El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery (FAA: AER – IATA: AEP – OACI: SABE) es el aeropuerto de tráfico nacional y regional del Áerea Metropolitana de Buenos Aires, en Argentina. Es la puerta más importante de entrada directa a la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado, junto al río de la Plata, en el Barrio de Palermo, es el único aeropuerto dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires.

Dirección: Av. Rafael Obligado s/n ° – (C1425DAA) Buenos Aires

Teléfono: +54 11 5480 6111 / +54 11 5480-3000

Página web: aa2000.com.ar



El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery se encuentra ubicado, junto al río de la Plata, en el barrio de Palermo a 2 km del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1947 y es el aeropuerto de tráfico nacional y regional del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es el único aeropuerto dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

Su original nombre de Aeroparque se debe al ingeniero Víctor Manuel Acuña quien lo proyectó, indicando que es “Un aeródromo dentro de un parque de esparcimiento para la población”. Su nombre actual es un homenaje al pionero de la aeronáutica argentina, Jorge Newbery.

En el año 2014, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery ha sido el primero en la historia aerocomercial argentina en superar la barrera de los 10 millones de pasajeros, al transportar a 10.255.541 personas. En el año 2015 supero nuevamente su récord de pasajeros, al transportar 11.052.861 personas.

Es considerado uno de los aeropuertos más modernos de Sudamérica y uno de los mejores de Latinoamérica. Está dividido en cuatro áreas bien definidas: Comercial, Industrial, Militar y Cargas.

En la plataforma comercial se encuentra la terminal de pasajeros de 30.000 m2, que cuenta con nueve pasarelas de acceso a las aeronaves.

El área industrial se encuentra en la Terminal Sur, en la cual parten vuelos privados o de distintas empresas de taxi aéreo durante todo el día. En ella también se encuentran los hangares de mantenimiento de varias aerolíneas.

La Plataforma militar se encuentra al sudeste del aeropuerto y cuenta con una edificación de la Fuerza Aérea Argentina. En ella estacionan el avión presidencial Tango 01 y los restantes de la Agrupación Aérea Presidencial, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Argentina, aviones militares y presidenciales de otras fuerzas aéreas extranjeras.

El área de cargas es una plataforma de 70 —50 m, que se encuentra al norte del aeropuerto y cuenta con una gran terminal de cargas. Allí estacionan pequeños aviones que hacen vuelos de cargas y correo.

En Aeroparque se realizan a diario más de 350 vuelos tanto de partidas como de arribos desde 41 ciudades Argentinas y 10 ciudades de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También operan vuelos privados, taxi aéreo, charters hacia diversos destinos nacionales e internacionales.

¿Cómo llegar al Aeroparque?

En Colectivo: Las lineas de autobús público que pasan por Aeroparque son: 33, 37, 45 y 152. El 33 pasa por Parque Lezama, Paseo Colón, Alem, Plaza San Martín y Retiro antes de llegar a Aeroparque. Asi que podemos ir hasta alguno de estos lugares y tomar el 33 para que nos deje en la puerta de Aeroparque. El 37 pasa por Congreso, Avenida Las Heras, Plaza Italia y Bosques de Palermo antes de Aeroparque. El 45 pasa por Constitución, toda la Avenida 9 de Julio, incluido el Obelisco, después Retiro y llega a Aeroparque. Y el 152 arrancá en el viejo puente de La Boca, va por todo el bajo, por atrás de la Casa Rosada, hasta Retiro y Aeroparque. No hay, por el momento, ninguna linea que una Plaza Once y Aeroparque de manera directa. Lo mas recomendable para este caso, es caminar desde Once hasta Congreso y tomar ahi mismo el 37 hasta Aeroparque.

En Subte: Lamentablemente, Aeroparque todavia no está conectado mediante Subte con el resto de la ciudad. La única forma mas cercana usando el Subte de llegar, seria bajandote en la estación Plaza Italia de la Linea D, caminar hacia el Norte por Avenida Sarmiento, cruzar los Bosques de Palermo y al llegar a la Avenida Costanera, girar a la izquierda hasta la terminal del aeropuerto. Pero desde la estación de Plaza Italia hasta Aeroparque caminando, tendremos aproximadamente casi una hora. No es recomendable.

