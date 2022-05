La Mona Jiménez en el Obelisco

La Mona Jiménez

La Ciudad de Buenos Aires homenajea al cantante Carlos “La Mona” Jiménez con un show gratuito frente al Obelisco este domingo 29 de mayo para celebrar sus 55 años de trayectoria con el cuarteto.

El recital contará con banda telonera que iniciará a las 17hs, y a las 19hs “La Mona” subirá al escenario. Con el Obelisco de fondo, se proyectará un mapping a dos caras con imágenes del referente del cuarteto.

El show será de aproximada 90 minutos y entre los temas que podrán disfrutarse estarán los clásicos Beso a Beso, Ramito de Violetas, El Federal, y Quién se ha Tomado Todo el Vino.

“Tengo más de 1200 canciones grabadas y 200 hits de los que elegimos 22, que son los que voy a cantar para festejar mis 55 años de carrera con esta fiesta bien arriba como se merece todo el país”, compartió el artista.

“Estoy feliz, tengo contento el corazón, salta de alegría. Hace muchos años canté en el Obelisco cuando se despidió Julio Bocca, canté Balada para un Loco, pero esta vez voy a estar con mi grupo de cuarteto, que somos 13, y vamos a hacer cuarteto. El domingo la gente me va a dar tanta alegría que quizás se me escapa un lagrimón”, agregó.

El show contará también con transmisión en vivo a través de Vivamos Cultura, para todo el país. También se podrá ver por el Canal de la Ciudad, a partir de las 18:30hs.

“Quiero agradecer a la Ciudad de Buenos Aires por este homenaje en vida que me hacen en el Obelisco, y también a la gente, de todo corazón. Pensar en disfrutar de estar en un lugar tan emblemático con toda la gente es muy emocionante. Además, siempre hay alguien que me va a ver por primera vez ampliando el público porque soy un viejo joven”, agradeció el cantante popular.

La banda soporte será elegida a través de una convocatoria on line federal que estuvo abierta del 16 al 23 de mayo y será anunciada en redes sociales el 26 de mayo.

