Del 11 al 16 de mayo

Festival Internacional de Danza Emergente – FIDE

OTRO MODO DE ENCONTRARNOS:

https://www.youtube.com/fidebuenosaires







https://www.facebook.com/fide.ba.ar/

https://www.instagram.com/fide.ba.ar/

Contenidos: Todos los proyectos presentarán video performances, habrá además transmisiones en vivo, entrevistas y conferencias, conversaciones con artistas y gestores, publicación de textos, producciones fotográficas y audiovisuales, encuentros remotos.

El Festival Internacional de Danza Emergente es un proyecto argentino impulsado por artistas y gestorxs independientes. Su objetivo principal es generar una plataforma periódica que extienda y renueve los vínculos entre lxs trabajadorxs de la danza residentes en la Ciudad de Buenos Aires y aquellxs provenientes de otras regiones. A través de sus tres ediciones, realizadas entre 2015 y 2017, FIDE ha consolidado un modelo de gestión asociativo e interinstitucional desplegado junto a diversos proyectos, espacios e instituciones públicas y privadas.

La edición 2020, pensada originalmente en modo presencial, representa el relanzamiento del proyecto y es resultado de un largo trabajo de gestión. Como tantas otras acciones culturales resultamos directamente afectadxs por la situación actual de pandemia, aislamiento y suspensión de eventos artísticos. Sin embargo, decidimos llevar adelante esta edición y hacerla sobrevivir de forma virtual entre la extrañeza y la incertidumbre de nuestros días. En este formato se presentarán artistas de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca y también internacionales: Brasil, Colombia, Uruguay, España y Suiza.

En el marco de este gran desafío, el festival recurre a nuevos soportes que se vuelven necesarios para compartir su programación, y reelabora también, el formato de sus contenidos. Hacemos esta apuesta para poner en valor el trabajo realizado hasta aquí, distribuir los recursos entre una comunidad artística en emergencia y darnos la oportunidad de construir (desde lo que queda, desde lo que hay) un nuevo discurso colectivo, que incluso, pueda interpelar de alguna manera esta realidad que nos toca vivir.

Si bien FIDE no se origina en una reflexión sobre lo virtual pretende subsistir de este modo ante la contingencia. El festival se convierte entonces, en un relato virtual del festival que no pudo ser. La virtualidad no fue elegida, pero ¿qué posibilita? ¿Qué se provoca? ¿Desaparecen las obras? ¿Qué tienen para decir hoy lxs artistas? ¿Cómo podemos practicar nuevas formas de cercanía en este contexto de distanciamiento físico? ¿Cómo hacemos para estar con otrxs? Las preguntas exceden el ámbito de la danza: ¿qué les pasa a los cuerpos?

Proyectos participantes:

OSTENSIBLE (CABA, Arg), Brenda Guidetti y Matías Miranda.

PLAN LÍQUIDO (CABA, Arg), Claudia Ganquin.

EL ENCUENTRO EN EL ESPACIO PÚBLICO: construcción de afectos, memoria, identidad y actos de resistencia (CABA, Arg), Lucía Nacht.

COMPOSICIONES EN CASA (La Plata, Arg), Iván Haidar.

FUROR (Brasil/Colombia), Mariana Mello.

PERMITIRSE ESTAR (Montevideo, Uruguay), Lucía Bidegain, Natalia Frías.

DEVÓRTE (España/Brasil), Mari Paula.

VENUS PERVERSA (Colombia), La Resistencia colectivo de artistas: Brigitte Potente, Rafael Arévalo, Mariana Mello.

ANAGNÓRISIS (Mendoza, Arg), Sol Gorosterrazú, Luisa Ginevro.

MIL BESOS (Brasil), Gabriel Machado.

FUEGO EN EL CIELO (Bahia Blanca, Arg), Facundo Arrimada.

CUERPERÍO (CABA, Arg), Eugenia Roces.

