Esmeralda Mitre fue reconocida por la justicia como dueña de La Nación. La felicidad de Esmeralda Mitre tras una larga batalla judicial

Desde hace meses Esmeralda Mitre viene luchando a través de la vía legal por sus acciones en el diario La Nación. Ahora se conoció la resolución de la Justicia.

Tras atravesar hace unas semanas la infección de Covid-19, se puede decir que Esmeralda Mitre está de festejo. Si bien ya en el mes de diciembre la Justicia había dado sus primeros pasos en la resolución del pedido de la rubia sobre sus acciones en el diario La Nación, con el comienzo del mes de febrero tras la feria judicial ya es oficial.

En las últimas horas Esmeralda Mitre festejó en las redes sociales, y le anunció a sus casi 170 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, el hecho de haber sido nombrada legalmente legítima heredera del diario que dejó su padre como legado antes de morir.

Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias 🙏 pic.twitter.com/2uOjOlxr9D

— Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) February 4, 2022