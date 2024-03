Medios Vecinales se Unen en Repudio a las Declaraciones de Milei

La Asociación Civil Medios Vecinales de CABA, que representa a editores, periodistas, diarios en papel, online, y producciones radiales de CABA, emitió un comunicado de repudio ante las agresiones vertidas por el Presidente de la Nacion, Javier Milei, contra los periodistas y medios de comunicación a los que calificó como “ensobrados”.

Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Medios Vecinales (ACMV) expresamos nuestro más enérgico repudio hacia las recientes declaraciones del presidente argentino Javier Milei, las cuales constituyen un ataque directo y despectivo hacia la labor periodística y los medios de comunicación en nuestro país.

En una democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Lamentablemente, las palabras del presidente sólo contribuyen a reforzar la discordia y la intolerancia para con la prensa, generando un clima de desconfianza y confrontación que no hace más que perjudicar el ejercicio de un periodismo independiente y responsable.

Es alarmante que desde la máxima autoridad del país se promueva una visión distorsionada de la labor periodística, insinuando la existencia de periodistas “ensobrados y comprados”, sin presentar pruebas concretas que respalden tales afirmaciones.

La difamación y el desprestigio hacia los profesionales de la comunicación son acciones que no solo atentan contra su dignidad y reputación, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación como garantes de la verdad y la transparencia.

Asimismo, rechazamos enérgicamente la decisión del presidente de “cortar” la pauta publicitaria a los medios durante un año, una medida que no solo afecta la viabilidad económica de los medios de comunicación, sino que también pone en riesgo el derecho de la sociedad a acceder a información veraz y plural.

La pauta publicitaria del Estado no debe ser utilizada como un instrumento de premio o castigo a los medios de comunicación, sino como una herramienta para garantizar el acceso de la ciudadanía la información relevante y de interés público.

También expresamos nuestra profunda preocupación por el creciente número de despidos en los medios de comunicación en todo el país, resultado de la crítica situación económica que atraviesa el sector.

Por último, ratificamos nuestro apoyo a la existencia de medios públicos no gubernamentales, como la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que promuevan la pluralidad de voces y el respeto a la libertad de expresión. En un contexto de creciente desinformación, los medios públicos desempeñan un papel crucial en la construcción de una ciudadanía informada y crítica, promoviendo el debate y la diversidad de opiniones.

La estigmatización y la deslegitimación de los trabajadores de prensa, sumado al cierre de los medios estatales solo contribuyen a debilitar los cimientos de nuestra democracia y a menoscabar la libertad de expresión, valores que como asociación defendemos y promovemos activamente.

Comisión Directiva Asociación de Medios Vecinales (ACMV)

Sitio oficial de la ACMV: https://amvcaba.com.ar/