EN MOVIMIENTO (Arg/Col/Uru/Sui), Jimena García Blaya, Eloísa Jaramillo Arango, Paula Giuria Bianchi.

FRENTA (CABA, Arg), Belén Coluccio.

NO ENVEJECEREMOS JUNTXS (CABA, Arg), Lucas Cánepa.

¡Además!

MATERIA CRÍTICA, Magalena Casanova (CABA, Arg), Melisa Cañas (Córdoba, Arg), Victoria Alcala (CABA, Arg), Lucía Naser (Montevideo, Uru)

ENCUENTRO DE GESTORES ARTISTAS

CARTOGRAFÍA DE LA GESTIÓN EN DANZA

CENAS CON ARTISTAS

CRÓNICAS DE CUARENTENA

Equipo:

Gestión, dirección artística y curaduría: Jimena García Blaya, Soledad Pérez Tranmar, Valeria Martínez

Producción general: Beli Rotela, Manuela Fraguas –Café Müller Territorios–

Colaboración en el Encuentro de artistas-gestores: Quio Binetti, Yanina Rodolico

Colaboración en curaduría nacional: Eloísa Jaramillo Arango

Diseño gráfico y audiovisual: Victoria Vázquez, Jonatan Kluk

Prensa: TEHAGOLAPRENSA

La edición 2020 de FIDE recibió un subsidio de: Prodanza, Fondo Metropolitano e integra el programa Mecenazgo, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Apoyan: Casa Nacional del Bicentenario, El Sabato Espacio Cultural, Espacio Arte XXI, MOVAQ, Centro Cultural de la Cooperación, Centro Cultural San Martín, Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein

OBRAS Y PROYECTOS NACIONALES

Anagnórisis

Dirección e interpretación: Sol Gorosterrazú / Luisa Ginevro

Obra escénica de danza contemporánea basada en el diálogo de tres tópicos:

lo humano, lo animal y lo erótico que crean un ambiente onírico y perturbador

mediante el paso de sus mutaciones.

Cuerperio

Idea y dirección: Eugenia Roces

Este video nace por un desastre mundial que destruye cualquier instrucción aprehendida sobre cómo hacer una obra; nos obliga a desaparecer como estrategia de salvación, y

reconfigurarnos en la webviralvirtual como un nuevo cuerpo colectivo.

Frenta

Dirección e interpretación: Belén Coluccio

FRENTA es una obra que se ubica en la viscosa frontera entre la danza y el teatro,

entre bailar y ser o mover y actuar.

Fuego en el Cielo

Dirección: Facundo Arrimada

Obra que surge a partir de una metodología colectiva de improvisación-composición. Trabaja la construcción de relato no lineal, en la cual los aspectos estructurales son manipulados para generar tensión y construcción de sentido.

Laboratorio de Creación por Lucía Nacht

Dirección: Lucía Nacht

La investigación propone herramientas para producir relaciones sociales donde las personas se vuelvan agentes de una práctica colectiva, activar la consciencia de los ciudadanos como sujetos políticos que pueden cambiar la realidad al estar juntos manifestándose en el espacio público y promover un acto de reflexión desde el cuerpo para construir subjetividades que reflexionen acerca de nuevos modos de vivir en comunidad desde una perspectiva democrática y participativa.

No Envejeceremos Juntxs

Creación y Dirección: Lucas Cánepa

No envejeceremos juntos es una obra de danza con música electrónica que se construye

en tiempo real.

Ostensible

Concepto, Dirección e Interpretación: Brenda Y. Guidetti y Matías Miranda.

Ostensible es un dúo que se abisma. Los cuerpos se colocan en escena, se miran, se muestran, se dejan ver.

Plan Líquido

Dirección: Claudia Ganquin

PLAN LIQUIDO es una instalación performática de estética minimalista en torno a la materialidad acuosa y elástica de los cuerpos, sus evaporaciones, sus condensaciones y sus derrames.