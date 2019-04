La comida detrás del artista

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

La Tate Modern suma arte desde su cocina acoplando su moderno restaurante L9 a la exposicion de Pierre Bonnard.

Para coincidir con la exhibición de uno de los más grandes coloristas de sigo XX “El color de la memoria”, la Tate Modern en su vanguadista restaurante L9 presentará un menú de tres platos inspirado en el artistass. El chef Jon Atashroo, se ha inspirado en la vida de Bonnard y en las pinturas que incorporan el uso distintivo del color del artista en los ingredientes y la presentación, mientras que hace particular homenaje a los años que Bonnard pasó viviendo y trabajando en París.

Los platos de Atashroo utilizan ingredientes de temporada como grapa de invierno, remolacha, para aumentar el color y el contraste en la bandeja.

La presentación de la pintura de remolacha de Atashroo es una interpretación contemporánea de la obra de Bonnard. Atashroo ha basado su menú alrededor de los clásicos bistró parisinos con platos como la ensalada niçoise y pato confitado con apio triturado y ruibarbo. Sin embargo, ha elevado el menú mediante la incorporación de algunas de las imágenes de las pinturas de Bonnard en el menú. “Pescado en un plato”

(1921, Colección privada), por ejemplo, parece representar una trucha, por lo que Atashroo ha usado esos pescados para en lugar de atún como ingrediente central en su ensalada niçoise. Del mismo modo, el plato principal de tarta de cebolla caramelizada cuenta con un relleno de manzana y Roquefort como un guiño a la manzanas que a menudo se pueden encontrar en el trabajo de Bonnard, como en “El mantel a cuadros” (1916, The

Museo Metropolitano de Arte, Nueva York).

Para homenajear al famoso “Café” (1915, Tate), el punto focal del postre es un rico helado de espresso hecho con espresso hecho en la propia galería.

El estilo de cocina de Atashroo tiene como objetivo mejorar los ingredientes simples utilizando técnicas complejas y combinaciones de sabores inusuales para crear platos inesperados. Este postre no es una excepción. Para deleitar a los comensales visualmente y desafiar los sentidos, Atashroo ha hecho el café espresso helado blanco brillante, y la salsa de chocolate blanco un café profundo

Tate Modern’s Kitchen & Bar en el Nivel 6 también se ha inspirado en Bonnard y creó un plato principal de lubina, puré de patata, zanahorias confitadas, basado en la pintura “Pescador en Bretaña” (1916, Colección privada), de hecho la lubina se encuentra a menudo en la costa de Bretaña.