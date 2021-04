El piloto ideal

El clima siempre condiciona nuestro outfit y con la llegada de la lluvia, nada mejor que un buen piloto para protegernos y, a la vez, optimizar nuestra imagen.

¿Qué tenés que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor piloto?

Es cierto, tenemos pilotos para todos los gustos pero lo esencial es invertir en aquellos que nos beneficien, según el largo, los botones y los colores. El largo del piloto debe ser proporcional al largo de la persona: una mujer de estatura menor a 1,60 mts. parecerá más baja con un piloto demasiado largo.

Las caderas

Si las caderas son anchas y optamos por un piloto corto lo mejor será que no termine justo debajo de las caderas ya que esto aumentará visualmente a esta parte del cuerpo – será mejor que termine sobre la cadera sin cubrirla totalmente.

Además del largo, tenemos que considerar la cantidad de filas de botones ya que una sola fila hará que nos veamos más esbeltas y alargadas que la variante tradicional, de dos filas verticales paralelas.

Todo detalle que tenga, llamará la atención a la parte del cuerpo en que se encuentre así que elijamos con cuidado: si te gusta destacar la zona del escote y del busto, podés usar volados o bolsillos, mientras que los detalles deberían estar en la zona inferior si, por el contrario, tus hombros son más anchos que la cadera, para lograr equilibrio y armonía en tu figura.

Los detalles en las mangas van a llevar la atención a la cadera también.

Los colores también importan. Si bien tradicionalmente se apela a tonos neutros como el beige, es imprescindible elegir el piloto según nuestra paleta de colores personal ya que, más allá de que favorezca a nuestro tipo de cuerpo, puede hacernos ver apagadas si está en un tono que no nos beneficia. Por ejemplo, las mujeres de cabello oscuro y ojos oscuros, o aquellas de cabello oscuro y ojos claros, deberían optar por otros colores que no marquen las imperfecciones del rostro ni las hagan ver cansadas. Las variantes más intensas y vivas respectivamente serán ideales en estos casos.

El piloto no debe tener el mismo color que el resto del outfit, pero sí guardar armonía con las demás prendas y accesorios seleccionados.

Si queremos elongar el cuello, lo mejor será llevarlo levemente abierto.

En cuanto al cinturón, tenemos que tener en cuenta que suele estar colocado donde la mayoría de las mujeres no tenemos la cintura o la zona más angosta de la misma y por eso, en algunos casos, quienes los prueban, al anudarlos, sienten que se ven gruesas o sin forma.

La parte trasera del piloto dará la sensación de la cintura más angosta

Desde ya, podemos modificar la altura de las presillas. Si no, otras posibilidades son anudarlo en la zona posterior o bien llevarlo suelto. Esto último quizás no sea lo más conveniente si pensamos en días con lluvia torrencial, pero ciertamente, anudarlo en la parte trasera del piloto dará la sensación de la cintura más angosta que al frente, sobre todo en casos en que la cintura no sea muy definida.

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA | Yoga

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS | Reglas para comer

VERDURAS PARA ADELGAZAR

VERDURAS PARA ADELGAZAR | Verduras