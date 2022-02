Truthsocial la red social de Donald Trump

Este 21 de ferbero se lanzó TRUTH Social, la nueva red social creada por Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa del expresidente de EE.UU. Donald Trump. La plataforma, que se asemeja a Twitter en cuanto a sus opciones y funcionamiento, se encuentra disponible en su versión inicial en la tienda de aplicaciones de Apple (App Store).

Truth Social is America’s «Big Tent» social media platform that encourages an open, free, and honest global conversation without discriminating against political ideology.

At the moment, Truth Social is available for U.S. users only, but rest assured, we are working hard to make it available in your country. When Truth Social becomes available for you, we’ll make an announcement. Stay tuned!

Con algunos problemas técnicos se inició hoy las operaciones de truthsocial

Truth Social utiliza una versión del código libre del servicio de red social Mastodon, que es típicamente utilizado para conectar una constelación amplia de páginas web y redes sociales conocida como Fediverse. Sin embargo, la verdad Truth Social hace una versión en la que se han eliminado ciertas características, como las encuestas o la posibilidad de configurar la visibilidad de las publicaciones.

El 20 de octubre de 2021, Donald Trump explicó a los medios de comunicación que Trump Media & Technology Group presentaría una nueva plataforma, la cual estaría en fase beta en noviembre de 2021.5Horas más tarde, se filtró una dirección URL a través de varios sitios web que permitía dar de alta a usuarios y utilizar la plataforma. Los usuarios empezaron a hacer troleo en el sitio web, creando cuentas de parodia, y publicando contenido humorístico y cómico. La dirección, tiempo después, fue desactivada.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

El anuncio de la plataforma de medios de comunicación social seguiría a lo largo del 20 de octubre de 2021, con la fusión de Trump Media & Technology Group y Digital World Acquisition Corp, con el propósito de reforzar su lanzamiento de la red social de Trump. La fusión valoraría el Trump Media & Technology Group en 875 millones de dólares el día 21 de octubre de 2021.

Así el 21 de octubre de 2021, las participaciones de Digital World Acquisition Corporation ascenderían un 400% justo después del anuncio de Truth Social.

La compraventa de stock de la empresa fue detenida múltiples veces debido a su volatilidad.



De acuerdo con el portal especializado Cnet, la aplicación se descargó automáticamente a los teléfonos de aquellos que la reservaron con antelación. Sin embargo, algunos de los que han intentado descargarla personalmente han experimentado problemas para crear una cuenta y otros fueron colocados en lista de espera, aparentemente por una demanda masiva.

El lanzamiento de la aplicación tiene lugar poco más de un año después de que Twitter suspendiera la cuenta de Trump «debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia» a raíz de los tuits publicados por el entonces presidente tras los violentos incidentes del 6 de enero del año pasado, cuando sus simpatizantes asaltaron el Capitolio de EE.UU.

