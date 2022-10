Uffizi libra una batalla legal contra Jean Paul Gaultier por el uso de imágenes de Sandro Botticelli

La Galeria degli Uffizi demanda a Jean Paul Gaultier por el «uso no autorizado» de imágenes de Botticelli

La casa de modas francesa parece haber utilizado imágenes de la obra cumbre del Renacimiento italiano en toda una línea de ropa, por lo que podría tener que pagar una compensación que supera los 97.000 dólares.

El nacimiento de Venus (1485), de Alessandro Botticelli, en el Museo degli Uffizi, Florencia, Italia.

La Galería degli Uffizi, uno de los más renombrados museos de Italia y de toda Europa, demandó este lunes a la casa de modas francesa Jean Paul Gaultier por daños que podrían superar los 97.000 dólares, debido al «uso no autorizado» de imágenes de la obra ‘El nacimiento de Venus’, de Botticelli, para adornar prendas de vestir.

«La conocida casa de modas ha utilizado la imagen de la inmortal obra maestra, que se conserva en el museo, para confeccionar diversas prendas, anunciándolas también en sus redes sociales y en su página web. Y lo hizo, además, sin pedir permiso, sin acordar las modalidades de uso y sin pagar los derechos», explicó el museo en un comunicado, recogen los medios locales. Además, recordó que de acuerdo con la ley italiana, cualquier uso del arte de propiedad pública del país para vender mercancías requiere el pago de una tarifa.

‘El nacimiento de Venus’, pintada entre los años 1482 y 1485, es la pieza central de las Salas Botticelli en esa galería de fama mundial, y es considerada la obra maestra del Renacimiento italiano.

Eike Schmidt, director de la Galería Uffizi, precisó que la que casa de modas parisina ignoró una carta enviada en abril, en la que se le exigía que retirara las prendas del mercado o se pusiera en contacto con el museo para acordar un pago, por lo que se han iniciado «acciones legales que prevén, además de la eliminación de la ropa ‘ilegal’, una indemnización por daños y perjuicios».

A battle over a Renaissance masterpiece has erupted between the Uffizi Galleries & Jean Paul Gaultier. https://t.co/k7EGq4tksL pic.twitter.com/TLRttRT6G6 — The Fashion Law (@TheFashionLaw) October 10, 2022

«Los diseñadores de moda usan regularmente nuestras imágenes, y en su mayoría están familiarizados con la ley italiana, que establece que cualquier uso de arte de propiedad pública debe ser autorizado y pagado», dijo Schmidt. Las tarifas pueden oscilar entre unos pocos miles o decenas de miles de euros, dependiendo también del número de atuendos en que aparezca cada imagen.

En la demanda, el museo adjuntó capturas de pantalla de las vestimentas que se publicitaban en las redes sociales de la firma del diseñador francés Jean Paul Gaultier, que parece haber utilizado detalles de la obra en toda su colección ‘Le Musée’, lanzada en la primavera de 2022. Esto incluye un vestido Venus que se vendía en 573 dólares, una bufanda Venus de 145 dólares y unos pantalones que muestran al dios Céfiro soplando el viento que insufla vida a la diosa, todo lo cual significa que la empresa podría tener que pagar una compensación que supera los 97.000 dólares.

Uffizi libra una batalla legal contra Jean Paul Gaultier por el uso “ilícito” del arte de Botticelli

Ha estallado una batalla por una obra maestra del Renacimiento entre las Galerías Uffizi y la marca de moda francesa Jean Paul Gaultier. En un comunicado el lunes, las Galerías Uffizi, con sede en Florencia, revelaron que iniciaron acciones legales contra Jean Paul Gaultier por su uso «ilícito» de imágenes de la pintura de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, como parte de su colección cápsula «Le Musée». y campaña publicitaria correspondiente. La Uffizi dice que notificó por primera vez a Jean Paul Gaultier sobre su uso no autorizado en abril a través de una carta de cese y desistimiento, pero afirma que la marca de moda no solo no respondió a la carta, sino que continuó haciendo uso de las imágenes en una variedad de prendas y accesorios sin «solicitar permiso, acordar cómo se usarían las imágenes o pagar una tarifa».

En el corazón del reclamo de los Uffizi sobre la obra maestra de más de 500 años de antigüedad se encuentra el Codice dei beni culturali e del paesaggio de Italia, el Código italiano de patrimonio cultural y paisaje, que brinda protección a «objetos con un ‘interés cultural, ‘”, es decir, aquellos que caen dentro de la amplia gama de tener “interés artístico, histórico, arqueológico y etnoantropológico”. Según Giuseppe Calabi de CBM & Partners Studio Legale , «Como regla general, los objetos… hechos por autores no vivos hace más de 70 años pueden ser declarados de interés cultural», y con tal designación viene la obligación legal de que las partes que deseen hacer uso comercial de las obras “solicitar autorización [para hacerlo], y pagar una tasa” en caso de que se apruebe su solicitud.

