María Alejandra Ferreyra candidata a Comunera por la Comuna 14 Barrio de Palermo.

¿Cuándo naciste?

Nací el 04/05/61

¿En que barrio vivís?

Vivo en Palermo

¿De qué signo sos?

Soy taurina

¿Cuál banda de musical te gusta?

Me encanta Barry White, Luis Miguel

Llega el viernes… ¿Pizza o Empandas y para tomar?

Empanadas con vino tinto

¿Supongamos qué vas a un Resto con tu pareja, y un extranjero te pregunta por una comida tipica Argentina, por qué?

Un buen bife de chorizo con ensalada de rúcula y tomate. Pastas

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A,.. y en la B?

River

¿Cuáles fueron tus logros educativos? y que es lo que más te gusto de las carreras que hiciste?

Soy analista Administrativa contable en UADE. Diplomatura en Programación PNL y Coach ontológico en la Escuela Argentina de Programación Neurolinguistica con reconocimiento internacional

POLÍTICA

¿Cuándo empezaste a militar en política?

Políticamente vengo de una familia muy comprometida ya que mi bisabuelo el Dr Martín Ferreyra Fue cofundador del partido Democrata en la Provincia de Córdoba y su 1 presidente desde 1913 hasta 1915. Además de haber sido Gobernador interino de dicha provincia.

¿Sobre tu formación política, cuales son tu influencias políticas históricas y la de esta época?

Yo poseo una formación muy amplia y amistad con varios partidos políticos, creo qué eso enriquece muchísimo!!!

Mis referentes son varios. Aunque formo parte del equipo de Patricia Bullrich la actual ministro de Seguridad desde hace más de 20 años.

Fui cofundadora del Partido Unión por la Libertad y Vicepresidente de la Convención Partidaria.

Me aportaron mucho las ideas y la forma de hacer política de distintos ancestros familiares y referentes actuales.

¿Qué influencias crees que tienen los medios en el juego de la política barrial, crees que los vecinos leen o no los medios vecinales?

Creo que los medios cumplen un rol muy importante tanto en el barrio como a nivel nacional.

¿Hasta donde querés llegar? ¿Diputado de la Ciudad? ¿Jefe de Gobierno? ¿Presidente?

Me impulsa día a día el afán de poder solucionar un poco más la vida de nuestros vecinos, no pienso a donde llegar.

Creo que me enfoco muchísimo en gestionar y en sumar nuevas ideas .

Palermo está cada vez más lindo. La gestión de los últimos 8 años de MM y Horacio R Larreta han hecho de nuestra querida Ciudad Autónoma de BsAs una ciudad pujante , con obras qué no se hacían desde hace 50 años.

Eso los vecinos lo ven, lo viven. Es una ciudad más moderna y muy linda.

BARRIO DE PALERMO

¿Cómo ves y analizas la gestión del actual Jefe Comunal Alejandro Perez?

El actual Presidente de la comuna ha hecho una muy buena gestión, aportando todo su conocimiento y compromiso para buscar consensos y a estar siempre disponible para todos los vecinos del barrio. A mejorado mucho ciertas áreas de la comuna y ampliado el diálogo con todos los sectores.

¿Sobre que temas deberá girar la campaña de los comuneros?

Los comuneros debemos focalizarnos siempre en la vocación de servicio hacia nuestros vecinos !! Mi rol de RRII de la comuna me mantiene en contacto y trabajo con todas las organizaciones en un marco de mucho respeto y buenas costumbres.

¿Cuál es la parte de Palermo que más te gusta caminar?

Palermo es bellísimo, y yo siempre digo hay por lo menos 5 palermos distintos en costumbres y sabores.

Me encanta caminar en el Parque 3 de Febrero qué es uno de los parques más lindos de la Cuidad y no tiene nada qué envidiarle a parques de otras ciudades del mundo.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de Palermo?, ¿Por que te deberían votar los vecinos?

Mi mensaje a mis vecinos es que siempre estoy y voy a estar para escucharlos y buscarles soluciones a sus inquietudes

Tenes a otros colegas en tu lista, Quienes son y cual es la ventaja competitiva política de ellos y que le van a aportar al Barrio?

Creo que Vengo de integrar una Junta Comunal que siempre dije es un lujo.

Se incorpora el Lic Martin Cantera como Presidente joven con ya experiencia en la gestión. Viene del mismo equipo y es el actual Director del Parque 3 de Febrero y Alicia Borkowski que ambas trabajamos juntas y con mucha trayectoria y creo que esta nueva Junta va a formar un muy buen equipo con los nuevos integrantes.

Temas problemáticos

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

Ilegal porque es la puerta de entrada a drogas más complejas.

Aborto: ¿Que hacemos con este tema?

Es un tema que se ha planteado y yo particularmente defiendo las dos vidas.

Siempre creo que cada caso es único y por lo tanto creo que seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y segura

Modificación de leyes laborales?

Estoy convencida que siempre se puede mejorar el tratamiento laboral sin que los trabajadores pierdan sus derechos aunque sí pienso qué hay que buscar soluciones para facilitar el trabajo de calidad .

Iva 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

Argentina es un país con una carga impositiva extremadamente alta comparada con el resto del mundo , pienso que si se pueden bajar algunos impuestos y qué el IVA no sea tan alto nos beneficiaría a todos como sociedad.

En pocas palabras

Mauricio Macri: Mi Presidente , qué está haciendo a pesar de tantos inconvenientes las cosas para sentar bases sólidas para un País mejor para nuestras futuras generaciones

Cristina Fernández: Una ex presidente qué representó una etapa del País , pero hoy hay qué mirar hacia adelante y no hacia atrás.

La Izquierda Argentina, La derecha Argentina: Ni izquierda Ni derecha. El centro amplio y constructivo