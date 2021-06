Jardinería en Buenos Aires

El pasto es cualquier cosa que sirve para el sustento de los animales, especialmente la hierba que el ganado come en el mismo terreno donde se cría. Sabemos que querés que tu jardín luzca lleno de vida y color siempre.

Ahora bien, antes de comenzar a desarrollar esta nota sobre Césped. Jardinería en Buenos Aires, los quiero invitar a que sumen cualquier experiencia que hayan tenido sobre este tema y quieran compartir. Desde anécdotas hasta lugares que quieran sumar al listado, todo será bienvenido. En Palermonline, podés participar de las notas escribiendo mediante la Carta de Lectores; los aportes son agradecidos y nos muestran por donde es el camino a seguir.

Pasto

En general, el pasto es de origen vegetal, aunque el producto que se da al ganado doméstico puede ser un derivado procesado al cual se hayan añadido minerales o restos animales. Para acentuar la calidad nutritiva del pasto se busca una naturaleza compensada entre leguminosas y gramíneas, de modo que se produzca una complementación proteica.

Césped. Jardinería en Buenos Aires 15

Se da el nombre de césped, grama, hierba pasto o zacate a las especies de gramíneas que crecen formando una cubierta densa y verde. Se utilizan como plantas ornamentales en prados y jardines o como terreno para la práctica de diversos deportes y actividades recreativas de campo.

Césped en los deportes

El césped es muy importante en muchas competiciones deportivas; cabría destacar aquellas que se celebran en recintos abiertos, al aire libre.

El fútbol y el césped

Césped. Jardinería en Buenos Aires 16

Particularmente el césped es el elemento utilizado en el deporte más seguido del mundo, el fútbol; el césped natural es el elemento que se exige por parte de la FIFA y la UEFA en todos los estadios donde se celebren eventos deportivos adscritos a ellas, no solo por la belleza natural, si no por sus cualidades de cubierta que no otorga fricción al roce.

Otros Deportes

Césped. Jardinería en Buenos Aires 17

Además es fundamental en deportes tan conocidos como el rugby, el golf, el béisbol, el hockey sobre césped, o el tenis, donde uno de los torneos más importantes y prestigiosos se disputa en esta superficie: el Torneo de Wimbledon. El mantenimiento de estas cubiertas vegetales debe ser constante en el corte, un buen suministro hídrico, y con amplios conocimientos de los requerimientos de fertilizantes, abonos y pesticidas y comportamiento frente a las temperaturas locales.

El césped no está plantado directamente sobre el suelo del estadio

Césped. Jardinería en Buenos Aires 18

En muchas ocasiones, el césped no está plantado directamente sobre el suelo del estadio, sino que es transportado enrollado en tepes cultivados de un año, aproximadamente.

El Sintetico

Césped. Jardinería en Buenos Aires 19

Algunos clubes de fútbol de Europa instalaron superficies sintéticas en la década de 1980, que en países como Inglaterra se denominan «campos de fútbol de plástico» (a menudo de forma burlona). Allí, varios clubes profesionales los habían adoptado: Loftus Road de QPR, Kenilworth Road de Luton Town, Boundary Park del Oldham Athletic y Deepdale de Preston. QPR había sido el primer equipo en instalar un campo de césped artificial en su estadio en 1981, pero fue el primero en retirarlo cuando lo hizo en 1988. El último equipo de la Liga de Fútbol en tener un campo artificial en Inglaterra fue el Preston North End, que lo retiró en 1994 después de ocho años de uso.

Césped sintético El césped artificial

Césped. Jardinería en Buenos Aires 20

El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas

El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas que parece césped natural. Se usa con mayor frecuencia en estadios para deportes que originalmente se jugaban o se jugaban sobre césped. Sin embargo, ahora se está utilizando en céspedes residenciales y también en aplicaciones comerciales.

La razón principal es el mantenimiento: el césped artificial resiste un uso intensivo, como en los deportes, y no requiere riego ni recorte. Los estadios abovedados, cubiertos y parcialmente cubiertos pueden requerir césped artificial debido a la dificultad de obtener suficiente luz solar del césped para mantenerse saludable.

Sin embargo, el césped artificial tiene sus desventajas: vida limitada, requisitos de limpieza periódica, uso de petróleo, químicos tóxicos del relleno y mayores problemas de salud y seguridad. El granulado de caucho se utiliza como material de relleno en césped sintético para asegurar que el balón ruede adecuadamente, aportando características muy similares a las de los terrenos de juego convencionales.

El césped artificial

El césped artificial ganó una atención sustancial por primera vez en 1966, cuando se instaló en el Astrodome, teniendo el estadio en ese entonces un año de existencia.

Preguntas y Respuestas sobre césped.

Césped. Jardinería en Buenos Aires 21

¿Cómo es el pasto de River?

El campo de juego del estadio del conjunto de Núñez será un mix entre un 95% de pasto natural y un 5% de artificial, lo cual le permitirá recuperarse más rápido después de cada encuentro. Además, gracias a los trabaos realizados, ya no habrá riesgo de suspensión por lluvias.

Césped. Jardinería en Buenos Aires 22

Césped en Boca

Césped. Jardinería en Buenos Aires 23

Terminado los trabajos de nivelación y reparación de drenajes hubo que colocar 32.000 panes de césped bermuda, procedente de un vivero en Baradero, para cubrir los 8.000 m2 de la superficie de la cancha más los alrededores. Drenajes internos: Al sistema existente de drenaje en el subsuelo se le realizó un saneamiento para mejorar su eficiencia.

¿Cuál es el mejor césped para el jardín?