Otras empresas de Colectivo: Existen otras empresas que disponen de buses y lanzaderas que conectan Aeroparque con otros puntos clave de la ciudad sin paradas intermedias.

– Manuel Tienda León une Aeroparque y también Ezeiza con su terminal en Plaza San Martín sin paradas intermedias. Mirar precios, horarios y mas información completa en su página web www.tiendaleon.com.ar

– ArBus es una filial de Aerolineas Argentinas que también une Aeroparque con los puntos mas importantes en cuanto a transporte de la ciudad de Buenos Aires. El precio es el de un pasaje común pero es unicamente reservado para pasajeros que van a volar. Asi que si arriba a Buenos Aires, le recomendamos comprar una tarjeta SUBE en la terminal de Aeroparque para usar el servicio de Arbus mostrando su pasaje aéreo y pagando con SUBE y si va a despegar desde Buenos Aires, lo mismo. Arbus une Aeroparque directamente con Puente Saavedra, Obelisco, Retiro, Puente Pacifico, Belgrano y el Alto Palermo. Proximamente tienen en mente expandir los puntos de destino a Plaza Once, Liniers, Parque Lezama, Chacarita y Plaza Flores. Mas información precisa como horarios, precios, trayectos y demás en su web oficial www.arbus.com.ar

En taxi: Un taxi desde el Obelisco al Aeroparque puede demorar aproximadamente 35 minutos y tiene un precio aproximado de ver tarifa vigente AR$. No olvide que las informaciones que nosotros publicamos son simplemente orientativas y no son oficiales, esto significa que pueden haber cambios en la divisa, aumentar los precios y haber cambios en cualquier punto de la información. También hay que tener en cuenta el tránsito y lo que demore en llegar al taxi hasta tu hotel o lugar de alojamiento. Las indicaciones correctas para darle al taxista desde el Obelísco seria decirle que suba toda la Avenida 9 de Julio hasta Libertador, gire a la izquierda por Libertador, llegar a la Avenida Salguero para que en esta gire a la derecha hasta la Avenida Costanera y unos metros mas adelante estariamos en la terminal de Aeroparque.

En auto privado: Desde el Obelisco, por la Avenida 9 de Julio o por Carlos Pellegrini hasta Avenida Libertador, por está hasta Avenida Salguero, girar a la derecha en Salguero y llegar hasta Avenida Costanera, girar la rotonda hacia la izquierda y llegamos unos metros mas adelante a la terminal de Aeroparque.

UN POCO DE HISTORIA

En 1938, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decidió la creación del Parque de la Raza, ocupando terrenos ganados al Río de la Plata mediante rellenado de la ribera a lo largo de la nueva Costanera Norte, y dedicado a la flora sudamericana. Cuando el parque aún no había sido forestado, la Municipalidad cedió la mayor parte de sus terrenos para la construcción de un aeropuerto para la ciudad.

En 2000 se proyectó la ampliación del aeroparque, agregándole un segundo nivel, un edificio de cocheras y nuevas terminales. Esta obra diseñada por los arquitectos de los estudios Bodas-Miani-Anger y Alvariñas-Bóscolo-Fleitas-Rodríguez se construyó en dos etapas: la primera fue inaugurada en octubre de 20016 7 y la segunda se comenzó en 2011.

Es propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y está concesionado a la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Posee un sector exclusivo militar y, hasta hace unos años, un Museo Aeronáutico. Éste fue desplazado al Aeropuerto de Morón.

Se realizan más de 350 vuelos diarios a diversas ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También operan vuelos privados, taxi aéreo, charters hacia diversos destinos nacionales e internacionales.

Accidentes e incidentes

Pasadas las 20:50 en la capital de Argentina el 31 de agosto de 1999, Aeroparque fue escenario de uno de los siniestros más grandes en la historia de la aviación argentina, cuando 65 ocupantes en la aeronave y 2 personas en tierra encontraron la muerte en el fallido despegue del Vuelo LAPA 3142. Luego de este accidente el Aeroparque se vio envuelto en una polémica que sigue hasta la actualidad.