Vale la pena señalar que las disposiciones del Código italiano de patrimonio cultural, que entró en vigor en 2004 (y se actualizó posteriormente en 2016), existen independientemente de la ley de derechos de autor y, por lo tanto, siguen vigentes incluso cuando una obra de arte, como como El nacimiento de Venus de Botticelli, ha caído en el dominio público. Dado que se cree que fue pintado a mediados de la década de 1480, El nacimiento de Venus «está clasificado como de dominio público, libre de derechos de autor en todo el mundo», según Enrico Bonadio , lector de derecho de propiedad intelectual en City, University. de Londres.

Calabi señala que “ciertos usos” están excluidos de las obligaciones establecidas por el Código del Patrimonio Cultural, tales como “la reproducción de tales imágenes por particulares [para] uso personal y con fines de estudio, investigación, expresión creativa o valorización del patrimonio cultural.” No está claro de inmediato si tal excepción entraría en juego aquí debido a la naturaleza comercial del uso de Gaultier; aunque no es imposible imaginar a la marca argumentando sobre la expresión creativa en relación con sus diseños. Felicia Caponigri, abogada y estudiosa del derecho de la moda, el arte y el patrimonio cultural comparado, dice que Gaultier podría contrarrestar las afirmaciones de los Uffizi argumentando que «algunos de los usos son reelaboraciones creativas». Como “reelaboraciones creativas” de la obra original de Botticelli,

Reflexionando sobre la disputa en ciernes, el director de las Galerías Uffizi, Eike Schmidt, dijo en un comunicado el lunes que el uso de la obra de arte por parte de Gaultier es «totalmente ilegal y se ha hecho sin permiso», y señaló que «si alguien quiere usar este material, debe hacer una solicitud formal, [y] si se concede la solicitud, entonces tienen que pagar”. El costo depende de “el volumen de ventas, el precio por el que se venden los artículos, etc.”, según Schmidt, quien dice que la suma en juego aquí podría superar los 100.000 euros.

Schmidt afirma que las marcas de moda “usan regularmente nuestras imágenes”, que incluyen a Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tiziano, Raphael y Giotto di Bondone, entre otros, y “la mayoría está familiarizada con la ley italiana”. Gaultier, sin embargo, parece ser un caso atípico en este sentido. Además, afirma que la marca francesa “tiene boutiques en Italia y vende sus productos en sitios web italianos”, y “así, junto con todos los demás, está obligada a respetar nuestras leyes sobre los derechos de uso de imágenes”.

Esta no es la primera vez que los Uffizi se oponen al uso no autorizado de El nacimiento de Venus, ya que la galería rechazó el uso de la imagen por parte de Pornhub, junto con varias de las otras obras maestras de los Uffizi, en julio de 2021, lo que provocó la pornografía en línea. proveedor elimine cualquier referencia y obras de arte pertenecientes a los Uffizi de su sitio web. Es probable que los Uffizi “invoquen las reglas del Código del Paisaje y el Patrimonio Cultural italiano”, según Bonadio, quien señala que la ley “faculta a los poseedores de artefactos del patrimonio cultural”, independientemente de si son una entidad pública (estado, región, municipio), entidad privada (corporación u organización sin fines de lucro) o persona física- “para prohibir su explotación comercial, aun cuando hayan sido creados hace siglos”.

¿Qué es el Nacimiento de Venus?

El Nacimiento de Venus es una de las pinturas más famosas del pintor del Renacimiento italiano Sandro Botticelli.

Representa una escena inspirada en la narración de la mitología greco-romana que describe el origen de la diosa Venus. Según este mito, Saturno cortó los genitales de su padre Urano y los arrojó al mar. De la espuma que se formó surgió Venus, diosa del amor, quien emergió del mar e impulsada por Céfiro llegó a las costas de la isla de Chipre o de la de Citerea sobre una concha marina.

Contexto histórico del Nacimiento de Venus

Botticelli fue uno de los primeros artistas occidentales, luego de la antigüedad clásica, en realizar pinturas de tema no religioso y en pintar un desnudo femenino de un personaje no bíblico.

Esto se relaciona con la novedad planteada a partir del Renacimiento de considerar a la pintura no solo como un medio de expresión de los valores religiosos sino como una fuente de placer para los sentidos, y al cuerpo humano, como portador de una belleza digna de ser exhibida.

Sin embargo, la pintura no está completamente exenta de religiosidad. En el contexto de la Italia del siglo XV, que era muy cristiana a pesar de su humanismo, Botticelli conoció a los pensadores neoplatónicos ligados a Lorenzo de Médici, su mecenas. Los neoplatónicos proponían una conciliación de la filosofía platónica, que consideraban parte del plan divino, con el cristianismo.

