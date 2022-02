Escuelas primarias: Ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio «Guazón» Rodríguez Larreta, habló este lunes y señaló que la Ciudad dio «el paso de terminar con las burbujas, podemos tener este nuevo avance». Así se expresó, en un colegio de Nueva Pompeya, en el inicio del ciclo lectivo en las escuelas porteñas.

El «Guazón» aseguró que se tiene que «defender cada minuto de clase», mientras que indicó que se dio un paso importante al «terminar con las burbujas». «Con mucha ilusión empezamos un nuevo año en la Ciudad de Buenos Aires«, señaló en la escuela 21 D.E 5 en el barrio de Nueva Pompeya, en el marco del inicio lectivo 2022 para el Nivel Inicial y Primario.

Asimismo añadió: «Dimos el paso de terminar con las burbujas, podemos tener este nuevo avance y tenemos que defender cada minuto de clase. Tenemos un proyecto para las horas libres y el de las escuelas de los sábados de la que participan muchos chicos».

«También, la jornada extendida pasa a ser obligatoria para sexto y séptimo grado», expresó, a la vez que dijo que serán «diez horas en la semana» las que consideró que «es mucho», pero que se hará para recuperar tiempo de clases. Además manifestó: «Otro paso es incorporar en la secundaria las prácticas en el lugar de trabajo, acercar a los niños al mundo del trabajo, algo que funciona en las escuelas técnicas muy bien y la idea es llevarlo a la Ciudad».

«Es muy importante trabajar juntos por la calidad educativa. Que tengan cada uno su computadora, una buena banda ancha, pero también es importante sociabilizar y que la familia sea parte de la comunidad educativa», aseveró.

Cerca de 800 mil alumnos y alumnas de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza volvieron este lunes a las aulas en el arranque de un ciclo lectivo que apunta a mantener la normalidad con presencialidad plena en las escuelas en el contexto de la pandemia de coronavirus, mientras que el resto de las provincias iniciarán las clases el próximo 2 de marzo.

En ciudad de Buenos Aires, unos 400 mil alumnos de los niveles inicial y primario reiniciaron este lunes las clases con presencialidad plena y la eliminación de los protocolos aplicados el año pasado para evitar contagios de coronavirus, a excepción del uso de barbijo, que será obligatorio para estudiantes de cuarto grado en adelante, en tanto los estudiantes del nivel secundario comenzarán el 2 de marzo.

Rodríguez Larreta resaltó que el calendario escolar en el distrito tendrá 192 días de clases porque «hay que recuperar estos dos años difíciles» por la pandemia, remarcó la importancia de la presencialidad plena, «de estar todos juntos, interactuar, jugar con los amigos porque eso es irremplazable», y ratificó que este año será obligatoria la jornada extendida en todas las escuelas porteñas para los alumnos y alumnas de sexto y séptimos grado.

Los docentes afiliados al gremio Ademys cumplían un paro de actividades en las escuelas porteñas al considerar que «no están dadas las condiciones» para el comienzo de las clases.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyzk, destacó esta mañana el «ciclo lectivo reparador, con presencia plena, segura y continua» que comenzó hoy en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza, y que continuará el 2 de marzo en el resto del país.

«Les deseamos un buen inicio de clases a las chicas, los chicos, las familias y docentes», remarcó el titular de la cartera educativa con un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tras dos años de complejidades por la pandemia de coronavirus, Percyzk remarcó que «comienza un ciclo lectivo reparador, con presencialidad plena, segura y continua».

Ciudad de Buenos Airea y Mendoza dieron el puntapié inicial al periodo escolar 2022 que dentro de dos semanas completarán las demás provincias del país.

La legisladora Laura Velasco presentará hoy un pedido de informes en el que pide explicaciones al Gobierno porteño por los 56.832 chicos y chicas que hoy no inician las clases por falta de vacantes en el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires.

“La pandemia vino a profundizar problemas que la ciudad viene arrastrando hace años; y la falta de vacantes es uno de ellos. Año tras año se incrementa la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no consiguen un lugar por la falta de escuelas y los sucesivos ajustes de las administraciones PRO: Primero con Macri y luego con Rodríguez Larreta, la CABA perdió 12 puntos de su presupuesto educativo y, en los últimos tres años subejecutó 1.600 millones de pesos sólo en infraestructura escolar. No sabemos a dónde fueron a parar esos fondos que hoy deberían estar garantizando el derechos la educación a esos más de 50 mil pibes y pibas que hoy se tuvieron que quedar en sus casas”, aseguró la diputada porteña del Frente de Tod☼s.

El proyecto indaga sobre la cantidad de vacantes ofertadas y solicitadas para el período 2022 en los distintos niveles educativos, en especial sobre las salas de 45 días a 2 años; las razones por las que no se pudo cubrir la demanda y la respuesta dada a las familias que se quedaron sin lugar para este nuevo ciclo lectivo, entre otros puntos.

“Volvemos a ver las consecuencias de un Estado no presente, a pesar de las veces que Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña hicieron mención, en estos dos años de pandemia, a la importancia de la educación. Educación es presencialidad plena y 192 días de clases para todxs, por lo tanto es garantizar las decenas de miles de vacantes que hoy no están en la Ciudad, y no por falta de presupuesto”, completó Velasco.