Como cuidar la heladera y el freezer

La heladera es un aparato electrodoméstico muy importante, en el podemos asegurar que nuestros alimentos duren por más tiempo, en algunos refrigeradores existen sistemas de agua fría e incluso, fabrica de hielos. ¿Cómo podemos cuidar la heladera? Debemos tener cuidados como:

Se hace difícil mantener temperaturas bajas de congelación en una heladera en el que se le ha formado hielo en las paredes, ya que la temperatura mínima que se alcanza estará entre 0 y -5 C. pero hay que tener en cuenta que estas temperaturas se obtendremos a costa de que el motor del compresor se mantenga funcionando durante mas tiempo de lo normal, con el consiguiente aumento del consumo energético y disminución de la vida útil del congelador.

Para tener un menor consumo de corriente en la heladera recuerde NO se debe abrir la heladera sin saber que es lo que necesita, programar una temperatura ideal para la sección de carnes y el área de conservación de alimentos y verduras. Revisar la información del fabricante del equipo, ésta puede ser muy útil, nunca meter cosas calientes como agua caliente, de ser necesario espere a que la temperatura disminuya antes de meterlo en el refrigerador, programe al mes una limpieza del equipo para que los olores no se acumulen, tener una póliza de mantenimiento, para asegurar cualquier reparación, esta debe ser con un técnico ó el taller de confianza.

Cuidado de la heladera:

– Desconectar el tomacorriente.

– No utilizar productos tóxicos (amoníacos, productos abrasivos, etc).

– Rociar la cantidad deseada sobre la superficie a limpiar o en un paño limpio.

Cuidado del freezer:

– Desconectar el tomacorriente.

– No utilizar productos tóxicos (amoníacos, productos abrasivos, etc).

– No dejar líquidos acumulados en el interior del freezer luego de la limpieza.

– Rociar la cantidad deseada sobre la superficie a limpiar o en un paño limpio.

La heladera debe estar situado siempre que sea posible lejos de fuentes de calor.

Las gomas de la puerta estarán en buen estado y ajustarán de forma hermética.

La parte trasera debe mantener una distancia mínima de 5 centímetros con respecto a la pared.

Es recomendable limpiar la parte trasera del congelador al menos una vez al año.

Si existe una capa de hielo superior a los dos centímetros, se debe descongelar.

Por otro lado, Roncesvalles Garayoa, experta en seguridad alimentaria, también apunta que no se sobrecargue el congelador con demasiada comida “para que circule de forma adecuada el aire frío”.

Cómo limpiar tu heladera

Nos guste o no, cada cierto tiempo es una tarea que debemos realizar si queremos mantener nuestro electrodoméstico a punto y a pleno rendimiento. Para realizar la limpieza del congelador, los expertos de Electrodomésticos aconsejan seguir los siguientes pasos:

Retirar todos los alimentos y desconectar el aparato.

A continuación, se deberá limpiar el aparato con un paño suave, utilizando agua templada y un poco de jabón con pH neutro.

Una vez se haya secado, se podrán colocar de nuevo los alimentos en su interior.

TIPS

El hielo es agua congelada, es decir, en estado sólido, uno de los tres estados naturales del agua. Se reconoce por su temperatura, su color blanco níveo, su flotabilidad y ser muy frío al tacto. El agua pura se congela a 0 °C cuando se halla sometida a una atmósfera de presión.

El hielo es el nombre común del agua en estado sólido; otras denominaciones son la nieve, la escarcha, el granizo, etc.