Césped Bermuda. También conocido como pasto bermuda o grama fina o gramilla, es una variedad muy usada tanto en jardines privados como en plazas y parques públicos, y también en las canchas de fútbol. Es el mejor para resistir las pisadas, el calor y las sequías.

Césped. Jardinería en Buenos Aires 24

¿Qué es un sistema hibrido en el césped?

¿Qué es el césped híbrido? El césped híbrido es más resistente, tracciona mejor y da más estabilidad a un terreno de juego. Los clubes más importantes de Europa ya han comenzado a utilizar este tipo de césped, una mezcla de hierba sintética y hierba natural, combinadas mediante un tejido artificial bajo la superficie.

¿Cuál es el tipo de césped más resistente?

Festuca (Festuca arundinacea). Es la especie más resistente a las enfermedades. Prefiere climas frescos pero no soporta los extremos: ni el calor muy seco ni el frío muy intenso.

¿Cuál es el mejor césped para alto tránsito?

Bermuda: Cultivada, es un césped rústico y denso, de un color verde más oscuro que el de otros tipos de cesped, aunque en invierno pierde su color, por lo que conviene realizar una resiembra en otoño. Se adecua a prácticamente todos los suelos, con mucha resistencia al alto tránsito.

¿Qué hacer para revivir el pasto?

La forma más rápida de recuperar el pasto seco

Esparce abono natural o artificial sobre toda la superficie del pasto.

Encima esparce tierra de jardín.

Riega abundante diariamente.

NO PISES EL PASTO mientras que reverdece.

Cuando veas que ha crecido, dale una podada.

¿Cuál es el mejor pasto para perros?

Pasto Festuca. Con cualidades de alta absorción de humedad, esta hierba se considera una de las mejores para perros, especialmente para razas más grandes que orinan con frecuencia y en grandes cantidades.

¿Qué hacer cuando el pasto se pone amarillo?

Césped. Jardinería en Buenos Aires 25

Por otra parte, el exceso de agua provoca que se pudran las raíces del césped y entonces amarillea. Solución: mejorar la estructura del suelo con un sustrato específico para praderas, y establecer una red de drenaje si es una zona muy amplia.

¿Cuál es el mejor abono para el pasto?

El césped necesita nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). El nitrógeno es el nutriente más necesario, aunque el exceso produce un crecimiento apical exagerado y problemas varios. El primer número que aparece en una bolsa de fertilizante es el porcentaje de nitrógeno (por peso) y después figuran el fósforo y el potasio. Otro factor importante respecto a la elección de un fertilizante a base de nitrógeno es considerar el tipo de nitrógeno que contiene el producto.

¿Cuál es el césped más resistente a la sombra?

Las variedades de verano que mejor soportan la sombra son la Dichondra, la Bermuda, la Grama Brasilera, el Gramillón, el Kikuyo o la Zoysia. Si por nuestro clima es más adecuada una variedad de invierno, opta por la Festuca Alta, la Festuca Fina o el Rye-grass perenne.

¿Cuál es el pasto que crece más rápido?

El bermuda y el centeno son los que germinan y crecen más rápido en sus respectivas zonas.

¿Qué tipo de pasto hay?

Césped. Jardinería en Buenos Aires 26

Tipos de césped según el clima

Bahía Grass. (Paspalum notatum)

Kikuyu. (Pennisetum clandestinum)

Agrostis. (Agrostis estolonifera)

Festuca. (Festuca arundinacea)

Ray-Grass. (Lolium perenne)

Pastos más comunes

Césped. Jardinería en Buenos Aires 27

GRAMA BAHIANA:

pasto de textura gruesa, color verde oscuro, soporta media sombra ó puro sol. Controla naturalmente las malezas. Requiere de bastante riego durante todo el año. No es apto para resiembra. Su uso es ideal para jardines y parques. Los puntos fuertes de la Gramma bahiana (para los que prefieren el césped de textura gruesa), son los siguientes:

Se mantiene verde todo el año. No es necesaria la resiembra de invierno con Rye grass anual, lo que implica una tarea menos de mantenimiento.

Como su estructura de raíces y estolones es muy densa, no deja crecer otras especies que consideramos malezas.

Se adapta muy bien en espacios a media sombra y debajo de árboles.

Es muy resistente al tránsito y se recupera rápidamente si se deteriora demasiado.

Requiere mucha agua sobre todo en primavera y verano. Es importante aplicar hierro cuando se coloca y durante el programa de mantenimiento.

BERMUDA:

Pasto de textura media, color verde oscuro, se puede colocar en pleno sol. Es de rápido crecimiento y sus ciclos son primavera-verano-otoño. Es resistente a las sequías y a las enfermedades. Soporta alto tránsito. Es apto para resiembra de invierno. Su uso es ideal para jardines y parques.

TIFWAY:

pasto de hojas finas y trama cerrada, de color verde oscuro. Resistente a las sequías y demuestra buena capacidad para recuperarse. Soporta alto tránsito. Es apto para resiembra de otoño. Su uso es ideal para jardines, parques y campos deportivos.

CARTA DE LECTORES

Si Usted quiere comentar esta nota envíenos un mail a

lectores@palermonline.com.ar

(Por favor, identifique esta nota con el titulo en el encabezado del Mail que nos envía. Gracias)

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

1 – Si Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

2 – Palermo On Line en Twitter.

3 – Palermo On line en Instagram.

4 – Palermo On line en Facebook

LINKS INTERESANTES

Remen Sopa Japonesa.

La Paltas.

La mejor Torta del año.

¿Cómo se Clasifican los Quesos?.

Peras y Manzanas

Casa Bagley del Zoo.

El Tambito de Palermo, la primera milonga Argentina

Aljibe Colonial