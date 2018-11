Festival Internacional Buenos Aires Jazz. Festival BAJazz

La Ciudad se prepara para vibrar con lo mejor del jazz. Será del 14 al 19 de noviembre, en una nueva edición del festival BAJazz. Habrá conciertos al aire libre con artistas internacionales y los más destacados exponentes del género local, clases y pistas de baile, y más.

Sedes

Usina del Arte – Agustín R. Caffarena 1, La Boca.

Plaza de la Usina – Av. Don Pedro de Mendoza 651, esq. Agustín R. Caffarena, La Boca.

Anfiteatro del Parque Centenario – Av. Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal, entrada por Lillo, Caballito.

Teatro Colón / Salón Dorado – Libertad 611, San Nicolás.

Espacio Cultural Adán Buenosayres – Av. Eva Perón 1400, Parque Chacabuco.

Espacio Cultural Julián Centeya – Av. San Juan 3255, Boedo.

Espacio Cultural Resurgimiento – Gral. José Gervasio Artigas 2262, Villa del Parque.

Espacio Cultural Carlos Gardel – Olleros 3640, Colegiales.

Thelonious Club – Nicaragua 5549, Palermo.

Café Vinilo – Gorriti 3780, Palermo.

Bebop Club – Moreno 364, Montserrat.

Anfiteatro del Parque Lezama – Brasil entre Av. Paseo Colón y Defensa, San Telmo.

Museo del Cine – Agustín R. Caffarena 51, La Boca.

Feria Barrial de Barrio 31 – Carlos H. Perette y Rodolfo Walsh, Retiro.

Feria Barrial de Cildáñez – Homero y Zuviría, Parque Avellaneda.

Feria Barrial de Fátima – Mariano Acosta y José Barros Pazos, Villa Soldati.

Feria Barrial de Barrio 20 – Miralla y José P. T. Batlle y Ordóñez, Villa Lugano.

Instituto Nuestra Señora de Fátima – Pergamino 2882, Villa Soldati.

Madre del Pueblo – Manzana 3, Casa 1 – Av. Perito Moreno y Erezcano, 1.11.14, Flores.

Escuela José Enrique Rodó – Pres. Camilo Torres y Tenorio 2147, 1.11.14, Flores.

Escuela Virgen del Carmen – Santander 5955, Ciudad Oculta, Villa Lugano.

Centro de Jubilados Papa Francisco – Av. Riestra y Pres. Camilo Torres y Tenorio, Parque Chacabuco.

Aeroparque Jorge Newbery – Av. Costanera Rafael Obligado s/n, Palermo.

Se viene una nueva edición del Festival Internacional Buenos Aires Jazz con la dirección artística de Adrián Iaies. Este año el BAJazz, que se realizará del 14 al 19 de noviembre, continúa su crecimiento con más sedes conciertos y actividades, consolidándose cada vez más como un evento imperdible de la agenda cultural de la Ciudad, para que disfruten los vecinos amantes del género y quienes desean palpitar el espíritu jazzero por primera vez.

“Los festivales de la Ciudad son una de las políticas culturales más importantes que tenemos en Buenos Aires. Entre todos ellos, el de Jazz se destaca como uno de los más especiales. Este evento se transformó en un clásico donde miles de vecinos se reúnen para vivir, disfrutar y homenajear el presente y el futuro de uno de los géneros que caracteriza la escena musical porteña” sostiene el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

Adrián Iaies, director artístico de BAJazz agrega: “En esta edición, el Festival se propone a través de su programación y sus diferentes actividades, hacer honor a la diversidad y a la paleta sonora multicolor que yacen en la propia esencia del jazz. Como ya es su sello característico, contará con artistas internacionales que nunca antes hayan tocado en Buenos Aires (este año recibe, además, a artistas provenientes de países que tampoco antes habían estado presentes) y artistas locales, desde maestros consagrados de gran trayectoria, jóvenes de la vanguardia y hasta 10 nuevos grupos seleccionados en la Convocatoria Abierta que se realiza por segundo año consecutivo”.

Por primera vez en la historia del Festival, la apertura estará a cargo de una voz femenina, de la mano de la legendaria cantante inglesa Norma Winstone y su trío formado junto al pianista italiano Glauco Venier y el alemán Klaus Gesing en saxo soprano y clarinete bajo; formación que desde su nacimiento, en 2001, ha sabido consolidar un estilo propio y equilibrado.

La cita será el 14 de noviembre a las 20.30 en el Auditorio de la Usina del Arte. Además, como referencia del jazz vocal más moderno, Norma Winstone será la maestra invitada del Workshop de Jazz Vocal, que ya es un clásico de este evento, mientras que sus sidemen ofrecerán sendos solosets, Venier dentro del ciclo de solopianos que tendrán lugar en el Salón dorado del Teatro Colón y Gesing en el ciclo de jazz de cámara de la Usina.

