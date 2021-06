Consumo y Día del Padre

¿Día del Padre, con saludos online y regalos por delivery? ó ¿Juntadas en lo de los viejos y asado?

¿Cuándo es el Día del Padre en Argentina?

El Día del Padre es el tercer domingo de junio. Este año, cae el día 20 de junio. Este 2021 coincidirá con el Día de la Bandera, dado que cae 20 de junio, será parte del feriado inamovible.

El Día del Padre se remonta a comienzos del siglo 20, cuando Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus seis hijos con amor y dedicación, tras el fallecimiento de su esposa durante su sexto parto.

Día del Padre en Argentina.¿Yankis go home?

En la Argentina, el primer festejo del Día del Padre se hizo el 24 de agosto de 1958. Ese día, pero en 1816, nacía Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, única hija del general José de San Martín y, por tal motivo, el homenaje se extendió a todos los padres. En la década del ’60 los pro yankis Argentinos propusieron que el festejo en nuestro país se alineó con la fecha estadounidense. ¿Algo que debería cambiarse se podrá?. Si quiere opinar puede hacerlo en la carta de lectores. El mail está más abajo.

Expectativa por las ventas en la semana previa al Día del Padre

Expectativa por las ventas en la semana previa al Día del Padre. Los padres serán homenajeados por sus hijos este domingo de un modo diferente al habitual por la vigencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada en la que los asados familiares serán reemplazados por «desayunos por delivery» y los abrazos por saludos por Zoom, entre las opciones más elegidas por las familias. ¿Pero todos cumplirían la consigna? Al haberse vacunado muchos abuelos, la demanda de afecto y la necesidad de juntarse quizás vuelvan a producir ¿otro confinamiento?.

Se espera algún repunte en el consumo

Las ventas del Día del Padre generan expectativa de cierto repunte en el consumo de parte de los comercios con la apertura de los shoppings desde el lunes, al tiempo que se espera mayor participación del canal online, en el marco de las restricciones para frenar los contagios de coronavirus.

Consumo y Día del Padre

«Estamos contentos porque estamos obviamente recuperando lo perdido y tenemos buenas expectativas», dijo a la prensa el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), Mario Nirenberg.

A partir de la nueva etapa de restricciones por el coronavirus, comenzó a regir el sábado la extensión hasta el 25 de junio del nuevo DNU que dispuso el Gobierno nacional, mientras que el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires decidió flexibilizar los horarios de apertura de comercios y circulación.

La apertura a partir del lunes de los shoppings en la semana previa al Día del Padre.

Nirenberg señaló que el sector hubiera querido «que fuera a partir del fin de semana, pero será el lunes y se pondrá la maquinaria en marcha el lunes; todos serán muy cuidadosos con el aforo, como lo han sido siempre», aseguró.

Ventas y Día del Padre

En cuanto a las ventas en los centros comerciales que ya estaban funcionando en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires en el caso de Distrito Arcos, sostuvo que «el nivel de ventas no es el mejor pero por menos de a poco se está recuperando ventas y asistencia, la gente que va, va decididamente a comprar». De acuerdo con los últimos datos de CAME, las ventas minoristas en abril crecieron 40,8% anual, aunque todavía se mantienen 26,8% por debajo de abril de 2019, cuando aún no estaban condicionadas por la pandemia.

Computadoras y Día del Padre

Eduardo Harnan, socio Líder de la industria de Consumo y Retail en KPMG Argentina, señaló que «el nivel de consumo en Argentina está siendo impactado por la actual coyuntura de restricciones de la pandemia que afecta a la actividad económica».

«Es de esperar que a medida que avance el ritmo de vacunación, los efectos que se están observando en los países que están más avanzados en este proceso, comiencen a replicarse lentamente en Argentina, aunque el aumento de la confianza de los consumidores y la mayor actividad dependerá en gran medida de la mejora en las condiciones económicas y en el recupero de la capacidad de compra de los mismos», consideró Harnan.

En este contexto, los consumidores se volcarán en gran medida a las compras a través de internet para celebrar el Día del Padre y las categorías que lideran las preferencias son ropa y electrónica.

Encuestas y Día del Padre

Según un relevamiento de Adcolony, el 72% de los encuestados afirma que hará más compras por internet este año para esta fecha debido a la pandemia y el dispositivo de preferencia para realizar las compras es el smartphone (82%) y las categorías de compra favoritas para esta fecha son ropa y electrónica.

Entre los motivos por los cuales se prefiere hacer las compras en línea se encuentran la seguridad 64%, es más fácil comprar precios 47%, es más cómodo 41% y precios más bajos 35%.

«Hace unos años, el precio era un factor determinante en las compras online; hoy el consumidor pondera otros factores y felizmente la oferta ha respondido con servicios y experiencias a la altura, por lo que la seguridad ha dejado de ser una debilidad y es ahora una de las ventajas del eCommerce, así como la experiencia de compra ha mejorado mucho, por lo que para los consumidores resulta más sencillo comprar por internet», señaló Alberto Pardo, CEO y Fundador de Adsmovil.

Delivery y take away en el Día del Padre

Asimismo, la gastronomía será una de las opciones para esta fecha, dentro de los protocolos y horarios que permiten el funcionamiento de los establecimientos al aire libre o con la opción de delivery y take away.

