La imagen personal durante el embarazo.

El embarazo es un proceso que transita una mujer que es considerado como uno de los más importantes y fructíferos de su vida. Sin embargo, a medida que la panza va creciendo, algunas mujeres dejan de sentirse lindas o femeninas o bien se sienten frustradas con la imagen que proyectan. Lo esencial es destacar que siguen siendo mujeres y que pueden verse óptimas, plasmando una imagen positiva que no se ve afectada por la panza o los kilos de más que puedan tener.

Es importante conocer cómo es el tipo de cuerpo actual y también cuáles son los cambios lógicos a esperar en esta etapa. Siempre tenemos aspectos a destacar y el embarazo no es la excepción. Quizás no te guste llamar la atención en la zona abdominal, pero sí en el escote. A través del asesoramiento de imagen para embarazadas, se optimizan estos aspectos y se brindan parámetros para las prendas a usar, incluyendo las básicas para el embarazo que serán tus aliadas, sobre todo los meses antes de dar a luz.

Así como no se deja de ser mujer durante el embarazo, tampoco se pierde el estilo propio, por lo que se dan tips para maximizarlo de modo diferente al que quizás estés acostumbrada, para seguir plasmando tu personalidad en la imagen que proyectás.

Si bien te estás preparando para ser mamá, el objetivo no es que te dejes estar sino todo lo contrario: que optimices tu imagen mientras vas atravesando este período tan especial. En este sentido, debemos considerar todas las variables que integran la imagen que proyectamos, entre ellas: nuestra belleza propia, estilo personal, tipo de cuerpo, proporciones, tipo de rostro, cabello, maquillaje, prendas y accesorios.

También debemos considerar un tema importante como es el color. Si usamos tonos que no son sentadores en base a nuestra tez, color de ojos y cabello, nos veremos cansadas, apagadas e incluso la piel puede tomar un aspecto amarillento. Esto ocurre con todas las personas pero las embarazadas, al estar más sensibles, pueden sentir que la imagen que proyectan dista de lo que realmente desean mostrar y si no estamos bien por dentro, no podemos lograr una imagen positiva.

El truco está en incorporar colores a tu guardarropas, en accesorios o en estampados. Si los usás cerca del rostro, lo mejor será que pertenezcan a tu paleta personal para que acompañen la luminosidad y el brillo del rostro propio del embarazo.

El objetivo es que aprendas a optimizar tu imagen con esta nueva silueta y a transitar el embarazo en armonía con vos misma; este es el ingrediente principal para una imagen positiva que te ayudará a conocerte más y a asimilar estos cambios típicos del embarazo.

Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar