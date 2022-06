Córdoba y Scalabrini Ortiz conducía borracha. Choco y volcó

Otra vez los controles de Larreta son puro marketing, un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto no hacer nada con el tráfico y comercializar un producto llamado Horacio Larreta.

La pregunta del millón es ¿por que los políticos miserables no quieren avanzar con castigos ejemplares para los borrachos al volante y con alcoholemia cero en las calles? La respuesta es fácil. No legislan por que no les da plata a ellos.

Conducía con más del doble de alcohol en sangre de lo permitido y terminó incrustada en una perfumería de Palermo



El accidente ocurrió hoy a la madrugada, en el cruce de las avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz. La mujer que conducía el vehículo dio positivo de alcoholemia y tenía 1,05 gr/l. Fue trasladada al Hospital Durand con politraumatismos.

Un nuevo accidente de tránsito provocado por la ingesta de alcohol se registró hoy por la madrugada en el barrio porteño de Palermo, donde un automóvil conducido por una mujer, cuyo test de alcoholemia resultó positivo, chocó contra la parte trasera de otro vehículo, se despistó, volcó y terminó incrustado en la marquesina de una perfumería.

Fuentes de la Policía de la Ciudad consultadas confirmaron que el choque ocurrió en avenida Córdoba al 4600, unos metros antes del cruce con la avenida Scalabrini Ortiz. Allí, según muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el auto conducido por una mujer de 42 años impactó a un Chevrolet Aveo, dónde viajaban un hombre y dos mujeres y que tenía encendida la luz de giro para doblar hacia la derecha. Esa colisión antecedió a un despiste, que culminó con el auto volcado e incrustado en la vidriera de un local de la cadena de tiendas de belleza y salud “Las Margaritas”.



Producto de la colisión, la conductora sufrió politraumatismos y fue derivada por personal del SAME al Hospital Durand, en tanto que el resto de los involucrados fueron asistidos en el lugar sin complicaciones.

Al realizarle el control de alcoholemia correspondiente a la conductora que protagonizó el accidente, se constató que tenía 1,05 gr/l de alcohol en sangre al momento del accidente, cuando en la Ciudad de Buenos Aires el límite es de 0,5 gramos por litro de sangre.

De acuerdo al Registro de Infracciones de CABA, la camioneta Honda CR-V color blanco involucrada en el siniestro acumula dos multas impagas al día de la fecha, una de ellas por exceso de velocidad a la altura del kilómetro 10 de la avenida General Paz.