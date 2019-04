El mural de Spotify dedicado a Pablo Lescano en Carranza y Honduras

En la esquina de Carranza y Honduras, en pleno Palermo Hollywood, se inauguró una pintura para Pablo Lescano. “Parezco Hulk”, dijo el músico sobre su cara retratada en los ladrillos del barrio. Se trata de una movida de Spotify para entrar en el mundo de la cumbia.

La plataforma de música en streaming Spotify inauguró un mural en homenaje a la cumbia en el barrio de Palermo, con la presencia de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y uno de los productores más relevantes del género.El mural, pintado en la esquina de Honduras y Carranza, se trata de una imagen del creador de “Me vas a extrañar” con su clásico teclado con el dibujo de un rifle, y la frase “Este no es otro grafiti careta. Esto es cumbia”.El evento de la empresa sueca es para acompañar su campaña “Esto Es Cumbia”, con sus playlist de cumbias y teniendo a Damas Gratis como el grupo más popular de la plataforma con casi 1.700.000 de escuchas por mes.”A mí me dijeron del mural y me gusta. Igual, hay mucha cumbia que me gusta y mucha que no, como pasa en todos los géneros”, dijo Pablo Lescano.”La verdad, es que yo me convertí en un artista ortodoxo. Escucho cumbia de los 90 y una banda que se llama Damas Gratis (risas). No escucho mucho lo actual. De ahora me gusta Ángeles Azules, pero casi nada de otros géneros. Mi hijo escucha trap y a mí me llega de rebote”, sostuvo el creador de la denominada Cumbia Villera.