos con jueces y fiscales. Es decir que el caradura no se puso colorado aquella vez admitiendo que en definitiva lo que vale es el buen «contacto» con jueces y fiscales que debe ser desde siempre su propia «metodología de trabajo». No olvidemos por otro lado, que su padre era Juez en La Plata, con lo que le habrá «enseñado» al vástago los sheites del oficio.

En fín, Uds. dirán qué sentido tiene todo esto. El sentido de alguien que piensa en las causas perdidas. De alguien que no olvida. Pensé que por su experticia de avezados periodistas podrían encontrar esa famosa entrevista en algún canal de nuestro país de esos años donde su nombre también resonaba. También lo recuerdo bailando en mameluco en algún programa de Tinelli. Un impresentable. Quizá él pueda decir de mi que soy un abogado ignoto y fracasado lo cual es cierto, pero nunca podrá decirme caradura.

Estarán contestes conmigo en deschavar la hipocresía. Ahora lo único que falta es que le den a Burlando el nobel de la paz o el premio mundial de super abogado cuando en verdad no lo es. Es un vivo argentino como otros tantos. Me pregunto si el juicio civil de daños que se avecina tendrá la repercusión mediática que tuo el caso penal. ¿Qué monto puede pedirle a los padres de los asesinos para reparar el daño de Graciela y Silvino?. Fui abogado de seguro alguna vez. Sideral.

Tampoco estoy de acuerdo con la canibalización que hacen algunos medios. Estamos ante una tragedia de proporciones. Además de Graciel y Silvino también fuero afectadas las familias de los victimarios. Estamos ante un drama social. Debemos ser respetuosos de esa familias también. Comprendo la indignación que pueden sentir ante dicha canibalización, aunque obviamente nada justifica su violencia. Es más, lo hundieron más a Máximo Tomsen.

Abrazo y disculpas por el fárrago exuberante.

Luis Pablo Richelme