El 20 de febrero de 2004 a las 13:55 despegaba con destino a Puerto Iguazú el vuelo 2734 de Austral Líneas Aéreas, el mismo proyectaba cubrir la ruta Aeroparque-Puerto Iguazú, transportando a 151 pasajeros (el 90% extranjeros) y 6 tripulantes, a bordo de una de las variantes de la familia McDonnell Douglas MD-80 con las que cuenta la empresa.

QUIEN FUE

Nació el 27 de mayo de 1875 en Mendoza, Jorge Alejandro Newbery fue un aviador, deportista, funcionario, ingeniero y hombre de ciencia argentino, que destacó notablemente en todas esas actividades.

Es recordado especialmente por ser el artífice y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina.

La vida pública de Jorge Newbery se desarrolló entre la última década del siglo XIX y la primera década y media del siglo XX, en un momento muy especial de la Argentina, caracterizado por una enorme inmigración mayoritariamente europea que multiplicó por cinco la importancia demográfica del país en el mundo, ​ y la expansión de un modelo agro-exportador que llevó el PBI per cápita de 334 dólares en 1875 a 1151 dólares en 1913. ​

El dominio del aire: globos y aviones

El Pampero, inicio de la aeronáutica argentina.

Junto al paraguayo Silvio Pettirossi, al peruano Jorge Chávez y al mexicano Alberto Braniff; Newbery fue uno de los primeros aviadores iberoamericanos.

Jorge Newbery inició su pasión por dominar el aire cuando conoció al aeronauta brasileño Alberto Santos Dumont (1873-1932). El 25 de diciembre de 1907 Jorge Newbery y Aarón Anchorena cruzaron el Río de la Plata en el globo El Pampero para aterrizar en Conchillas, Uruguay. Aunque en Argentina ya existían algunos pocos antecedentes de ascensiones en globo, el cruce del Río de la Plata se convirtió en un acontecimiento popular. El Pampero salía de la Sociedad Sportiva Argentina, ubicada en Palermo donde hoy se encuentra el Campo Argentino de Polo.

En 1910 Newbery obtuvo su licencia de piloto (brevet), pero continuó realizando ascensiones en globo hasta 1912. A partir de ese año se dedicó exclusivamente a la aviación. Como directo resultado del ofrecimiento de Newbery y el Aero Club Argentino de poner su parque gratuitamente a disposición del Ministerio de Guerra, el día 10 de agosto de 1912 el Presidente Roque Sáenz Peña creó la Escuela Militar de Aviación, la primera fuerza aérea militar de América Latina. El civil Jorge Newbery y los tenientes coroneles Enrique Mosconi y M. J. López fueron los primeros directores de la Escuela Militar de Aviación, instalada en el Palomar de Caseros.

El 1 de marzo de 1914, mientras se encontraba haciendo una demostración previa a cruzar la Cordillera de los Andes en el próximo mes, murió al caer su avión en el campo de aviación Los Tamarindos, como se conocía entonces a la actual zona de El Plumerillo en el distrito de Las Heras, Mendoza, al precipitarse a tierra en un avión Morane-Saulnier que él mismo manejaba. Tenía 38 años.

Newbery ha sido considerado el primer ídolo popular no político que generó Argentina. Hasta entonces solo habían existido ídolos políticos. La multitud se juntaba para ver sus hazañas aéreas y en los medios de comunicación solía definírselo como “un deportista”. En su cultivo del deporte, Jorge Newbery anticipaba un estilo de vida aún embrionario, que prestaba atención al desarrollo del cuerpo y sus potencialidades, ejercitando el autodominio y el entrenamiento.

El aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, también conocido como Aeroparque Jorge Newbery, lleva actualmente su nombre en reconocimiento a su trabajo pionero en la promoción de la aviación en Argentina.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entrega anualmente los Premios Jorge Newbery a los deportistas más destacados del año.