Serán seis días de puro jazz en más de 20 sedes.

En el mismo escenario se llevará a cabo el concierto de clausura, el 19 de noviembre a las 20.30, junto al cuarteto del italiano Stefano di Battista, uno de los saxofonistas más respetados de Europa y que, en su larga trayectoria, ha sido (entre otros logros) integrante de la legendaria Jazz machine de Elvin Jones. Lo acompañan sus compatriotas Andrea Rea en piano, Daniele Sorrentino en contrabajo y Luigi Del Prete en batería.

Una de las categorías favoritas del público, “Aire Libre”, continúa con propuestas a cielo abierto para disfrutar en las cálidas noches de primavera en el Anfiteatro del Parque Centenario y en la Plaza de la Usina. Conciertos con grandes artistas locales como Javier Malosetti junto al grupo La Colonia; Luis Salinas; Ligia Piro; el trío liderado por Inés Estévez (Estévez&Magic3); y el Ensamble Real Book Argentina, entre otros. También, presentaciones itinerantes en diferentes ferias barriales de la mano del grupo Oído Obsoleto e intervenciones sorpresas en el Aeropuerto Jorge Newbery. Y, como todos los años, en el Parque estará presente el ciclo “Jazzología”.

Como no podía faltar, uno de los hitos del Festival es la clásica “Jam” donde músicos y el público se convierten en uno, integrando su pasión por el género. Un espacio participativo, el sábado y domingo por la noche en la Plaza de la Usina, para animarse a llevar un instrumento o cantar y compartir música entre amigos bajo las estrellas.

Continúan también las esperadas “Pistas de Baile” para que los vecinos de diferentes barrios puedan sentir la música por medio del movimiento. Conciertos itinerantes en diferentes Espacios Culturales, con grupos de ritmos latinos, soul y swing: Conjunto Tumboró, Roots & Moves y Orquesta Brazofuerte acompañados previamente por clases de salsa, locking y swing, respectivamente, y un cierre a puro baile por primera vez en el Anfiteatro del Parque Lezama. Además, en colaboración con el programa Arte en Barrios, una clase especial de swing en el Centro de Jubilados Papa Francisco.

Entra las propuestas al aire libre, se presentan Javier Malosetti, Luis Salinas y Ligia Piro, entre otros grandes artistas locales.

Los “Conciertos Internacionales” contarán, con la presencia del Trío D´Agala de la suiza Sylvie Courvoisier junto a sus sidemen Drew Gress en contrabajo y Kenny Wollesen en batería; el saxofonista estadounidense Gary Smulyan junto al Quinteto del argentino Mariano Loiácono; el Cuarteto formado por el pianista estadounidense David Kikoski junto al Tano Trío del argentino Juan Chiavassa (en la batería) y los italianos Daniele Germani (en saxo alto) y Stefano Battaglia (contrabajo); el sexteto liderado por el cantante y baterista francés Sonny Troupé; y la clarinetista israelí Anat Cohen con su Trío Brasileiro. Además, cinco entregas de “solopiano” con músicos internacionales, en el Salón Dorado del Teatro Colón y la Sala de Cámara de la Usina del Arte.

En esta edición, la sección “Jazz de Cámara” presentará 3 propuestas intimistas en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, de la mano del Trío comandado por el guitarrista Önfer Focan; el Solo del alemán Klaus Gesing con su arte de improvisación y composición en tiempo real; y el Trío liderado por el pianista surcoreano Yoonseung Cho. Además, por primera vez en su historia, el Festival contará con un “Foco Latinoamericano” con tres músicos de diferentes nacionalidades pero de igual talento artístico: los jóvenes del Joaju Cuarteto, con sus versiones de clásicos de la música popular del Paraguay; la pianista peruana Ania Paz; y el brasileño Amaro Freitas.

La tradicional sección de “Cruces”, marca histórica del Festival de Jazz de Buenos Aires, tendrá nuevamente inesperados encuentros para sorprender al público con una experiencia única de intercambio artístico entre destacadas figuras nacionales y extranjeras. Serán 11 conciertos que reflejan el auténtico espíritu del BAJazz, en Thelonious Club, Café Vinilo y Bebop Club.

