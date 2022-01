Criptomonedas en la cruz de la muerte

Una cruz de muerte es un patrón de gráfico bajista utilizado en el análisis técnico que ocurre cuando un promedio móvil más lento cruza por encima de un promedio móvil más rápido.

Tras la caída de Bitcoin, en las últimas 36 horas, se han liquidado más de un billón (1000 millones) de dólares de posiciones en largo plazo.

La cruz de la muerte puede interpretarse como una señal bajista que indica que se avecina una importante recesión del mercado.

Continúa la sangría… 🙈 Tras la caída de #Bitcoin, en las últimas 36 horas, se han liquidado más de un billón (1000 millones) de dólares de posiciones en largo 🤔 pic.twitter.com/604w7nvR3O — Healthy Pockets (@healthy_pockets) January 22, 2022

Una cruz de la muerte es lo opuesto a una cruz dorada , en la que un promedio móvil más rápido cruza hacia arriba en un promedio móvil más lento. En este sentido, las cruces de la muerte se consideran con el mismo significado que las cruces de oro.

La tendencia de optar por alternativas.

La caída de las criptomonedas se da en un contexto de baja también de los activos financieros. El Dow Jones de Estados Unidos perdió el viernes 1,3% y el Nasdaq cedió 2,7%.

El bitcoin sigue en caída libre y este sábado no fue la excepción: llegó a caer hasta los $34.042, un valor que ya representa la mitad del récord máximo que había alcanzado en noviembre.

El descenso fue la continuación de la baja que comenzó inicialmente el jueves pasado, cuando cotizaba a US$ 42.000.

Tras tocar los US $34.000, la criptomoneda más famosa se recuperó levemente, pero de todos modos cotizaba en US $35.500, un descenso de 7,40% respecto del viernes, por debajo del mínimo que alcanzó el año pasado, de US $36.146.

Desde su máximo, el bitcoin perdió un valor de mercado de US$ 600.000 millones. El efecto cascada sobre el resto de las criptomonedas se hizo sentir con fuerza. Solo el ethereum cae 11%.

El endurecimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos y la futura suba de tasas, los reguladores que buscan prohibir la minería de criptos, la toma de ganancias de finales de 2021 y la continua incertidumbre sobre el futuro económico en relación con la pandemia son algunas de las razones que sostienen la baja.

Además, dicen los analistas, la estacionalidad no juega a favor de la moneda digital: históricamente enero fue un mes volátil para el bitcoin.

