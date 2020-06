Compartí :-) .







Oliverio Russell (Oliver) fue un marino de origen escocés que tuvo una fundamental intervención en el ataque inglés a Buenos Aires en 1806 y una destacada participación en la Campaña Naval de 1814 de la armada de las Provincias Unidas del Río de la Plata.







Nacido en Escocia, se radicó en Buenos Aires alrededor del año 1790, donde fue habilitado como práctico del Río de la Plata, oficio que desempeñó en los mercantes fluviales por varios años. Ya asentado utilizó sus recursos para aprovechar la firma en Londres del tratado preliminar de paz entre España e Inglaterra del 1 de octubre de 1801 fletando un buque propio. Así, partió de la Ciudad del Cabo al mando del bergantín Catharina rumbo a Buenos Aires, arribando el 6 de marzo de 1802. No obstante, en el puerto de Buenos Aires el buque y su carga fueron embargados y subastados. Ante el reclamo en el que fue acompañado por su gobierno, Russell quedó en la ciudad a la espera de la resolución de la causa, continuando mientras tanto con su oficio como práctico real.

En 1885 el Arq Buschiazzo proyectaba «Villa Palermo» un barrio de casas destinadas para obreros y pobres, esa zona abarcaba tan solo cuatro calles Gurruchaga, Cabrera, Costa Rica y Thames. El Pasaje Russell de #BuenosAires, se encuentra en el radio de las calles nombradas que en la actualidad es conocido por «Palermo Viejo».







El Pasaje Russel conserva el encanto de su estrechez del tango Porteño.

El Pasaje Russel se extiende tan solo dos cuadras: hacia la derecha hasta la calle Thames y hacia la izquierda hasta la calle Gurruchaga. Las dos cuadras están pavimentadas y medio rotas. Allí hay casas de estilo colonial, pintorescas, las cuales la mayoría han sido restauradas.

Sobre sus paredes podes encontrar murales coloridos y muchas frases escritas. Es un paseo donde uno puede pasarse un largo tiempo observando paredes intervenidas por artistas salidos del sistema del arte argentino.

Para llegar hay que ir hacia la calle Russel entre Thames y Gurruchaga, está a 3 cuadras de la Plazoleta Julio Cortázar, más conocida como Plaza Serrano, y ubicada en Palermo Soho.

Este barrio está lleno de restos galerías de arte, hoteles, tiendas de diseño, venta de cosas chinas, bares y restaurantes caros, discotecas, pancherias.

El nombre del pasaje honra a Oliverio Russell, teniente coronel de marina de origen escocés que al mando de la corbeta Belfast participara en el sitio de Montevideo.

Borges el vecino Jorge Luis se atreve a la historia y propone que el incomprobado lugar de la fundación de Buenos Aires fue Palermo, algo que no fue así. Se plantea entonces otorgarle al barrio una épica que muchos no comprendieron nunca. Y remata su poema con sus famosos versos: “A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: / La juzgo tan eterna como el agua y el aire”.

UN PASAJE DE CUENTO

Ingresamos al pintoresco pasaje Russel –ya muy cerca de Plaza Serrano– para ver la casa que fue eje de la trama del cuento Juan Muraña. Se cree que sirvió de inspiración porque era la única a la que se podía entrar por el frente y salir por detrás: en el cuento el asesino huye así hacia el sur. Por otra parte, Florentina Muraña va con el facón de su marido cuchillero muerto, cuyo fantasma habita en el arma: en muchas composiciones de Borges el arma tiene vida propia. En una parte del relato el personaje Trapani dice: “Por el tiempo del Centenario, vivíamos en el pasaje Russell, en una casa larga y angosta. La puerta del fondo, que siempre estaba cerrada con llave, daba a San Salvador. En la pieza del altillo vivía mi tía, ya entrada en años y algo rara”.