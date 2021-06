Christian Dior. Miss Dior Rose N’Roses

La exposición Dior en roses en la casa de su infancia, Villa Les Rhumbs en Granville, está dedicada a la más prestigiosa de las flores, que también era una de las favoritas de Christian Dior.

Si la rosa inspiró la silueta de una mujer flor, soñada por primera vez en el jardín de Granville antes de florecer en 1947 durante el primer desfile de la casa de modas que lleva su nombre, también forma parte de la composición de los muchos perfumes inventados. de 1947, incluida la primera de ellas, Miss Dior.

Es una villa anglo-normanda como las que abundaban a finales del siglo XIX. Construida por Monsieur Beust, armador de su estado, le debe su nombre, los «Rhumbs», a las treinta y dos divisiones de la rosa de los vientos minuciosamente reproducida en el mosaico del suelo de la entrada.

Si la rosa es una flor, entonces la rosa es un color. Es ante todo el de la casa familiar, «enlucido con un rosa muy suave» en palabras del modisto, y que se hace eco del delicado color de las flores que pudo oler y admirar en el jardín de rosas deseado por su mamá Madeleine.

Es el color de la infancia, el de Little Girls Models, la famosa novela de la Condesa de Ségur publicada en la Bibliotheque Rose y que en 1939 inspiró un vestido de Christian Dior, entonces maquetista del modisto Robert Piguet.

La evocación de la infancia y el jardín de Granville precede a la exploración de los «otros» jardines de Christian Dior, inspirada en el primero de ellos: el de Milly-la-Forêt en el sur de París, luego el de Montauroux en la Provenza, el por último, que permitiría al modisto «encontrar, en un clima diferente, el jardín cerrado que protegió mi infancia».

La rosa está allí, como lo estará en las creaciones de sus amigos artistas y poeta: Raoul Dufy, Salvador Dali, Léonor Fini, Christian Bérard o incluso Jean Cocteau adoptarán también esta flor y este color que se presta especialmente bien a todos. variaciones en los mundos de la poesía, el arte y la moda, aquí estrechamente asociados.

Del rosa pálido al rosa rojo

Del rosa pálido al rosa rojo, a veces asociado al mundo de las niñas, a veces al de la femme fatale, el rosa es incansable por Christian Dior y sus sucesores en los modelos de alta costura y en los complementos seleccionados para la exposición: la joyería, bufandas, bolsos, zapatos.

De una época y de un diseñador a otro, hay muchas variaciones: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons hier, Maria Grazia Chiuri hoy, actúenlas con talento y al ritmo de su tiempo.

Por último, la exposición asocia estrechamente la historia familiar y la carrera del modisto, destacando la personalidad excepcional de su amada hermana menor, Catherine, quien hizo de las flores su profesión y fue tanto su apoyo como su inspiración.

Dando así un lugar privilegiado a una de las flores más bellas y uno de los colores más variados, la exposición ofrece una lectura original de las creaciones de Christian Dior a través de rosas interpuestas. Modelos y accesorios de alta costura, obras de arte y objetos de arte decorativos están disponibles hasta el infinito gracias a préstamos excepcionales de Christian Dior Couture, Parfums Christian Dior, museos parisinos:

El Museo de Artes Decorativas, el Centro Pompidou – Museo Nacional de Arte Moderno, pero también museos normandos: el museo André Malraux en Le Havre (MUMA), el museo Avranches, los museos Granville y los prestamistas privados.

Haciendo eco de las colecciones adornadas con rosa (s) dentro de la casa, un lecho de rosas «Jardin de Granville», creado por la compañía André Eve y ofrecido por Parfums Christian Dior, se exhibirá en el gran césped visible desde el jardín de invierno de la villa.

Un clásico de la moda

Christian Dior recurre libremente a los registros ornamentales del Siglo de las Luces o sus sucesivas reinterpretaciones para componer sus colecciones. Vestidos largos, rasos, bordados dorados, malditos efectos, expresan un historicismo cultivado, al igual que medallones, nudos y colores pastel: azul Nattier, gris pálido o rosa.

Hoy quiero hablarles de Christian Dior porque estoy fascinado con esta exhibición, se llama «Dior en Roses» que nos da una mirada exquisita de la herencia de las rosas en la historia de la firma francesa, evidenciando sin duda, la pasión de Christian Dior por la jardinería que disfrutaba con su hermana menor, Catherine.

La muestra está dividida en 32 secciones en Les Rhumbs, Granville, la casa de la infancia del icónico diseñador, en donde las rosas influyeron profundamente sus creaciones, en particular en su famosa estética New Look.

Con las rosas floreció en 1947 el primer desfile de la casa de moda.

En la década de 1930, la ciudad de Granville compró la villa y planea arrasarla para crear un depósito de agua. El proyecto fue finalmente abandonado y se abre como un jardín público en 1938.

Por iniciativa de Jean-Luc Dufresne, el museo se va a realizar en varias etapas en los años 1990.

Este será administrado por la asociación sin ánimo de lucro « Présence de Christian Dior » a partir de 1993, con el apoyo financiero de la empresa Dior, especialmente por Elizabeth Flory a cargo del patrimonio de la casa Dior, así como por otros benefactores.

El museo está catalogado como « musée de France » exclusivamente consagrado a un modisto de alta costura.

Donde se pueden encontrar además de piezas emblemáticas de sus colecciones, “La estrella”, pieza de metal parte de un automóvil, encontrada por Christian Dior En el 30 de la Avenue Montaigne París, lugar que escogió para abrir su primer Maison en el año 1947.

