La Natividad venció a La Dolfina Saudi y es el campeón del Abierto Argentino de Polo.

128° AB. ARGENTINO HSBC – Final

La Natividad entró en la historia grande del polo: venció a La Dolfina Saudi y se adjudicó el torneo por primera vez.

La Natividad, con Barto y Jeta Castagnola, venció a La Dolfina Saudi P. T. del tío Adolfito por 15-13, le cortó la racha de 8 titulos consecutivos en el máximo certamen mundial y logró ganar el torneo por primera vez desde la creación del club de “Lolo” Castagnola.

¡Estupenda temporada del conjunto verdiblanco, que se quedó con los últimos dos títulos de la Triple Corona 2021!

La gran final del 128° Abierto Argentino de Polo se jugó el sábado 11/12, en la mítica cancha 1 de Palermo y además del título, el conjunto campeón se hizo acreedor a la Copa HSBC. El equipo de los hermanos Castagnola jugó el partido de su vida, luchando en todos los sectores del campo de juego y sacando de ritmo a su vecino de Cañuelas. Con un partido sensacional de Barto, autor de 6 goles; la gran efectividad de su hermano Jeta en la ejecución de faltas –goleador del torneo–, la solidez de Nachi Du Plessis y la fuerza de Polito Pieres, La Natividad logró un triunfo sensacional que quedará en la historia grande del polo. La Dolfina -perdió el título después de 8 años- siempre estuvo abajo en el marcador y si bien quemó las naves en el último parcial y logró quedar a tiro, no logró su objetivo y se despidió de la temporada sin ningún título, algo completamente inusual para el conjunto liderado por Adolfo Cambiaso (h), quien nuevamente fue la figura y el goleador de su equipo.

LOS NÚMEROS

Primer título para el equipo de La Natividad en el Abierto de Palermo, en su primer final; mientras que La Dolfina fue su 21° final (ganó 14 y cayó en 7) en 22 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En la faz individual, los cuatro polistas de La Natividad lograron la Gloria por primera vez: Polito Pieres en su sexta final (Alegría 2013, Ellerstina 15, 16, 17 y 19); el sudafricano Nachi du Plessi en su segunda chance (en 2014 la jugó para Ellerstina, en reemplazo de Mariano Aguerre); mientras que los jóvenes Jeta y Barto se quedaron con la Copa en su primera final de Palermo.

Por el lado de La Dolfina, que acumulan 26 títulos (17 Cambiaso y 9 Stirling); Fran Elizalde y Ale Muzzio –que jugó en lugar de Diego Cavanagh–, no pudieron lograr el objetivo en su primera final de Palermo.

Los equipos finalistas y la progresión:

La Natividad: Camilo Castagnola 9 (6, tres de penal y uno de córner), Pablo Pieres 9 (2), Bartolomé Castagnola (h) 9 (6) e Ignatius du Plessis 9 (1). Total: 36.

La Dolfina Saudi P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10 (6, tres de penal), Francisco Elizalde 9 (2), David Stirling (h) 10 (2) y Alejandro Muzzio 8 (3). Total: 37.

La Natividad: 3-1, 4-4, 6-4, 9-5, 10-6, 11-7, 13-9 y 15-13.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Pascual.

ENTREGA DE PREMIOS

Trofeo Gonzalo Heguy al mejor jugador de la final: Bartolomé Castagnola (h).

Premio Javier Novillo Astrada al goleador del campeonato: Camilo Castagnola, 47 tantos.

Trofeo Revelación Rubén Sola: Adolfo Cambiaso (n).

Copa Fomento Equino al jugador mejor montado de la final: Pablo Pieres.

Premio Gonzalo Tanoira al polista mejor montado del certamen: Adolfo Cambiaso (h).

Premio Fair Play al jugador más disciplinado del torneo: Camilo Castagnola.

Premio Reconocimiento a la Trayectoria: Adolfo Cambiaso (h).

Copa Lady Susan Townley al mejor caballo jugador de la final: Monkey Puzzle, de Pablo Pieres.

Premio Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo al Mejor Producto Jugador Inscripto Raza Polo Argentino y Premio Sociedad Rural Argentina: Open Easy Game, de Bartolomé Castagnola (h).

Premio especial al Sr. Andrés Laumann por impulsar y traccionar al polo del interior del país.

Los restantes equipos que participaron:

RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, Guillermo Caset (h) 10, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Nero 10. Total: 39.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Alfredo Cappella 8. Total: 37.

La Ensenada Brubank: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 8, Juan M. Zubía 8 y Jerónimo del Carril 8. Total: 33.

La Dolfina Brava P. T.: Guillermo Terrera (h) 9, Adolfo Cambiaso (n) 8, Tomás Panelo 6 y Alejo Taranco 8. Total: 31.

La Irenita P. T.: Santiago Loza 8, Segundo Bocchino 7, Ignacio Toccalino 8 e Isidro Strada 8. Total: 31.

Alegría Fish Creek: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Clemente Zavaleta (n) 7, Joaquín Pittaluga 7 y Bautista Bayugar 8.Total: 30.

Chapaleufú: Rufino Bensadón 7, Juan M. Zavaleta (h) 8, Julián de Lusarreta 7 y Felipe Dabas 7. Total: 29.

Alegría Standard Wealth: Agustín Merlos 7, Pedro Zacharías 7, Tomás García del Río 7 y Frederick Mannix (h) 7. Total: 28.

En esta temporada del máximo certamen mundial de interclubes participaron de 10 equipos de entre 28 y 39 goles de handicap conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 8 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

Son patrocinadores del 128° Abierto Argentino de Polo: HSBC como Title Sponsor; Volkswagen como Gold Sponsor; Imperial, Star+, Navarro Correas y Johnnie Walker, como Official Sponsors; Motorola, Case IH, Diario La Nación y Omint, como Auspiciantes; y US Polo Assn., Río Uruguay Seguros, La Martina, CentraLab, Turismo Felgueres, Ripio, Rokit y Argentine Beef como Anunciantes; mientras que WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo.