De ese modo, Botticelli tomó una imagen pagana, una diosa desnuda, y mediante un lenguaje de símbolos, la transformó en una imagen que podía interpretarse en clave del cristianismo de la época.

Descripción del Nacimiento de Venus

La pintura no representa propiamente el nacimiento de la diosa Venus, sino su llegada a la tierra.

En el centro del cuadro, la diosa llega a la playa sobre una venera o concha marina e impulsada por Céfiro y su esposa Cloris quienes aparecen a la izquierda. Céfiro, en la mitología clásica era el viento del oeste que anunciaba la llegada de la primavera. Su esposa, la ninfa Cloris, tenía el dominio de las flores.

A la derecha, una de las Horas, diosa del orden de la naturaleza y de las estaciones, recibe a Venus para cubrirla con una capa roja. Su vestido está bordado con flores primaverales de aciano y de prímula y lleva un collar de mirto, símbolo del amor. Detrás de la Hora, un árbol de naranjas es símbolo de la familia Médicis.

El paisaje detrás de la diosa es árido mientras que, a la llegada de Venus, todo florece.

Características del Nacimiento de Venus

Algunas de las características del Nacimiento de Venus son las siguientes:

Es la primera obra pictórica realizada sobre lienzo y no sobre tabla en Florencia.

Para el tema, Botticelli podría haberse inspirado en algunos textos tanto contemporáneos como clásicos, como la Giostra, del poeta Poliziano o La metamorfosis, del poeta romano Ovidio.

Las interpretaciones de la pintura varían de acuerdo con las fuentes temáticas en las que los autores consideran que se podría haber inspirado Botticelli. Algunas de ellas son las siguientes:

Venus simbolizaría el alma humana renacida mediante el bautismo y recibida por la iglesia para integrarla entre los salvados. La venera sobre la que se apoya la diosa es un símbolo cristiano del bautismo y de la resurrección y también es un elemento usado por los sacerdotes para bautizar a los fieles.

Para otros, la venera, que en la mitología grecolatina era un símbolo de fertilidad y de los órganos sexuales femeninos, haría alusión a la función de Venus como dadora de vida. Esta interpretación estaría reforzada por la aridez del paisaje detrás de la diosa contrapuesto a las flores que aparecen a su llegada. Al mismo tiempo, los personajes que aparecen representados están asociados a la primavera, es decir, la renovación de la vida.

Los juncos pintados a la izquierda del cuadro no se corresponden con el paisaje marino ya que no crecen en ambientes de agua salada. Serían una alusión a los genitales masculinos de donde Venus proviene y un símbolo de fertilidad.

Para la figura de Venus, Botticelli probablemente tomó como modelo una escultura del período helenístico de la colección medicea, la Venus Medici, no solo en el gesto y en la forma (venus púdica) sino en la textura marmórea de la piel.

El rostro de la diosa parece estar inspirado en Simonetta Cattaneo o Vespuci, una joven de gran belleza que inspiró a poetas y pintores en la Florencia de la época. El rostro se repite en otras pinturas de Botticelli.

La imagen de la Venus de Botticelli es una de las imágenes más representativas de Italia y se reproduce en la versión italiana de la moneda de 10 centavos de euro.

Análisis del Nacimiento de Venus

En el Nacimiento de Venus, Botticelli privilegió el contenido simbólico por sobre la representación naturalista. Para hacerlo, utilizó varios recursos, algunos de los cuales son los siguientes:

A pesar de que conocía la técnica de perspectiva para generar sensación de profundidad, en esta pintura no la utilizó. Los personajes no tienen un volumen corporal evidente, no proyectan sombra y están todos en un mismo plano. Las anatomías tampoco responden al modelo clásico, sino que se ajustan más a la elegancia idealizante del estilo gótico.

La piel de Venus tiene un aspecto material más cercano al mármol que a la piel humana. Botticelli pudo lograr este efecto gracias al uso de la témpera en lugar de óleo y a la línea de contorno que recorre toda la forma.

Hay una luminosidad dorada que el artista consiguió con toques de oro en el follaje, en las flores y en el cabello de Venus.

Historia del Nacimiento de Venus

La pintura perteneció desde su creación a la familia Médicis. Probablemente fue encargada por Lorenzo de Médici para su sobrino Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis como regalo de casamiento. Esto explicaría las alusiones a la fertilidad, ya que se esperaba que los matrimonios procrearan hijos que continuaran la dinastía.

La primera mención sobre la obra la realizó el artista e historiador Giorgio Vasari, quien afirma haberla visto en la Villa Castello, propiedad de esa familia junto con otra famosa obra de Botticelli, La Primavera, realizada probablemente algunos años antes.

En la actualidad, pertenece a la colección de Gli Uffizzi en la ciudad italiana de Florencia.

Otras propuestas del divo modisto frances