Tres “Proyectos especiales” se presentarán en esta edición. El primero de ellos es un concierto del legendario grupo de percusión contemporánea Paralelo 33° con un repertorio jazzero especialmente comisionado por el Festival con el aporte de otros dos grandes artistas: el trompetista Richard Nant y el saxofonista Ricardo Cavalli. Además, en la clásica colaboración entre el Festival y la carrera de Jazz del Conservatorio Manuel de Falla, la Big Band contará este año con el saxofonista norteamericano Gary Smulyan como director del proyecto, brindando un concierto final único que reflejará lo trabajado. Y por último, el grupo Avantango regresará a la Argentina luego de 20 años de la edición de su disco histórico “Y en el 2000 también”, liderado por el contrabajista argentino Pablo Aslan junto a dos figuras de la improvisación neoyorquina: el pianista Dan Tepfer y clarinetista Jeff Lederer, demostrando la perfecta y excéntrica fusión entre el jazz y el tango.

“La Escena local” trae varios conciertos de artistas locales establecidos como Los Asociados en un tributo a Francisco Salgado; el Cuarteto conformado por el histórico guitarrista Armando Alonso junto al baterista Sebastián Peyceré acompañados de Carlos Madariaga en bajo y Gustavo Silva en piano y teclados; el Quinteto liderado por el guitarrista Guillermo Bazzola; el Cuarteto del guitarrista Lito Epumer; ASH Trío compuesto por el saxofonista Natalio Sued, Juan Pablo Arredondo en guitarra y Hernán Hecht en batería; y el Trío de los argentinos José Saluzzi en guitarras y Juan Fracchi en contrabajo junto al danés Ulrik Bisgaard en batería, que combinan folclore y tango con los climas del jazz nórdico.

Además, la sección contará con la presentación de 10 grupos seleccionados en la Convocatoria Abierta “Primera Toma”, que se realiza por segundo año consecutivo en todo el país, para músicos que nunca antes hayan tocado en el Festival con su agrupación.

Y las dos secciones tradicionales del Festival: el tradicional espacio didáctico “El Aula”, con una gran participación de jóvenes en aumento año tras año, donde además del clásico workshop de jazz vocal a cargo de Norma Winstone, se llevará a cabo un workshop de improvisación colectiva de Jeff Lederer, donde se verán diferentes clínicas de instrumentos dictadas por expertos (dentro de las cuales se realizarán dos sobre aproximación a la forma, elementos e improvisación en jazz junto al programa Arte en Barrios), y la presentación del libro Gente con swing de Horacio Vargas, que contará con un panel de invitados compuesto por los críticos musicales Carlos Sampayo, Diego Fischerman, Sergio Pujol y Marcos Mayer.

Por otro lado, la sección fílmica “Cine & Jazz” presentará en el Museo del Cine cinco largomentrajes de espíritu jazzero: Night Bird Song: The Incandescent Life of Thomas Chapin, un recorrido por la corta vida del virtuoso saxofonista gracias a testimonios y un archivo generoso; Piano Blues, un documental dirigido por Clint Eastwood que recorre la historia que liga ese instrumento con ilustres figuras de la música negra; Anita O´Day: The Life of a Jazz Singer, un retrato a la legendaria cantante de voz incomparable; Charlie Haden: Rambling Boy un film que narra la vida del contrabajista y cuenta con su propia voz, un rico material de archivo hasta aquí inédito y entrevistas a muchos de sus amigos famosos; y por último Sonic Mirror, un tour mundial que no sólo muestra por qué Billy Cobham es una gloria del jazz sino que comparte la felicidad de la música.

Dónde conseguir las entradas

Para los conciertos de Apertura y de Clausura, Solopianos, Cruces y El Aula, se puede comprar las entradas desde el lunes 5 de noviembre, online a través de buenosaires.gob.ar/festivales o personalmente en:

Tu Entrada, Av. Corrientes 728, de Lun a Vie de 9 a 20 h y Sáb de 12 a 20.

Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, el miércoles 14 de noviembre de 17 a 21 h; el jueves 15 de 12 a 20 h y el sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de 12 a 21.



Actividades gratis, con reserva online

Para los conciertos y actividades programadas en Usina del Arte, Espacio Cultural Adán Buenosayres, Espacio Cultural Julián Centeya, Espacio Cultural Resurgimiento, Espacio Cultural Carlos Gardel y Museo del Cine, se puede reservar la entrada de forma online en buenosaires.gob.ar/festivales.

Se podrá reservar 1 (una) entrada por persona por función. * Las entradas reservadas se podrán retirar desde 2 (dos) horas antes en el Puesto de Informes de cada sede.

* Las reservas tendrán validez hasta media hora antes del comienzo del espectáculo. Luego se liberarán para el público general.

Gratis, con entrada libre

Para las actividades y los conciertos programados en estos espacios: Plaza de la Usina, Anfiteatro del Parque Centenario, Anfiteatro del Parque Lezama, Feria Barrial de Barrio 31, Feria Barrial de Cildáñez, Feria Barrial de Fátima, Feria Barrial de Barrio 20 y Centro de Jubilados Papa Francisco, la entrada es libre y gratuita.

El ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

